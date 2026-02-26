ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंचीं, एयपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत, जमशेदपुर के लिए हुईं रवाना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ( Etv Bharat )