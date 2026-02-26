ETV Bharat / bharat

सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति, कहा- युवा भटक रहे, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जरुरत

जमशेदपुरः भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के कदमा में मैरिन ड्राइव के पास श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र और श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. उन्होंने कहा कि आज युवा भटक रहे हैं उन्हें जागृत करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरुरत है.

जमशेदपुर में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कदमा मरिन ड्राइव के पास श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र एवं पूरी की तर्ज पर बनने वाला श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, विधायक सबिता महतो, टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नरेन्द्रन और ट्रस्ट के चेयरमैन एस के बेहरा मौजूद रहे.

जमशेदपुर सोनरी एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल पहुंची. जहां भूमि पूजन के बाद वह मंच को साझा किया मंच पर तमाम अतिथि गण मौजूद रहे द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन (ETV Bharat)

बता दें कि श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र में योगा मेडिटेशन गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राएं यहां ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन्हें रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी रहेगी. युवा सशक्तिकरण और आध्यात्मिक शिक्षा को केंद्र में रखकर श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट द्वारा ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की गई है. यह परियोजना केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि युवाओं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

ट्रस्टी एसके बेहरा ने कहा कि 2.5 एकड़ भूमि में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चैरिटेबल सेंटर दो वर्षो एवं मुख्य मंदिर के निर्माण में लगभग चार वर्ष लगेंगे, ये लगभग सौ करोड़ की यह योजना है. लेकिन आध्यात्मिक केंद्र को प्राथमिकता देकर शीघ्र शुरू किया जाएगा. यह केंद्र शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए आध्यात्मिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन स्थल बनेगा.