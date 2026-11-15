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बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने कहा- विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा झारखंड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Etv Bharat )

रांची: आज झारखंड अलग राज्य गठन के 26 साल पूरे हो चुके हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ था. इस अवसर पर तमाम बड़े नेता और गणमान्य लोग झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शुभकामनाएं दे रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंडवासियों को झारखंड दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जैसी ईश्वरीय विभूति और सिदो-कान्हू जैसे महानायकों की यह धरती अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, जीवंत लोक-परंपराओं और प्राकृतिक एवं खनिज संपदा के लिए विशिष्ट पहचान रखती है. उन्होंने कामना की है कि झारखंड के परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासी अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए राज्य को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं.