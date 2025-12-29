ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में गाये गीत, ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह में घोल दी सुरों की मिठास

रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को जमशेदपुर में आयोजित ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह में संथाली भाषा में गीत गाकर माहौल को सुरमयी बना दिया. लोग मंत्रमुग्ध होकर राष्ट्रपति को सुनते रहे. मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी आंखें मूंदकर गीत का आनंद उठाया. राष्ट्रपति ने जोहार शब्द के साथ संथाली भाषा में अपना संबोधन शुरू किया. उन्होने इस भाषा का महत्व बताते हुए युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा को अक्षुण रखने की सलाह दी. इससे पहले दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया.

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा की आज के दौर मे सभी भाषाओं को जानने और बोलने के साथ अपनी भाषा को बरकरार रखना चाहिए. अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी को आगे आने की जरुरत है. उन्होंने कहा की आदिवासियों के स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए संताली राइटर्स का योगदान अभूतपूर्व है. हर साल यह संगठन ओल चिकी उत्थान के लिए काम करती है. अपने दैनिक जीवन से समय निकाल कर ये भाई बहन ओलचिकी के लिए काम कर रहे हैं और पंडित रघुनाथ मुर्मू के काम को आगे बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने संविधान के संताली अनुवाद पर कहा कि अटल बिहारी बाजपेयी के 100 साल होने पर ओलचिकी में संविधान का प्रकाशन किया गया. यह कार्य भी संताली समाज को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राष्ट्रपति ने कहा कि संताली आठवीं अनुसूची में शामिल हुआ है, इसलिए इसमें भी देश चलाने वाले रूल रेगुलेशन की जानकारी हमारे लोगों को होनी चाहिए. नियम कानून नहीं जानने के कारण कई बेगुनाह लोग जेल में रहे. हमारे लोगों को शिक्षित होना चाहिए. आज मैं जिस जगह पहुंची हूं, इसमें अपने लोगों का प्रेम और ईश्वर का आशीष है. इसलिए मेरा कर्तव्य है कि अपने समाज और लिपि के लिए काम करूं.

उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत और विश्व में कई जगह संताल निवास करते हैं. बड़े महानगरों से लेकर अलग-अलग शहरों में हमारे लोग रह रहे हैं. ओलचिकी संतालों की मजबूत पहचान है. इसी से समाज के लोगों में एकता आ रही है. यह आयोजन भी उसी में से एक है.

