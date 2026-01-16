ETV Bharat / bharat

रामकथा सुनने जयपुर आईं राष्ट्रपति मुर्मू, काफिले में शामिल जवान सड़क पर गिरा

एयरपोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर के नींदड़ आवासीय योजना क्षेत्र पहुंचीं, जहां रामकथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल हुईं और आहुतियां दी. धार्मिक आयोजन स्थल पर राष्ट्रपति का पारंपरिक रीति-रिवाज से स्वागत किया गया. आयोजन स्थल सजाया गया था और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे.

जयपुर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नींदड़ आवासीय योजना में जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में हो रही रामकथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल हुईं. मुर्मू शुक्रवार को अमृतसर से वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंचीं, जहां एयरपोर्ट पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अगवानी की. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद दिखीं. जयपुर में राष्ट्रपति के काफिले में एक्सकोर्ट ड्यूटी के दौरान एक जवान कार में बैठते समय संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़ा, हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई है. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

सुख-समृद्धि, शांति और विकास की कामना: रामकथा और हनुमान महायज्ञ में राष्ट्रपति की उपस्थिति को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखा. राष्ट्रपति ने विधिवत पूजा की और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और विकास की कामना की. उनके साथ राज्यपाल बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल भी मौजूद थे. दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति से आयोजन और धार्मिक कार्यक्रमों के महत्व पर चर्चा की. नींदड़ आवासीय योजना में धार्मिक कार्यक्रम क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जा रहा है. 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और रामकथा के माध्यम से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया. आयोजन समिति के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है.

धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है. राष्ट्रपति ने रामकथा में प्रस्तुत प्रसंग श्रद्धा से सुने और साधु-संतों से संवाद किया. उनके जयपुर आगमन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे. एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे. यातायात व्यवस्था सुचारू रखने को खास विशेष इंतजाम किए गए. राज्यपाल बागडे और सीएम भजनलाल ने राष्ट्रपति के दौरे को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा मिलता है. राष्ट्रपति मुर्मू का जयपुर दौरा न केवल औपचारिक यात्रा रहा, बल्कि यह धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा अहम अवसर भी बना.

राष्ट्रपति के काफिले में शामिल जवान गिराः जयपुर में राष्ट्रपति के काफिले की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. एक्सकोर्ट ड्यूटी के दौरान एक जवान कार में बैठते समय संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़ा. यह घटना उस वक्त हुई जब राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ियां निर्धारित मार्ग से गुजर रही थीं. जवान के गिरते ही कुछ पलों के लिए अफरा-तफरी मच गई, हालांकि तुरंत अन्य सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति संभाल ली. गनीमत रही कि जवान को गंभीर चोट नहीं आई और काफिला बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.