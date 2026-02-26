ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जमशेदपुर दौरा, देखें मिनट-टू-मिनट

रांचीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को झारखंड के एकदिवसीय दौरे पर रहेंगी. तय कार्यक्रम के अनुसार वह विशेष विमान से सुबह 11:05 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी. इसके दस मिनट बाद, 11:15 बजे, वह सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी, जहां उनका आगमन दोपहर 12 बजे निर्धारित है.

राष्ट्रपति मंदिर के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगी

सोनारी एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सड़क मार्ग द्वारा करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मैरिन ड्राइव, कदमा के रास्ते 12:20 बजे भूमि पूजन स्थल पहुंचेंगी. यहां वह शिलापट्ट का अनावरण करेंगी. श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट, जमशेदपुर द्वारा आयोजित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में राष्ट्रपति की सहभागिता होगी.

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के कार्यक्रम में संबोधन होंगे

कार्यक्रम की शुरुआत मैनेजिंग ट्रस्टी एस.के बेहरा के स्वागत भाषण से होगी. दोपहर करीब 1 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के संबोधन होंगे. 1 बजकर 15 मिनट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन प्रस्तावित है. कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रपति प्रसाद ग्रहण करेंगी.