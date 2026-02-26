ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंचीं, एयपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत, जमशेदपुर के लिए हुईं रवाना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर रांची पहुंचीं, यहां राज्यपाल और सीएम ने उनका स्वागत किया. यहां से वे जमशेदपुर रवाना हो गईं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 12:53 PM IST

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य

रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को झारखंड के एकदिवसीय दौरे पर रांची पहुंचीं. उनके आगमन को लेकर राजधानी में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थीं. रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया. एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे तथा आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित रखा गया.

जानकारी देते डीसी रांची मंजूनाथ भजंत्री (Etv Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

रांची पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ सोनारी एयरपोर्ट (जमशेदपुर) के लिए रवाना हुईं. जमशेदपुर में वे कदमा के मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर (श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट) के भूमि पूजन एवं शिलापट्ट अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगी. इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की गईं हैं. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई. कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए पास सिस्टम लागू किया गया तथा भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फूलों का गुलदस्ता देते राज्यपाल (Etv Bharat)

जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया

जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राष्ट्रपति की उपस्थिति से इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया. स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. यह कार्यक्रम लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भव्य मंदिर परिसर का शिलान्यास था.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते मुख्यमंत्री (Etv Bharat)

मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों से संवाद

भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति का अगला कार्यक्रम मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज (बारीडीह, जमशेदपुर) में निर्धारित है. दोपहर करीब 3 बजे वे कॉलेज पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगी. इस दौरान शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई. कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की थीं और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी (Etv Bharat)

रांची लौटकर जैसलमेर के लिए प्रस्थान

छात्र संवाद कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट के रास्ते रांची लौटीं. इसके पश्चात वे रांची एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा जैसलमेर (राजस्थान) के लिए प्रस्थान करेंगी.

राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद रहीं. रांची एयरपोर्ट पर 15 डीएसपी और लगभग 50 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई थी. इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया. एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, ताकि दौरा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके.

