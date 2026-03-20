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वृंदावन के मंदिरों में राष्ट्रपति ने किए दर्शन-पूजन; आज संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात

वृंदावन के मंदिरों में राष्ट्रपति ने किए दर्शन-पूजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर गुरूवार शाम को वृंदावन पहुंची. यहां उनका भव्य स्वागत किया गया. राष्ट्रपति ने वृंदावन के इस्कॉन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर परिसर में राधा-कृष्ण के दर्शन किए. विधि-विधान से पूजा की. राष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी मौजूद रहीं. लगभग 30 मिनट तक मंदिर परिसर में रहने के बाद वह प्रेम मंदिर के दर्शन करने पहुंचीं. आज भी राष्ट्रपति कई आश्रमों में पहुंचेंगी. सुबह संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात का कार्यक्रम है. वृंदावन के मंदिरों में पहुचीं राष्ट्रपति: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर सबसे पहले वृंदावन रूकमणि विहार में स्थित रेडिसन होटल में कुछ समय के लिए रुकीं. इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के इस्कॉन टेंपल और श्रीकृष्ण बलराम मंदिर पहुंचा. वृंदावन के मंदिरों में राष्ट्रपति ने किए दर्शन-पूजन. (Video Credit: ETV Bharat) इस्कॉन मंदिर आरती में हुईं शामिल: यहां मंदिर के संस्थापक श्रीप्रभुपाद जी के दर्शन किए और राधा कृष्ण की पूजा की गई. इस्कॉन मंदिर की आरती कार्यक्रम में भी वह शामिल हुईं. राष्ट्रपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा.