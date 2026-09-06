राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजय के. अग्रवाल की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, कल ले सकते हैं शपथ
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने जस्टिस संजय अग्रवाल को राजस्थान सीजे के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी.
Published : September 6, 2026 at 10:07 AM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है. जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात उनकी नियुक्ति का वारंट जारी कर दिया. जस्टिस अग्रवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. जस्टिस संजय के. अग्रवाल सोमवार सुबह जयपुर राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ले सकते हैं. राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. उनकी नियुक्ति पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी.
31 अगस्त को कॉलेजियम ने की थी सिफारिश : जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त को की थी. कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया पूरी की गई और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति पर औपचारिक मुहर लग गई. केंद्रीय कानून न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी साझा की. शनिवार को देश के आठ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई. इसी क्रम में जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, in consultation with the Chief Justice of India, the President is pleased to appoint the following High Court Judges as Chief Justices of the High Courts: pic.twitter.com/yggIOo1B7Q— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) September 5, 2026
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जस्टिस के. आर. श्रीराम की सेवानिवृत्ति के बाद पद था रिक्त : राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद जस्टिस के. आर. श्रीराम के 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त था. इसके बाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियमित नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था. अब जस्टिस संजय अग्रवाल की नियुक्ति के साथ इस पद को स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगा. जस्टिस अग्रवाल के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में लंबा अनुभव है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबे समय तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट की कमान उनके अनुभव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
राजस्थान के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की भी नई जिम्मेदारी : राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायपालिका में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस भाटी की नई नियुक्ति के साथ राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा. इस तरह एक ओर जहां जस्टिस संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान आकर मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की कमान सौंपी गई है.
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एडवोकेट से चीफ जस्टिस तक का सफर : जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल का न्यायिक सफर लंबा और अनुभवपूर्ण रहा है. उनका जन्म 15 जुलाई 1965 को रतनपुर, बिलासपुर में वीरेंद्र अग्रवाल और चमेली अग्रवाल के परिवार में हुआ. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रतनपुर से प्राप्त की. इसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से एलएलएम की डिग्री हासिल की. 3 जनवरी 1989 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया.
इसके बाद उन्होंने बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकालत की. उनके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में सिविल और संवैधानिक कानून शामिल रहे. अपने लंबे कानूनी करियर के दौरान जस्टिस अग्रवाल ने कई प्रमुख संस्थाओं और सरकारी निकायों की ओर से पैरवी की. इनमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल रहीं.
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छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल भी रहे : जस्टिस अग्रवाल ने न्यायाधीश बनने से पहले सरकारी स्तर पर भी महत्वपूर्ण कानूनी जिम्मेदारियां निभाईं. वे 1 मार्च 2002 से 29 फरवरी 2004 तक छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे. इसके बाद 25 जून 2012 को उन्हें छत्तीसगढ़ का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया. उन्होंने न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति होने तक एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी संभाली. इस दौरान राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने पैरवी की और संवैधानिक एवं कानूनी मामलों में व्यापक अनुभव हासिल किया.
2013 में बने हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश : कानूनी क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद जस्टिस संजय अग्रवाल को 16 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके बाद 8 मार्च 2016 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. न्यायाधीश के रूप में उन्होंने लंबे समय तक न्यायिक जिम्मेदारियां निभाईं. न्यायिक अनुभव के साथ प्रशासनिक कार्यों की समझ ने भी उनके करियर को अलग पहचान दी. अब इसी अनुभव के आधार पर उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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राजस्थान हाईकोर्ट के लिए अहम नियुक्ति : राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियमित नियुक्ति लंबे समय से प्रतीक्षित थी. जस्टिस संजय के. अग्रवाल की नियुक्ति के बाद अब हाईकोर्ट को नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगा. उनके सामने न्यायिक प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के साथ लंबित मामलों के निस्तारण और न्यायिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी. जस्टिस अग्रवाल के पास वकालत, सरकारी कानूनी पदों और न्यायाधीश के रूप में काम करने का व्यापक अनुभव है. ऐसे में उनकी नियुक्ति को राजस्थान हाईकोर्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सोमवार को शपथ के बाद वे औपचारिक रूप से राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं.