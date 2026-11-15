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बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने कहा- विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा झारखंड

भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2026 at 9:27 AM IST

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रांची: आज झारखंड अलग राज्य गठन के 26 साल पूरे हो चुके हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ था. इस अवसर पर तमाम बड़े नेता और गणमान्य लोग झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शुभकामनाएं दे रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंडवासियों को झारखंड दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जैसी ईश्वरीय विभूति और सिदो-कान्हू जैसे महानायकों की यह धरती अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, जीवंत लोक-परंपराओं और प्राकृतिक एवं खनिज संपदा के लिए विशिष्ट पहचान रखती है. उन्होंने कामना की है कि झारखंड के परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासी अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं.

वहीं राष्ट्रपति ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि यह दिवस हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत और राष्ट्र के प्रति जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर है.

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा को नमन करते हुए देशवासियों और झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा. उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की भी देशवासियों को बधाई दी.

झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं - पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर उनकी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अवसर और समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के बहुमूल्य योगदान को नमन करने का आह्वान किया. वहीं, झारखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने राज्य के सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और संभावनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि झारखंड जनजातीय गौरव, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संपदा का अनूठा संगम है. यहां के घने वन, मनोरम जलप्रपात और ऐतिहासिक स्थल राज्य की विशिष्ट पहचान हैं. भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और बलिदान की गाथाएं यहां की परंपराओं को निरंतर प्रेरणा देती रही हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि खनिज और ऊर्जा से लेकर हस्तशिल्प और पर्यटन तक झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं. उन्हें विश्वास है कि राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के संकल्प और सामर्थ्य से प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. उन्होंने कामना की कि स्थापना दिवस का यह विशेष अवसर राज्यवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य स्थापना दिवस पर सभी राज्यवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुपम प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली परंपराओं से परिपूर्ण झारखंड विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और समृद्धि एवं खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे.

वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर धरती आबा को नमन किया. साथ ही उन्होंने समस्त राज्यवासियों को झारखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को झकझोरने वाले और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हम सभी के आदर्श हैं. उन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया और देशभर में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं.

गौरतलब है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना था. राज्य गठन के लिए लंबे समय तक चले आंदोलन और संघर्ष के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने अलग झारखंड राज्य के गठन का निर्णय लिया. खास बात यह है कि राज्य का स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन निर्धारित किया गया. इसके जरिए धरती आबा के संघर्ष, बलिदान और झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत को सम्मान दिया गया. आज राज्य अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है.

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