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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर पहुंची, राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में होंगी शामिल

जबलपुर में शनिवार शाम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का आगमन हुआ, राज्यपाल के साथ कई कैबिनेट मंत्री अगवानी करने पहुंचे.

DROUPADI MURMU JABALPUR VISIT
शनिवार शाम जबलपुर पहुंची राष्ट्रपति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:31 PM IST

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जबलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर पहुंच गई हैं. वह 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी. जबलपुर एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू बाई पटेल के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया.

शनिवार शाम जबलपुर पहुंची राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हवाई जहाज से शाम 6:20 बजे जबलपुर पहुंचीं. जबलपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता विवेक तंखा, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, जबलपुर सांसद आशीष दुबे, जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह, जबलपुर की विधायक लखन गंगोरिया, अभिलाष पांडे, सुशील तिवारी और जबलपुर कैंट से विधायक अशोक रूहानी एयरपोर्ट पर पहुंचे.

द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय योग दिवस पर गैरिसन मैदान में करेंगी योग (ETV Bharat)

गैरिसन मैदान में राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में सर्किट हाउस नंबर एक में रात्रि विश्राम करेंगी और सुबह 6 बजे जबलपुर के गैरिसन मैदान में राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. इसके बाद सुबह 11 बजे राष्ट्रपति जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जबलपुर में सुरक्षा के भारी इंतेजाम किए गए हैं.

Droupadi Murmu Jabalpur visit
जबलपुर में शनिवार शाम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का आगमन (ETV Bharat)

कूनो में चीतों का दीदार करेंगी द्रोपति मूर्मू

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू फिलहाल 5 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के बाद वे जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. वहीं, इसके बाद करीब 3-4 बजे वे श्योपुर पहुंचेंगी. यहां उन्हें चीता प्रोजेक्ट की प्रगति और संरक्षण गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी. वहीं, कूनो नेशनल पार्क के पालपुर स्थित रेस्ट हाउस में वे रात्रि विश्राम करेगी. इसके बाद 22 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी करेंगी. इस दौरान चीता मित्रों मॉनिटरिंग टीम और वन विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगी.

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