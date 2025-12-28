ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्नाटक में INS वाघशीर पर सवार होकर यात्रा की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्री यात्रा की.

President Draupadi Murmu undertakes a sea voyage on INS Vagsheer
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेआईएनएस वाघशीर पर समुद्री यात्रा की (@rashtrapatibhvn)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 1:24 PM IST

कारवार (कर्नाटक) : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर एक पनडुब्बी में सवार होकर समुद्री यात्रा की. इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी राष्ट्रपति के साथ कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर पर सवार हुए.

बता दें कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं. राष्ट्रपति मुर्मू से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की थी. कलाम ने 13 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सबमरीन में उड़ान भरी थी.

President Draupadi Murmu undertakes a sea voyage on INS Vagsheer
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेआईएनएस वाघशीर पर समुद्री यात्रा की (@rashtrapatibhvn)

इससे पहले, राष्ट्रपति ने इंडियन एयर फोर्स (IAF) के दो एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी. अप्रैल 2023 में, उन्होंने असम के तेजपुर में एयर फोर्स स्टेशन पर सुखोई Su-30 MKI फाइट जेट में ऐतिहासिक उड़ान भरी थी. एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था.

बाद में, इस साल 29 अक्टूबर को, उन्होंने हरियाणा के अंबाला में एयर फोर्स स्टेशन पर राफेल फाइटर जेट से उड़ान भरी थी. राफेल जेट को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया था. इसके साथ, मुर्मू भारत के अकेले ऐसी राष्ट्रपति बन गईं जिन्होंने IAF के दो फाइटर जेट से उड़ान भरी.

उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा था, "मैं इंडियन एयर फ़ोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट पर अपनी पहली फ़्लाइट के लिए एयर फोर्स स्टेशन अंबाला आकर बहुत खुश हूं. राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक यादगार अनुभव है." "ताकतवर राफेल एयरक्राफ्ट पर इस पहली फ़्लाइट ने मुझमें देश की डिफ़ेंस क्षमताओं पर गर्व की एक नई भावना पैदा की है."

President Draupadi Murmu undertakes a sea voyage on INS Vagsheer
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेआईएनएस वाघशीर पर समुद्री यात्रा की (@rashtrapatibhvn)

INS वाग्शीर की बात करें तो, यह इंडियन नेवी की कलवरी-क्लास डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जिसे मुंबई की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने फ्रांस के नेवल ग्रुप से लाइसेंस लेकर बनाया है. इसका इस्तेमाल एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन करने के साथ-साथ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) मिशन के लिए भी किया जा सकता है. INS वाघशीर का शामिल होना, जिसमें छह वेपन लॉन्चिंग ट्यूब हैं और जो टॉरपीडो और मिसाइल समेत 18 हथियार ले जा सकता है, प्रोजेक्ट-75 के सफल पूरा होने का निशान है.

संपादक की पसंद

