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शिमला में 175 साल पुरानी इमारत में रहेंगी राष्ट्रपति, लकड़ी व मिट्टी से बना भवन, सेब के पौधों व ट्यूलिप गार्डन से सजा रिट्रीट

यहां से आसपास का 360 व्यू दिखता है. इतना ही नहीं राष्ट्रपति के लिए यहां विशेष रूप से एक हैलीपैड भी है.

SHIMLA RETREAT
शिमला के मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास ‘रिट्रीट’ (@rashtrapatibhavan.gov.in)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 5:02 PM IST

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शिमला: क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के कितने आधिकारिक निवास हैं? ज्यादातर लोग केवल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा दो अन्य निवास भी हैं. इनमें से एक तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित ‘राष्ट्रपति निलायम’ है, जबकि दूसरा हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद ‘रिट्रीट’ कहलाता है.

SHIMLA RETREAT
राष्ट्रपति निवास की 175 साल पुरानी इमारत (@rashtrapatibhavan.gov.in)

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू 27 अप्रैल से शिमला प्रवास पर आ रही हैं. हिमाचल सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के छह दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन अब दिल्ली से शिमला शिफ्ट होगा. सारी जरूरी फाइलें यहां लाई जाएंगी और राष्ट्रपति सचिवालय छह दिन तक शिमला से फंक्शनल होगा.

Drone shot of the Presidential Retreat
राष्ट्रपति निवास रिट्रीट का ड्रोन शॉट (@rashtrapatibhavan.gov.in)

द्रौपदी मुर्मू विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राष्ट्रपति हैं, ऐसे में उनके आधिकारिक निवास भी ऐतिहासिक और विशेष महत्व रखते हैं. हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित मशोबरा में बना ‘रिट्रीट’ देश का सबसे पुराना राष्ट्रपति निवास माना जाता है, जो शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर शांत और सुरम्य वादियों के बीच स्थित है. 175 साल से अधिक पुरानी इस इमारत का निर्माण पारंपरिक ‘धज्जी’ शैली में किया गया है, जिसमें लकड़ी और मिट्टी का उपयोग होता है. इस निर्माण शैली की खासियत यह है कि ऐसी इमारतें भूकंप के झटकों को काफी हद तक सहन कर लेती हैं. साथ ही यह भवन गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, जो इसे और भी खास बनाता है.

Lawn of the Presidential Residence Retreat
राष्ट्रपति निवास के लॉन में 40 से ज्यादा किस्मों के फूल लगे हैं (@rashtrapatibhavan.gov.in)

देश की राष्ट्रपति के मशोबरा स्थित आधिकारिक निवास में अनेक आकर्षण हैं. यहां सुंदर सेब का बागीचा है. इस बागीचे में तीन सौ से अधिक सेब के पौधे हैं. इन पौधों में विदेशी किस्में भी हैं. यहां शानदार ट्यूलिप गार्डन है. तीन साल पहले अप्रैल महीने में ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू में इस ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ किया था. यहां डेनमार्क, वेलेमार्क, जंबोपिक आदि किस्मों के ट्यूलिप के सुंदर फूल खिले हैं. यहां भीतरी कक्षों की मनमोहक सजावट देखते ही बनती है. राष्ट्रपति के लिए अलग से कक्ष हैं. पूरी इमारत के आसपास हरियाली का सुंदर साम्राज्य है.

Tulip Garden of the Presidential Residence, ‘The Retreat’
राष्ट्रपति निवास ‘रिट्रीट’ का शानदार ट्यूलिप गार्डन (@rashtrapatibhavan.gov.in)

यहां से आसपास का 360 व्यू दिखता है. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए फिलहाल राष्ट्रपति निवास मशोबरा को पर्यटकों के लिए बंद किया गया है. अब ये राष्ट्रपति का दौरा पूरा होने के बाद 3 मई से खुलेगा. यहां बता दें कि राष्ट्रपति निवास मशोबरा तीन साल पहले वर्तमान राष्ट्रपति के निर्देश पर आम जनता व पर्यटकों के लिए खोला गया है. सैलानी यहां टिकट लेकर सैर कर सकते हैं.

view of the beautiful hills of Shimla from the President's Residence
राष्ट्रपति निवास से शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों का नजारा (@rashtrapatibhavan.gov.in)

रियासतकाल व ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ा इतिहास

मशोबरा के समीप घने वनों व मनमोहक वादियों से घिरे इस स्थान का इतिहास रियासतकालीन है. अंग्रेज हुकूमत के समय इसे दि रिट्रीट के रूप में विकसित किया गया. रिट्रीट का अर्थ रहने व विश्राम का एकांत व सुरम्य स्थल होता है. ब्रिटिश हुक्मरां यहां के एकांत को बहुत पसंद करते थे. मूल रूप से ये इमारत कोटी रियासत के राजपरिवार की थी. इसका निर्माण वर्ष 1850 का बताया जाता है. राष्ट्रपति निवास साढ़े दस हजार वर्गफुट से अधिक के क्षेत्र में फैला है. यानी डेढ़ सौ एकड़ विशाल एरिया में ये विभिन्न आकर्षणों से युक्त स्थान है.

RASHTRAPATI NIWAS SHIMLA OLD PHOTO
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ऐसा दिखता था राष्ट्रपति निवास (@rashtrapatibhavan.gov.in)

देश पर ब्रिटिश हुकूमत के समय तत्कालीन अंग्रेज शासकों में से एक लार्ड विलियम ने इसे कोटी रियासत के राजा से पट्टे पर लिया था. कुछ समय बाद कोटी रियासत के राजाओं ने वर्ष 1886 में इसे ब्रिटिश हुकूमत से वापस ले लिया था. अंग्रेज शासकों को ये इमारत, इसकी निर्माण शैली व आसपास का वातावरण बहुत पसंद आया था, लिहाजा वर्ष 1895 में तत्कालीन वायसराय ने इसे फिर से ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया.

Sundial at the Presidential Residence Complex Retreat
राष्ट्रपति निवास परिसर में मौजूद धूप घड़ी (@rashtrapatibhavan.gov.in)

पहले ये इमारत एक मंजिला थी. फिर इसे एडवर्ड चाल्र्स बक ने दो मंजिला इमारत के तौर पर रूपांतरित किया. वर्तमान समय में ऊपरी मंजिल पर राष्ट्रपति व उनके परिजनों के लिए छह सुंदर कमरे हैं. यहां शानदार डाइनिंग हॉल है, जिसमें बीस से अधिक वीवीआईपी भोजन के लिए बैठ सकते हैं. राष्ट्रपति निवास मशोबरा में स्टाफ के लिए भी शानदार व्यवस्था है. एक कक्ष में राष्ट्रपति अपना रूटीन का फाइल वर्क निपटाती हैं. इमारत में देश के सभी राष्ट्रपतियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं.

SHIMLA RETREAT
राष्ट्रपति निवास का डाइनिंग हॉल और गैलरी (@rashtrapatibhavan.gov.in)

कुछ तो है जो खास है

  • राष्ट्रपति के लिए यहां विशेष रूप से हैलीपैड है. कल्याणी हैलीपैड में सिर्फ राष्ट्रपति का ही विमान उतर सकता है.
Kalyani Helipad shimla
राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से बनाया गया कल्याणी हैलीपैड (@rashtrapatibhavan.gov.in)
  • कल्याणी हैलीपैड 8600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यहां से सुरम्य वादियों का दर्शन होता है.
RASHTRAPATI NIWAS SHIMLA
राष्ट्रपति निवास मशोबरा का मेन गेट (@rashtrapatibhavan.gov.in)
  • कल्याणी हैलीपैड से श्रीखंड महादेव के दर्शन भी होते हैं.
view of the beautiful hills of Shimla from the President's Residence
राष्ट्रपति निवास से शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों का नजारा (@rashtrapatibhavan.gov.in)
  • कल्याणी हैलीपैड से लेकर राष्ट्रपति निवास की दो किलोमीटर लंबा रास्ता घने वन से होकर गुजरता है.
A view of the sunset at the Presidential Residence.
राष्ट्रपति निवास ‘रिट्रीट’ में सूर्यास्त का नजारा (@rashtrapatibhavan.gov.in)
  • यहां विविधतापूर्ण वन संपदा है. परिसर के आसपास सुंदर तितलियां उड़ती हैं. यहां करीब पचास प्रकार की तितलियों की प्रजातियां हैं.
The Presidential Wing of the President's Residence, 'The Retreat'
राष्ट्रपति निवास ‘रिट्रीट’ का प्रेसिडेंशियल विंग (@rashtrapatibhavan.gov.in)
  • हिमालयन सार्जेंट तितली व डेथ ऑफ हॉक मॉथ प्रजाति दुर्लभ है.
  • यहां ट्यूलिप, गुलाब सहित चालीस किस्म के सुंदर फूलों की प्रजातियां हैं.
Former President Pranab at the Presidential Residence SHIMLA
राष्ट्रपति निवास टहलते पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (@rashtrapatibhavan.gov.in)
  • राष्ट्रपति निवास का लॉन बेहद खूबसूरत है. पूर्व राष्ट्रपति स्व. प्रणब मुखर्जी तो यहां खूब सैर किया करते थे. यही नहीं, उन्होंने यहां की फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाली थी, जिसे तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने भी शेयर किया था.

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