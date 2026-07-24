रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर, छोड़ा रेल राज्यमंत्री का पद
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है.
Published : July 24, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली:केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.
खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषड से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही, रवनीत सिंह तुरंत प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहेंगे.
President Droupadi Murmu, as advised by the Prime Minister, has accepted the resignation of Ravneet Singh from the Union Council of Ministers, with immediate effect— ANI (@ANI) July 24, 2026
(File pic of Ravneet Singh) pic.twitter.com/YuqroBzOi9