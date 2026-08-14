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स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 सम्मान मरणोपरांत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है.

78 gallantry awards announced
78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा (file photo*IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 8:37 PM IST

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नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 13 मरणोपरांत दिए जाएंगे. इन पुरस्कारों में नौ कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, पांच ‘बार टू सेना मेडल’ (वीरता) और 36 सेना मेडल (वीरता) शामिल हैं.

कीर्ति चक्र, अशोक चक्र के बाद भारत का शांति के समय दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है. शौर्य चक्र शांति के समय दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है.

इसके अलावा एक शौर्य चक्र बार, एक मरणोपरांत सहित 19 शौर्य चक्र, पांच सेना पदक बार (वीरता), पांच मरणोपरांत सहित 36 सेना पदक (वीरता), तीन नौसेना पदक (वीरता) और पांच वायु सेना पदक (वीरता) शामिल हैं.

भारतीय नौसेना कर्मियों को दिए गए वीरता पुरस्कारों की सूची

शौर्य चक्र

  • लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार
  • उपाधीक्षक धीरज सिंह कटोच
  • निरीक्षक अजय सिंह चिब
  • उपाधीक्षक सुखवीर सिंह
  • सहायक उपनिरीक्षक नियाज अहमद
  • उप कमांडेंट अंजनी कुमार
  • कांस्टेबल दीपक साह

नौ सेना पदक (वीरता)

  • कमांडर युवराज कुमार
  • कमांडर विनीत शर्मा
  • कमांडर अविनाश अन्नासो, पीओए (एफडी)

मेंशन-इन-डिस्पैचेज

  • कमांडर निखिल चुग
  • लेफ्टिनेंट अजय जोस एन जोसेफ
  • अभिषेक धनावड़े, सी ए I (सीडी)
  • अश्विन संतोष, एवीआर सी ए (सीडी)

कीर्ति चक्र पाने वाले विजेता

  • लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज फ्रांसिस, एससी, 21 पैरा (स्पेशल फोर्सेज)-सेना
  • मेजर जितेंद्र राठी, 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेज)-सेना
  • हवलदार गजेंद्र सिंह, 2 पैरा (स्पेशल फोर्सेज) (मरणोपरांत)-सेना
  • जगबीर सिंह, हेड कांस्टेबल (मरणोपरांत)-गृह मंत्रालय
  • जसवंत सिंह, एसजी कांस्टेबल (मरणोपरांत)- गृह मंत्रालय
  • बलविंदर सिंह, एसजी कांस्टेबल (मरणोपरांत)- गृह मंत्रालय
  • तारिक हुसैन, एसजी कांस्टेबल (मरणोपरांत)-गृह मंत्रालय
  • बशीर अहमद, हेड कांस्टेबल (मरणोपरांत)- गृह मंत्रालय
  • सुनील कुमार, इंस्पेक्टर एसटीएफ (मरणोपरांत)- गृह मंत्रालय

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Last Updated : August 14, 2026 at 8:37 PM IST

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
INDEPENDENCE DAY
वीरता पुरस्कार
SHAURYA CHAKRA
GALLANTRY AWARDS

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