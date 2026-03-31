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'ज्ञान, संवाद और मानवता की सेवा ही शिक्षा का मूल अर्थ' : द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह में शिरकत की. उन्होंने 10 पीएचडी डिग्रियां और 36 स्वर्ण पदक छात्रों को प्रदान किया.

Nalanda University Convocation
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ अतिथि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 8:24 PM IST

4 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह मंगलवार को सम्पन्न हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए. कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने सभी का स्वागत किया. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 10 पीएचडी डिग्रियां और 36 स्वर्ण पदक छात्रों को प्रदान किया. जिसमें कई विदेशी छात्र शामिल थे.

'ज्ञान सदैव जीवित रहेगा': इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन हमारी सभ्यतागत प्रतिबद्धता का उदाहरण है. ज्ञान सदैव जीवित रहेगा, संवाद विजयी होगा और शिक्षा मानवता की सेवा करती रहेगी. ज्ञान, संवाद और मानवता की सेवा ही शिक्षा का मूल है. इसमें ही मानवता का कल्याण भी निहित है. पांचवीं शताब्दी में स्थापित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आठ शताब्दियों तक ज्ञान का प्रमुख केन्द्र रहा है. इसका पतन वैश्विक क्षति थी, लेकिन आज इसका पुनरूत्थान राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है.

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नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रा को सम्मानित करती राष्ट्रपति (ETV Bharat)

निवेश और शोध को बढ़ावा की जरूरत: उन्होंने बौद्ध अध्ययन पर जोर देते हुए कहा कि प्राचीन नालंदा एशिया में बौद्ध शिक्षा का केन्द्र था और इसे फिर से वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है. उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश और शोध को बढ़ावा देने की भी बात कहीं हैं. छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिग्री केवल उपलब्धि नहीं, जिम्मेवारी भी है. आप सभी पर यह दायित्व है, कि अपने ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता के हित में करें.

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नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद अतिथि (ETV Bharat)

छात्रों की उपलब्धियों को सराहा: उन्होंने छात्रों की उपलब्धियों को सराहा और कहा कि इनकी सफलता अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है. इस विश्वविद्यालय से छात्र दो चीजें लेकर जा रहे हैं. लेकिन विरासत पूरी मानवता की है. उन्होंने धम्मपद में वर्णित श्लोक का जिक्र करते हुए उसका अर्थ बताया और कहा कि आपको स्वयं प्रयास करना होगा. तथागत केवल मार्ग दिखाते हैं.

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नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद अतिथि (ETV Bharat)

अच्छे विचार ग्रहण करना जीवंत परंपरा: राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को तीन मंत्र दिए. कहा- जिज्ञासा बनाए रखें, ज्ञान को सेवा से जोड़ें और विश्वविद्यालय से जुड़े रहें. विश्वविद्यालय की पहचान उसके छात्रों के कार्य और आचरण से होगी. किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपने स्थानीय परिवेश से जुड़ा रहना आवश्यक होता है. राष्ट्रपति ने कहा कि सभी स्रोतों से अच्छे विचार ग्रहण करना केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा थी. नालंदा ने विविध विचारधारों का स्वागत किया है और वाद-विवाद एवं संवाद को प्रोत्साहित किया.

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नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद अतिथि (ETV Bharat)

"यह भारत और विशेषकर नालंदा के लिए महत्वपूर्ण है. लगभग आठ शताब्दियों तक प्राचीन नालंदा एशिया में बौद्ध शिक्षा का केन्द्र रहा. एशिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वान यहां अध्ययन, वाद-विवाद और धम्म की गहन समझ के लिए आते थे. खुशी है कि यह विश्वविद्यालय इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कहा कि भारत समग्र और मूल्य आधारित शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहा है." - श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति

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छात्र-छात्राओं के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (ETV Bharat)

'जिज्ञासा और भावना को पुनर्जीवित करना होगा': नालंदा को प्राचीन परंपराओं की जिज्ञासा और संवाद की भावना को पुनर्जीवित करना होगा. उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन शिक्षा परंपराएं कभी सीमाओं में बंधी नहीं रही. हमेशा जीज्ञासा, संवाद और समन्वय को बढ़ावा दिया. नालंदा को एक बार फिर इसी भावना को आत्मसात करना होगा.

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