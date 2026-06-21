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अपने समाज के पीछे छूट गए लोगों के लिए काम करें शिक्षित आदिवासी, जबलपुर में बोलीं राष्ट्रपति

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आर्थिक रूप से सक्षम और पढ़े लिखे आदिवासी अपने ही पिछड़े समाज की मदद नहीं कर रहे.

President Draupadi Murmu
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 6:02 PM IST

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जबलपुर: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को जबलपुर के दौरे के दौरान दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने विश्व योग दिवस के मौके पर खुद भी 4000 लोगों के साथ योग किया. इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में लोगों को इस बात की सीख दी की राष्ट्र निर्माण के लिए हमें व्यक्तिगत विकास के साथ ही अपने समाज में रहने वाले हर पिछड़े आदमी की मदद करनी होगी.

रहन-सहन से जुड़ी बीमारियां चिंता का विषय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर के गैरीसन मैदान में 1 घंटे तक योगासन किया. इस दौरान वहां बहुत गर्मी थी उसके बावजूद राष्ट्रपति ने योगासन करके योग की महत्व पर भी जानकारी दी. राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारतीय ऋषि मुनियों ने शुरू किया था और भारत ने ही पूरी दुनिया को योग दिया है. राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बताया कि मैं जब भी विदेश जाती हूं लोग उनसे योग के बारे में जरूर पूछते हैं. 2026 को योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाया गया.

President Draupadi Murmu
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि वह कई सालों से योगा कर रही हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हमारे लिए बड़ी चुनौती हैं. लोग स्वस्थ रहें इसलिए भारत सरकार जन-जन तक योग की शिक्षा पहुंचाना चाहती है.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग (ETV Bharat)

राष्ट्रपति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचकर रानी दुर्गावती को याद किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल बांटे. इसके साथ ही अपने भाषण में शिक्षित युवाओं को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई. जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पहुंचकर राष्ट्रपति ने रानी दुर्गावती को याद किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग रहते हैं. विश्वविद्यालय का महत्व तभी साबित होता है जब यह विश्वविद्यालय आसपास के आदिवासी जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा के रास्ते खोले, खासतौर पर छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे.

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जबलपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, जनजाति समाज स्वाभिमानी होता है. वह बहुत जल्दी अपना दुख-दर्द, अपनी तकलीफ किसी को बतलाता नहीं है. इसीलिए स्वतंत्रता के 80 साल के बाद भी उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली. लेकिन धीरे-धीरे यह दृश्य बदल रहा है और आदिवासी समाज की कुछ महिलाएं और बच्चे शिक्षित हो रहे हैं.

आदिवासी समाज के शिक्षित लोग अपने समाज के पीछे छूट गए लोगों के लिए काम करें

राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के पढ़-लिखकर शिक्षित हो गए लोगों से कहा कि आपने वापस अपने गांव जाकर अपने समाज की स्थिति को सुधारने में कोई योगदान नहीं दिया. ऐसे लोगों को एक बार अपने गांव और अपने समाज में जरूर जाना चाहिए और जो लोग सरकारी सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए. आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार की दी हुई सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा लेकिन इसके लिए हर आदमी को अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी. आदिवासी समाज के युवाओं को गांव में रहने वाले अंतिम आदमी तक मदद पहुंचाने होगी. सरकार अपने स्तर पर जनजातियों के विकास के लिए बहुत पैसा दे रही है लेकिन समाज के लोग अभी भी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने जनजाति समाज के युवाओं से अपील की है कि वे शहरों में रहकर जो भी चाहें वह काम करें, लेकिन अपनी मूल पहचान, अपनी संस्कृति को ना भूलें. अपनी संस्कृति को हमेशा बचा कर रखें.

लोगों को व्यक्तिगत विकास के साथ ही देश हित में भी कुछ काम करने चाहिए

राष्ट्रपति ने कहा, छात्र-छात्राओं में उद्यमिता का विकास, रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच विकसित करना शैक्षणिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है. समाज बहुत तेजी से बदल रहा है. हमें भी बदलना चाहिए लेकिन हमें हर हाल में अपनी संस्कृति को भी बचा कर रखना चाहिए. लोगों को सिर्फ व्यक्तिगत विकास पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि कुछ काम देश हित में भी करने चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, लोगों को अपने आसपास के ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए. दीक्षांत समारोह में अपने भाषण के अंत में उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण पर काम करने के लिए भी कहा. कहा कि जिस तरह मौसम में गर्मी बढ़ रही है, हमें इसे मिलकर ठीक करना होगा.

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