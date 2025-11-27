ETV Bharat / bharat

'अपने आचरण और व्यवहार का ध्यान रखें', राष्ट्रपति मुर्मू की ओडिशा के विधायकों को सलाह

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा विधानसभा को संबोधित किया ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में ओडिशा के विधायकों से अपने व्यवहार और आचरण का ध्यान रखने की अपील की. विधायकों सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में उन्हें लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर कोई बुरी मिसाल पेश नहीं करनी चाहिए. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "आप जो करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे. इसलिए आपको अपने व्यवहार और चाल-चलन का ध्यान रखना चाहिए." उन्होंने जनप्रतिनिधियों से 'लोगों' को सबसे पहले रखने को भी कहा. उन्होंने कहा, "लोगों ने आपको कई सपनों और उम्मीदों के साथ यहां भेजा है. यह आपका कर्तव्य है कि आप उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं और शासन को आखिरी मील तक ले जाएं." सदन में अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भावुक हो गईं. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों और उन जगहों को याद किया. कई वर्षों बाद सदन में लौटीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरानी यादों के साथ बताया कि कैसे विधानसभा ने उनके सार्वजनिक जीवन की नींव रखी. उन्होंने भगवान जगन्नाथ को भी उन पर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया. मुर्मू ने कहा, "घर वापसी जैसा लग रहा है. मुझे कई राज्यों की विधानसभा में बोलने का मौका मिला, लेकिन यह खास है. मुझे पुरानी यादें आ रही हैं. मैं एक गांव से एक सीधी-सादी लड़की के तौर पर आई थी. एक राजनेता के तौर पर कैसे बर्ताव करना है, यह इस सदन ने मुझे सिखाया. आज मैं जो भी हूं, उसका श्रेय इसी सदन को जाता है. इसने मेरे राजनीतिक करियर की नींव रखी है. यहां मैंने एक सदस्य के तौर पर सवाल पूछे और एक मंत्री के तौर पर साथी विधायकों के सवालों के जवाब दिए. मैंने कई समितियों के सदस्य के तौर पर अपनी राय शेयर की." ओडिशा विधानसभा के सदस्यों और अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)