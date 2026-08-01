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'फरिश्ता' है हरियाणा का ये पुलिस जवान, रिकॉर्ड 184 बार किया रक्तदान, भूखों के लिए चला रहे रोटी बैंक

184 बार कर चुके रक्तदान: सब इंस्पेक्टर ने बताया ​"शुरुआती दौर में परिजनों की चिंताओं के बावजूद, मैं छिपकर रक्तदान करता रहा. समय के साथ मेरी निष्ठा ने ना केवल परिवार की सोच बदली, बल्कि पूरा परिवार और रिश्तेदार भी रक्तदान की मुहिम में अग्रणी बन गए." डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के मुताबिक वो अब तक 184 बार रक्तदान, 90 बार प्लेटलेट्स और 1 बार प्लाज्मा दान कर चुके हैं. वो हर तीन महीने पर नियमित रूप से रक्तदान करते हैं. वो किसी भी राज्य की पुलिस के पहले एक ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं, जो सबसे ज्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं.

1989 में शुरू हुई थी रक्तदान की यात्रा: डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि "मेरी रक्तदान की यात्रा सन् 1989 में शुरू हुई थी. जब मैं करनाल में पढ़ाई के दौरान एनसीसी कैडेट था. उस दौरान मैंने पहली बार रक्तदान किया. इसके बाद 1998 में मैं हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुआ. हालांकि रक्तदान के प्रति संकल्प सन् 1999 में और भी गहरा हो गया, जब नवजात बेटे को पीलिया हो गया और उसके शरीर का पूरा खून बदलना पड़ा. उस संकट की घड़ी में अस्पताल के गलियारे में खून की कमी का जो डर और दर्द मैंने महसूस किया, उसने मेरे जीवन की दिशा तय कर दी. मैंने संकल्प किया कि किसी भी परिवार को रक्त के अभाव में बिखरने नहीं दूंगा."​

करनाल: हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा रक्तदान को अपने जीवन का ध्येय बना चुके हैं. अशोक कुमार का दावा है कि देश के किसी भी पुलिस बल में सबसे अधिक बार रक्तदान करने का राष्ट्रीय कीर्तिमान उनके नाम है. राष्ट्रपति अवॉर्ड से सम्मानित अशोक कुमार 'रोटी बैंक' का संचालन भी करते हैं. सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए वो 'रोटी बैंक' के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों को प्रतिदिन मुफ्त में भोजन और दूध उपलब्ध कराते हैं.​ इन्हीं कामों से डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा आज केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन और प्रेरणा के प्रतीक बन चुके हैं.

599 रक्तदान शिविर आयोजित: सेना से सेवानिवृत्त पिता की पुण्यतिथि (2010) पर उन्होंने पहले रक्तदान शिविर की शुरुआत की थी. अब तक वे 599 रक्तदान शिविर आयोजित कर चुके हैं. इन शिविरों के माध्यम से 21306 यूनिट रक्त सरकारी ब्लड बैंकों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे सीधे तौर पर 63918 लोगों की जान बचाने में मदद मिली है. हरियाणा ही नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों में भी किसी आपात स्थिति में वो मदद पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं.

184 बार कर चुके रक्तदान (ETV Bharat)

नशा मुक्ति और सामाजिक सरोकार​: वर्तमान में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कार्यरत डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा पुलिस की प्राथमिक ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं. ​नशा मुक्ति अभियान के तहत वो प्रदेश में 4,800 से अधिक जागरूकता अभियान चला चुके हैं. उन्होंने लगभग 18 लाख लोगों को नशा ना करने की शपथ दिलाई है, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप करीब 600 से अधिक लोग नशे की लत पूरी तरह छोड़ चुके हैं.

63918 लोगों की जान बचाने में मदद मिली (ETV Bharat)

​'रोटी बैंक' का संचालन: सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए वे 'रोटी बैंक' के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले बच्चों को प्रतिदिन मुफ़्त भोजन और दूध उपलब्ध कराते हैं.​

राष्ट्रपति अवॉर्ड से हो चुके सम्मानित: डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा की इस निस्वार्थ सेवा, कर्तव्यनिष्ठ पुलिसिंग और अभूतपूर्व सामाजिक योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है. उत्कृष्ट एवं सराहनीय पुलिस सेवाओं के लिए 26 जनवरी 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया. रक्तदान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा दो बार गोल्ड मेडल से सम्मानित. ​देश में सर्वाधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए कई राष्ट्रीय सम्मान.

दूसरे लोगों को लिए बने प्रेरणा (ETV Bharat)

दूसरों के लिए बने प्रेरणा: अस्पताल में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन जरनैल सिंह और उनके कैंप में आकर करीब 50 बार रक्तदान कर चुके आज़ाद सिंह का कहना है कि "ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, जो पुलिस की व्यस्त नौकरी के साथ-साथ समाज सेवा और लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट जैसा बड़ा काम करते हैं. मैंने उनसे ही प्रेरणा लेकर ब्लड डोनेट करना शुरू किया था. वो एक ऐसे इंसान है. जहां भी किसी को खून की कमी होती है, तो ये डोनेट करने के लिए पहुंच जानते हैं. हर कोई उन्हें एक मसीहा और प्रेरणास्रोत के रूप में देखता है."

​'रोटी बैंक' का संचालन (ETV Bharat)

वर्दी से परे एक 'मसीहा': ​हरियाणा पुलिस का आधिकारिक स्लोगन है-"सेवा, सुरक्षा और सहयोग". डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा इस स्लोगन की जीवित मिसाल हैं. पुलिस की व्यस्त और तनावपूर्ण नौकरी से समय निकालकर समाज सुधार, भुखमरी उन्मूलन और रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों में खुद को समर्पित कर देना ये सिद्ध करता है कि इच्छाशक्ति हो तो व्यस्तता कभी बाधा नहीं बनती. ​डॉक्टर वर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, क्योंकि ये किसी को नई ज़िंदगी उपहार में देता है. वो आज के युवाओं और पूरे समाज के लिए एक सच्चे पथ-प्रदर्शक हैं.

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