राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, छात्रों को बांटी उपाधियां
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का 20वां दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को दी उपाधियां, अपने संबोधन में कही कई बातें
नैनीताल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की. जहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां दी. साथ ही मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित किया. वहीं, अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कई बातें कही. हिमालय के संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास पर कुमाऊं विवि की तारीफ भी की.
इतने छात्रों को दी गई उपाधि: वहीं, दीक्षांत समारोह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर चुके 16 हजार 183 छात्रों की डिग्री का अनुमोदन किया गया. जिसमें 9,788 छात्राएं और 6,395 छात्र शामिल है. स्नातक स्तर पर 7,823 छात्राएं और 1,965 छात्र, जबकि स्नातकोत्तर वर्ग में 5,067 छात्राएं और 1,328 छात्र उपाधि प्रदान की गई.
234 शोधार्थियों को दी गई पीएचडी की डिग्री: वहीं, दीक्षांत समारोह में 234 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी गई. जिसमें 90 पुरुष और 144 महिलाएं शामिल रहे. वहीं, तीन विशिष्ट शोधकर्ताओं को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया.
कुमाऊं विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह डीएसबी परिसर के एएन सिंह सभागार में अयोजित किया गया. समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्यातिथि रहीं. कुलाधिपति राज्यपाल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कुलपति प्रो. डीएस रावत, कुलसचिव मंगल सिंह मंद्रवाल भी शामिल हुए.
President Droupadi Murmu graced the 20th convocation ceremony of Kumaun University at Nainital, Uttarakhand. The President said that education not only makes us self-reliant, but also teaches us to be humble and to contribute to the development of society and the country. She… pic.twitter.com/jFwwbht1rH— President of India (@rashtrapatibhvn) November 4, 2025
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से कही ये बातें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि हमें विनम्र बनना और समाज व देश के विकास में योगदान देना भी सिखाती है. उन्होंने छात्रों से वंचितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने और समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है. शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थी में बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, साथ ही उसके नैतिक-बल और चरित्र-बल को भी मजबूत बनाए.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति करे इसके लिए सरकार कई नीतिगत कदम उठा रही है. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. हमने साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है.
उन्होंने कहा कि देश में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है. उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान के समुचित अनुप्रयोग के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है.
"हिमालय अपने जीवनदायी संसाधनों के लिए जाना जाता है. इन संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना सभी की जिम्मेदारी है. कुमाऊं विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग प्रयास कर रहा है."- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति
गांवों का दौरा करें कुमाऊं विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते कुमाऊं विश्वविद्यालय की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों से आग्रह किया कि वे आस-पास के गांवों का दौरा करें. ग्रामीणों की समस्याओं का अवलोकन करें और उन्हें समझें. साथ ही उनके समाधान के हर संभव प्रयास करें.
LIVE: President Droupadi Murmu addresses the 20th Convocation of Kumaun University, Nainital https://t.co/FbNhDC4AZC— President of India (@rashtrapatibhvn) November 4, 2025
राष्ट्रपति के 3 दिवसीय दौरे का समापन: बता दें कि आज यानी 4 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके अलावा कैंची धाम स्थित नीम करौली बाबा आश्रम में भी दर्शन किए. जबकि, बीती रोज यानी 3 नवंबर को उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था. साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में पैदल यात्री पुल और घुड़सवारी क्षेत्र का उद्घाटन किया था.
वहीं, शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल पहुंचीं. जहां उन्होंने नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया. वहीं, अपने तीन दिवसीय दौरे के समापन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो गईं हैं. राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में खास रहा. क्योंकि, उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है.
