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आतंकवादी और उनका साथ देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे : राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति मुर्मू ने आधुनिक भारत की प्रगति, 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के शौर्य और आतंकी नेटवर्क पर प्रहार का जिक्र किया.

President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (PIB)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 7:31 PM IST

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नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया. राष्ट्रपति ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. राष्ट्रपति ने कहा, 'अब से कुछ ही घंटों बाद, हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्ष का शुभारंभ होगा. देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीय यह पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं. हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है. इसे हम पूरी शान से फहराते हैं.' उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली से जुड़े हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे.

राष्ट्रपति ने कहा, 'आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना राष्ट्रीय हित में, खासकर किसानों के लिए एक निर्णायक कदम है.' उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सटीक हमले करने की भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को प्रदर्शित किया. साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों को, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, अंजाम भुगतना ही होगा.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को नक्सल-मुक्त बनाना एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है; उन्होंने बस्तर में तेजी से हो रहे विकास और सांस्कृतिक भागीदारी का भी उल्लेख किया. मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर विश्व की औसत विकास दर से दोगुनी से अधिक रहने का अनुमान है.

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया के आधे से अधिक ‘रियल-टाइम’ डिजिटल लेन-देन भारत में होते हैं. वहीं बीते दशक में समावेशी विकास की पहल के जरिए 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया.

राष्ट्रपति ने 78 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें 13 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं.

3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की तरफ बढ़ रहा भारत
राष्ट्रपति ने कहा कि मुफ्त राशन कार्यक्रम 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है. वहीं, 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य हासिल किया गया, देश अब 3 करोड़ और 'लखपति दीदी' बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है.

1947 को भारतमाता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुईं
राष्ट्रपति ने कहा, '15 अगस्त 1947 के दिन भारतमाता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुईं. सभी देशवासी, स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने. निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, अपने प्रयासों से राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं अन्य क्षेत्रों में सक्रिय, असंख्य देशवासी, तथा संविधान में निहित, मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक, राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं. मैं उन सभी की हृदय से सराहना करती हूं.'

भारत माता की सभी संतानों को नमन करती हैं
राष्ट्रपति ने कहा, 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए. बाबासाहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र-निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए. भारतमाता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूं जिनके आदर्शों पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा.

ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति मुर्मू ने एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी

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