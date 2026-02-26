ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जमशेदपुर दौरा, देखें मिनट-टू-मिनट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को झारखंड के एक दिन के दौरे पर हैं. वह जमशेदपुर में आयोजित मंदिर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगी.

DRAUPADI MURMU VISITS JHARKHAND
कार्यक्रम स्थल की तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को झारखंड के एकदिवसीय दौरे पर रहेंगी. तय कार्यक्रम के अनुसार वह विशेष विमान से सुबह 11:05 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी. इसके दस मिनट बाद, 11:15 बजे, वह सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी, जहां उनका आगमन दोपहर 12 बजे निर्धारित है.

राष्ट्रपति मंदिर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगी

सोनारी एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क मार्ग द्वारा करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मैरिन ड्राइव, कदमा के रास्ते 12:20 बजे भूमि पूजन स्थल पहुंचेंगी. यहां वह शिलापट्ट का अनावरण करेंगी. श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट, जमशेदपुर द्वारा आयोजित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रपति की सहभागिता होगी.

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यक्रम में संबोधन होंगे

कार्यक्रम की शुरुआत मैनेजिंग ट्रस्टी एस.के बेहरा के स्वागत भाषण से होगी. दोपहर करीब 1 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के संबोधन होंगे. 1 बजकर 15 मिनट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन प्रस्तावित है. कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रपति प्रसाद ग्रहण करेंगी.

जमशेदपुर और रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 3 बजे मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगी. छात्र-संवाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह सोनारी एयरपोर्ट के रास्ते रांची लौटेंगी. रांची एयरपोर्ट से शाम 4:45 बजे राष्ट्रपति जैसलमेर (राजस्थान) के लिए प्रस्थान करेंगी. राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं. जमशेदपुर और रांची में कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

ये भी पढ़ें:
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित, रांची एयरपोर्ट पर ड्रोन-पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा, जिला प्रशासन अलर्ट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को पहुंचेंगी जमशेदपुर, श्री जगन्नाथ मंदिर का करेंगी शिलान्यास, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मिलेंगी

TAGGED:

PRESIDENT IN JHARKHAND
राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा
द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरे पर
DRAUPADI MURMU IN JAMSHEDPUR
DRAUPADI MURMU VISITS JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.