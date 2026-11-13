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उत्तराखंड के शिव प्रसाद चमोली को मिला 'तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024', जानिए उनका योगदान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होते शिव प्रसाद चमोली ( फोटो सोर्स- X@rashtrapatibhvn )

राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिव प्रसाद चमोली को उनके निरंतर समर्पण, महत्वपूर्ण योगदान और अद्वितीय साहसिक भावना के सम्मान में 'तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024' लाइफटाइम अचीवमेंट यानी जीवन पर्यंत उपलब्धि से सम्मानित किया. उनकी उपलब्धियों में 'इंडो-न्यूजीलैंड हिमालयन ट्रेवर्स' और 'इंडो-जापानी ब्रह्मपुत्र राफ्टिंग अभियान' का नेतृत्व करना शामिल है.