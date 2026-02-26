जैसलमेर पहुंची द्रौपदी मुर्मू, पोकरण में कल होगा वायु शक्ति-2026 युद्धाभ्यास, राष्ट्रपति 'प्रचंड' में भरेंगी उड़ान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचीं. वे भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति-2026 को देखेंगी.
Published : February 26, 2026 at 8:59 PM IST
जैसलमेर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार शाम साढ़े सात बजे दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचीं. वे भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मेगा युद्धाभ्यास ‘वायु शक्ति-2026’ में भाग लेने आई हैं. इसके साथ ही कल राष्ट्रपति जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर ‘प्रचंड’ में सवार होकर पूरे युद्धाभ्यास क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगी.
जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का स्वागत किया. स्वागत के बाद राष्ट्रपति का काफिला सीधे आर्मी स्टेशन पहुंचा, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगी. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीएसएफ परिसर में ठहरेंगे. राष्ट्रपति का यह दौरा सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल निकट आयोजित हो रहे देश के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास की साक्षी बनेंगी.
प्रचंड हेलिकॉप्टर में ऐतिहासिक हवाई निरीक्षण: शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर ‘प्रचंड’ में उड़ान भरकर पूरे युद्धाभ्यास क्षेत्र का विस्तृत हवाई निरीक्षण करेंगी. यह पहला अवसर होगा जब कोई राष्ट्रपति सीमावर्ती एयरस्पेस में स्वदेशी लड़ाकू हेलिकॉप्टर में सह-पायलट के रूप में उड़ान भरेंगी. निरीक्षण के बाद वे वायुसेना स्टेशन पर अधिकारियों और वायुसैनिकों से संवाद करेंगी तथा उनका उत्साहवर्धन करेंगी.
पोकरण में मुख्य युद्धाभ्यास कार्यक्रम: हवाई निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेंगी, जहां ‘वायु शक्ति-2026’ का मुख्य प्रदर्शन होगा. यह फायरिंग रेंज अंतरराष्ट्रीय सीमा के अत्यंत निकट स्थित है और यहां समय-समय पर थलसेना व वायुसेना के बड़े-बड़े अभ्यास आयोजित होते रहे हैं.
अत्याधुनिक विमानों दिखाएंगे दम: इस मेगा युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी पूरी मारक क्षमता दिखाएगी. Dassault Rafale, Sukhoi Su-30MKI, Boeing AH-64 Apache अटैक हेलिकॉप्टर, Lockheed Martin C-130J Super Hercules और कई स्वदेशी लड़ाकू विमान आकाश में अपनी ताकत प्रदर्शित करेंगे. कुल 77 फाइटर जेट और 43 हेलिकॉप्टर इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं. विशेष बल ‘गरुड़ कमांडो’ को युद्ध क्षेत्र में उतारने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया जाएगा.
12 हजार किलो गोला-बारूद होगा इस्तेमाल: वायुसेना अधिकारियों के अनुसार पूरे अभ्यास के दौरान लगभग 12 हजार किलो गोला-बारूद का उपयोग किया जाएगा. इस बार विशेष जोर सटीक प्रहार क्षमता, आधुनिक तकनीक और लोइटरिंग म्यूनिशन (कामिकेज ड्रोन) के प्रदर्शन पर रहेगा. साल 2025 के अभ्यास की तुलना में इस बार गोला-बारूद की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन फोकस ज्यादा सटीकता और स्वदेशी तकनीक पर है.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: राष्ट्रपति के दौरे और बड़े सैन्य अभ्यास को देखते हुए जैसलमेर से चांधन तक पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया गया है. पुलिस, प्रशासन, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है. 24 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई थी, जिसमें आकाश में गूंजते लड़ाकू विमानों और बमबारी के अभ्यास ने पूरे इलाके को दहला दिया था.
सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति इस आयोजन को और भी गरिमामय बना रही है. उनका यह दौरा न केवल वायुसैनिकों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि पाकिस्तान सीमा के निकट भारत की अटूट सुरक्षा प्रतिबद्धता का भी मजबूत संदेश देगा. ‘वायु शक्ति-2026’ के माध्यम से भारत पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी वायुसेना दिन-रात, हर मौसम और हर परिस्थिति में सटीक तथा प्रभावी प्रहार करने में पूरी तरह सक्षम है.
