बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने कहा- विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा झारखंड
भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : November 15, 2026 at 9:27 AM IST
रांची: आज झारखंड अलग राज्य गठन के 26 साल पूरे हो चुके हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ था. इस अवसर पर तमाम बड़े नेता और गणमान्य लोग झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शुभकामनाएं दे रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंडवासियों को झारखंड दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जैसी ईश्वरीय विभूति और सिदो-कान्हू जैसे महानायकों की यह धरती अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, जीवंत लोक-परंपराओं और प्राकृतिक एवं खनिज संपदा के लिए विशिष्ट पहचान रखती है. उन्होंने कामना की है कि झारखंड के परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासी अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं.
झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जैसी ईश्वरीय विभूति और सिद्धो-कान्हू जैसे महानायकों की यह धरती अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, जीवंत लोक-परंपराओं और प्राकृतिक एवं खनिज संपदा के लिए विशिष्ट पहचान रखती है। मेरी कामना है कि झारखंड के परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासी अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 15, 2026
वहीं राष्ट्रपति ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि यह दिवस हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत और राष्ट्र के प्रति जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर है.
मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिवस हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत और राष्ट्र के प्रति जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर है। मैं कामना करती हूँ कि सभी देशवासी हमारी अमूल्य विरासत को संरक्षित रखते हुए समावेशी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 15, 2026
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा को नमन करते हुए देशवासियों और झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा. उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की भी देशवासियों को बधाई दी.
झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं - पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर उनकी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अवसर और समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के बहुमूल्य योगदान को नमन करने का आह्वान किया. वहीं, झारखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने राज्य के सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और संभावनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि झारखंड जनजातीय गौरव, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संपदा का अनूठा संगम है. यहां के घने वन, मनोरम जलप्रपात और ऐतिहासिक स्थल राज्य की विशिष्ट पहचान हैं. भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और बलिदान की गाथाएं यहां की परंपराओं को निरंतर प्रेरणा देती रही हैं.
झारखंड के सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! हमारा यह प्रदेश जनजातीय गौरव, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संपदा का अनूठा संगम है। यहां के घने वन, मनोरम जलप्रपात और ऐतिहासिक स्थल इसकी विशिष्ट पहचान को समृद्ध करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की वीरता और बलिदान की गाथाओं से यहां की परंपराओं को निरंतर प्रेरणा मिलती रही है। खनिज और ऊर्जा से लेकर हस्तशिल्प और पर्यटन तक इस राज्य में अपार संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि यहां के मेरे मेहनती और प्रतिभाशाली परिवारजनों के संकल्प और सामर्थ्य के बल पर यह प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरी कामना है कि यह विशेष अवसर यहां के सभी लोगों के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026
प्रधानमंत्री ने कहा कि खनिज और ऊर्जा से लेकर हस्तशिल्प और पर्यटन तक झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं. उन्हें विश्वास है कि राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के संकल्प और सामर्थ्य से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. उन्होंने कामना की कि स्थापना दिवस का यह विशेष अवसर राज्यवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए.
भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें समस्त देशवासियों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन। आप सभी को इस दिव्य अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धरती आबा का अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान देश की हर पीढ़ी को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार जनजातीय भाई-बहनों के सम्मान, अवसर और समृद्धि के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। आइए, सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के बहुमूल्य योगदान को नमन करें।— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य स्थापना दिवस पर सभी राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुपम प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली परंपराओं से परिपूर्ण झारखंड विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और समृद्धि एवं खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे.
झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुपम प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली परंपराओं से परिपूर्ण झारखण्ड विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तथा समृद्धि एवं खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे, यही मंगलकामना है। https://t.co/aroqCp0mcm— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) November 15, 2026
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर धरती आबा को नमन किया. साथ ही उन्होंने समस्त राज्यवासियों को झारखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 'धरती आबा' को शत-शत नमन। झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस की समस्त राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं… #Jharkhand #BirsaMunda https://t.co/VEndKeBtvY— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 15, 2026
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को झकझोरने वाले और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हम सभी के आदर्श हैं. उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया और देशभर में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं.
गौरतलब है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना था. राज्य गठन के लिए लंबे समय तक चले आंदोलन और संघर्ष के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने अलग झारखंड राज्य के गठन का निर्णय लिया. खास बात यह है कि राज्य का स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन निर्धारित किया गया. इसके जरिए धरती आबा के संघर्ष, बलिदान और झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत को सम्मान दिया गया. आज राज्य अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है.
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