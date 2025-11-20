राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सरगुजा दौरा, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में करेंगी शिरकत
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने अंबिकापुर आ रही हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 7:07 AM IST
सरगुजा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सरगुजा आ रही हैं. राष्ट्रपति जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. राष्ट्रपति के आगमन के दौरान शहर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा. राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर एनएसजी की टीम सरगुजा पहुंच चुकी है. टीम ने राष्ट्रपति के रुट चार्ट का मुआयना किया.इस दौरान टीम ने जिन जगहों पर सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम होने चाहिए, वहां पर फोर्स को दिशा निर्देश दिए. इससे पहले मंगलवार को वायुसेना ने बारी-बारी तीनों हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारकर सुरक्षा मानकों की जांच की. इसके साथ ही पायलट और अन्य अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.
कहां होगा कार्यक्रम : पीजी कॉलेज मैदान में भव्य डोम का निर्माण किया गया है.राष्ट्रपति के तीन हेलीकॉप्टर शहर के गांधी स्टेडियम में उतरेंगे. इसके लिए गांधी स्टेडियम में एक साथ तीन-तीन हेलीपैड का निर्माण कराया गया है.राष्ट्रपति के सरगुजा आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. वर्तमान में सुरक्षा के इंतजाम की निगरानी खुद आईजी दीपक झा कर रहे हैं. कार्यक्रम के लिए डीजी स्वयं मौजूद रहेंगे. शहर में सुरक्षा व्यवस्था की कमान 6 आईपीएस, 50 राजपत्रित अधिकारीयों के हाथों में है, जबकि 2 हजार जवानों को तैनात किया गया है.
ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी जारी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर आगमन के अवसर पर आम जनता को यातायात के सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके मद्देनजर अंबिकापुर शहर और अंबिकापुर से होकर आने जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक रुट तैयार किया गया है. ट्रैफिक एडवाइजरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए जारी की गई है.
कार्यक्रम क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित : राष्ट्रपति के आगमन पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट नं-1 (रिंग रोड) तक और घड़ी चौक से किसान राइस मिल मोड़ मेन रोड तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
मनेंद्रगढ़ बनारस रोड का बदला रूट : मनेन्द्रगढ़ रोड और बनारस रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहनों के लिए डायवर्ट मार्ग साई मंदिर तिराहा, महापौर मार्ग, रावत रेजीडेंसी तिराहा, कन्या परिसर रोड होते हुए गंगापुर मोड़ मासूम अस्पताल के पास रिंग रोड, बस स्टैंड है.
बलरामपुर प्रतापपुर के लिए नया मार्ग : बलरामपुर रोड और प्रतापपुर रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें समेत अन्य फोर व्हीलर वाहन डायवर्ट मार्ग रिंग रोड होते हुए प्रतापपुर चौक, लरंगसाय चौक, चांदनी चौक, सद्भावना चौक, भारतमाता चौक, बस स्टैंड की ओर से होते हुए अपने-अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे.
रायगढ़ बिलासपुर के लिए डायवर्ट रूट : रायगढ़ रोड और बिलासपुर रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहन डायवर्ट मार्ग रिंग रोड होते हुए भारतमाता चौक, बिलासपुर चौक, नया बस स्टैंड, मासूम अस्पताल के पास गंगापुर मोड़, माखन विहार तिराहा, एमजी रोड की ओर से अपने-अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे.
आपतकालीन सेवा वाहनों को छूट : भारी वाहनों के लिए अंबिकापुर शहर में सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक नो एंट्री रहेगी. आपातकालीन सेवा संबंधी वाहनों को अम्बिकापुर शहर आने और बाहर जाने के लिए छूट रहेगी. इस दौरान आम नागरिकों से अपील की गई है कि वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करते हुए अपने-अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करें.
पार्किंग व्यवस्था : एमजी रोड और बनारस रोड की ओर से आने वाले आम जनता के वाहनों के लिए P-1 किसान राइस मिल मैदान पार्किंग स्थल है. VIP कारकेट (माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अतिवरिष्ठ अधिकारी) के वाहनों के लिए P-2 राजमोहिनी भवन गेट पार्किंग स्थल है. उपमुख्यमंत्री के कारकेट वाहनों के लिए P-3 राजमोहिनी भवन के पीछे बाउंड्री वॉल पार्किंग स्थल है. अन्य मंत्रीगणों के कारकेट वाहनों के लिए P-4 राजमोहिनी भवन के पीछे मैदान पार्किंग स्थल है.
