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राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजय के. अग्रवाल की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, कल ले सकते हैं शपथ

राजस्थान के नए चीफ जस्टिस संजय अग्रवाल ( ETV Bharat )