'अपने आचरण और व्यवहार का ध्यान रखें', राष्ट्रपति मुर्मू की ओडिशा के विधायकों को सलाह

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के विधायकों से शिष्टाचार बनाए रखने और अपने व्यवहार और भाषण का ध्यान रखने का आग्रह किया.

President Droupadi Murmu addresses odisha assembly urges MLAs to be mindful of their conduct
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा विधानसभा को संबोधित किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 9:59 PM IST

4 Min Read
भुवनेश्वर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में ओडिशा के विधायकों से अपने व्यवहार और आचरण का ध्यान रखने की अपील की. विधायकों सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में उन्हें लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर कोई बुरी मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "आप जो करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे. इसलिए आपको अपने व्यवहार और चाल-चलन का ध्यान रखना चाहिए."

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से 'लोगों' को सबसे पहले रखने को भी कहा. उन्होंने कहा, "लोगों ने आपको कई सपनों और उम्मीदों के साथ यहां भेजा है. यह आपका कर्तव्य है कि आप उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं और शासन को आखिरी मील तक ले जाएं."

सदन में अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भावुक हो गईं. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों और उन जगहों को याद किया. कई वर्षों बाद सदन में लौटीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरानी यादों के साथ बताया कि कैसे विधानसभा ने उनके सार्वजनिक जीवन की नींव रखी. उन्होंने भगवान जगन्नाथ को भी उन पर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया.

मुर्मू ने कहा, "घर वापसी जैसा लग रहा है. मुझे कई राज्यों की विधानसभा में बोलने का मौका मिला, लेकिन यह खास है. मुझे पुरानी यादें आ रही हैं. मैं एक गांव से एक सीधी-सादी लड़की के तौर पर आई थी. एक राजनेता के तौर पर कैसे बर्ताव करना है, यह इस सदन ने मुझे सिखाया. आज मैं जो भी हूं, उसका श्रेय इसी सदन को जाता है. इसने मेरे राजनीतिक करियर की नींव रखी है. यहां मैंने एक सदस्य के तौर पर सवाल पूछे और एक मंत्री के तौर पर साथी विधायकों के सवालों के जवाब दिए. मैंने कई समितियों के सदस्य के तौर पर अपनी राय शेयर की."

ओडिशा विधानसभा के सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ओडिशा विधानसभा के सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की समृद्ध विरासत का जिक्र किया, इसकी समुद्री विरासत, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और मधुसूदन दास, हरेकृष्ण महताब और बीजू पटनायक जैसे जाने-माने नेताओं के योगदान को याद किया. उन्होंने रमा देवी, मालती देवी से लेकर नंदिनी सतपथी तक ओडिया महिलाओं की उपलब्धियों को भी याद किया और शासन में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया. राष्ट्रपति ने विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी और इस बात पर भी ध्यान दिया कि सदन को अभी एक महिला स्पीकर लीड कर रही हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ओडिशा में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन और बहुत ज्यादा क्षमता है. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यह राज्य एक लीडर के तौर पर उभर सकता है. उन्होंने सभी विधायकों से 2036 तक एक खुशहाल ओडिशा बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने की अपील की.

ओडिशा विधानसभा में जाती हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ओडिशा विधानसभा में जाती हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुभद्रा योजना, धान किसानों को सब्सिडी और कई दूसरी पहलों के लिए ओडिशा सरकार की तारीफ भी की. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने ओडिशा में रेलवे, नेशनल हाईवे और पोर्ट के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं. मुझे खुशी है कि केंद्र और राज्य सरकार की मिली-जुली कोशिशों से ओडिशा में औद्योगिक क्षेत्र एक नया आकार ले रहा है.

राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत करते हुए, ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कुंभमपति ने कहा, "आपकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है.आपकी यहां मौजूदगी ऐतिहासिक है."

वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, जो मुर्मू के साथ 2000 में पहली बार विधायक चुने गए थे, ने कहा, "आज का दिन ओडिशा के लोकतांत्रिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा."

राष्ट्रपति मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने कहा, "हमें गर्व है कि ओडिशा की बेटी इस देश की राष्ट्रपति बनी है. यह भी गर्व की बात है कि उन्होंने लगभग 25 साल पहले इसी विधानसभा से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था."

