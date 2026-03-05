ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है.

President Draupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (pti)
Published : March 5, 2026 at 11:00 PM IST

नई दिल्ली : भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्तियों में बड़े फेरबदल को मंज़ूरी दे दी है. एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, प्रेसिडेंट ने कई नई नियुक्तियों और ट्रांसफर की घोषणा की, जो नियुक्त लोगों के अपने-अपने ऑफिस का चार्ज संभालने की तारीख से लागू होंगी.

इसमें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर नियुक्त किया गया है. वहीं तेलंगाना के गवर्नर श्जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है.

इसी प्रकार नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है. जबकि लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है. तमिलनाडु के गवर्नर श्री आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है. केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु के गवर्नर का काम सौंपा गया है.

इसी प्रकार लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया. तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर तब लागू होंगे जब संबंधित अधिकारी अपने नए पदों पर चार्ज संभाल लेंगे.

