ETV Bharat / bharat

रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर, छोड़ा रेल राज्यमंत्री का पद

रवनीत सिंह बिट्टू ( ANI )

नई दिल्ली:केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.