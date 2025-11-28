ETV Bharat / bharat

लखनऊ पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; बोलीं- भारत में युवाओं की संख्या 65 फीसदी, देश विकसित बनाने का संकल्प लें

समापन समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 23 से 29 नवंबर 2025 तक भारत की सबसे बड़ी युवा सभा – राष्ट्रीय जंबूरी हुई. 61 साल बाद उत्तर प्रदेश को यह सम्मान मिला. देश-विदेश के लगभग 30 हजार स्काउट, गाइड, रेंजर और रोवर इस सात दिवसीय शिविर में शामिल हुए. समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे.

जंबूरी जैसे कार्यक्रम युवाओं को जोड़ते हैं देश में अखंडता की स्थिति बयां करते हैं. इन्हीं युवाओं का आत्म बल हमको विकास की राह पर ले जाएगा.

लखनऊ: देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार की शाम लखनऊ में हुए स्काउट एंड गाइड के जंबूरी कार्यक्रम के समापन समारोह में कहा कि देश की कुल आबादी के 65% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है. इन्हीं युवाओं को भारत को विकसित बनाना है, 2047 तक यह सपना पूरा करना है.

युवा वर्ग दृढ़ संकल्प के साथ आगे आए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से प्रोग्राम में कहा कि 35 साल से कम उम्र के युवा कुल आबादी के लगभग 65 प्रतिशत हैं. 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा युवा वर्ग दृढ़ संकल्प के साथ आगे आएगा. उन्होंने खुशी जताई कि जंबूरी जैसे आयोजन न सिर्फ अनुशासन और राष्ट्रीय एकता सिखाते हैं, बल्कि आपदा के समय स्काउट-गाइड हमेशा सबसे आगे लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं.

युवाओं का एकत्रित होना महाकुंभ है: राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अब यह संगठन व्यक्तित्व विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंबूरी को 'भारतीय युवा ऊर्जा का महोत्सव' बताया. उन्होंने कहा कि 61 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश को यह आयोजन मिला है. इतने बड़े स्तर पर युवाओं का एकत्रित होना महाकुंभ की याद दिलाता है. यहां दुनिया के कोने-कोने से आए बच्चे विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर जाएंगे.

उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है: सीएम ने स्काउट-गाइड के अनुशासन की तारीफ की और कहा कि ऐसे आयोजन उत्तर प्रदेश को नई पहचान दे रहे हैं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को संदेश दिया कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है. तुम्हारी सकारात्मक सोच और ऊर्जा इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है. यही ताकत भारत को विश्व गुरु बनाएगी. उन्होंने कहा कि स्काउट-गाइड केवल कौशल नहीं सिखाते, बल्कि मानवता, कर्तव्य और मूल्यों का मजबूत कवच भी देते हैं. स्वच्छ, स्वावलंबी और विकसित भारत की कल्पना इन्हीं मूल्यों से साकार होगी.

राज्यों की लोक कलाओं की झलक दिखी: उत्तर प्रदेश में जंबूरी के मुख्य आयोजक जंबूरी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि सात दिन तक चले इस जंबूरी में बच्चों ने साहसिक खेल, पर्यावरण जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नेतृत्व प्रशिक्षण में हिस्सा लिया. शाम को होने वाले सांस्कृतिक संध्या में अलग-अलग राज्यों की लोक कलाओं की झलक दिखी. अंतिम दिन भव्य परेड और ध्वज अवरोहण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ.

आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें: डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि यह जंबूरी सिर्फ एक शिविर नहीं था, बल्कि देश के लाखों युवाओं को एक सूत्र में बांधने और उन्हें विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलाने का बड़ा मंच था. बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास और आंखों में सपने लिए यह जंबूरी अब इतिहास बन गई है, लेकिन इसके संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के दूसरे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे.



