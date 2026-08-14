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आतंकवादी और उनका साथ देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे : राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( PIB )

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया. राष्ट्रपति ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. राष्ट्रपति ने कहा, 'अब से कुछ ही घंटों बाद, हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्ष का शुभारंभ होगा. देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीय यह पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं. हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है. इसे हम पूरी शान से फहराते हैं.' उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली से जुड़े हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे. राष्ट्रपति ने कहा, 'आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करना राष्ट्रीय हित में, खासकर किसानों के लिए एक निर्णायक कदम है.' उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सटीक हमले करने की भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को प्रदर्शित किया. साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों को, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, अंजाम भुगतना ही होगा. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को नक्सल-मुक्त बनाना एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है; उन्होंने बस्तर में तेजी से हो रहे विकास और सांस्कृतिक भागीदारी का भी उल्लेख किया. मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर विश्व की औसत विकास दर से दोगुनी से अधिक रहने का अनुमान है. इसी क्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया के आधे से अधिक ‘रियल-टाइम’ डिजिटल लेन-देन भारत में होते हैं. वहीं बीते दशक में समावेशी विकास की पहल के जरिए 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया.