पर्सनल म्यूजियम में असम की लुप्त होती ग्रामीण विरासत का संरक्षण

वह इन औजारों को क्यों संरक्षित कर रहे हैं? अपनी प्रेरणा के बारे में बताते हुए दत्ता कहते हैं, "असमिया संस्कृति हमेशा से कृषि पर आधारित रही है. जन्म से ही हमारा जीवन मिट्टी और पानी से जुड़ा रहा है. ग्रामीण जीवन की भावना हमारी रगों में बहती है. हालांकिस अब तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण के चलते हमारी सांस्कृतिक संपत्तियां लुप्त होती जा रही हैं. इसलिए मैंने इन कृषि और मछली पकड़ने के औजारों को संरक्षित करने का फैसला किया, ताकि युवा पीढ़ी इन्हें पहचान सके और हमारे समाज से इनके जुड़ाव को समझ सके."

इतना ही नहीं वे इसे एक छोटे लेकिन सार्थक विरासत कोने में बदल रहे हैं जो लोगों को असम के ग्रामीण अतीत को फिर से जीने में मदद करता है.

ऐसे में युवा पीढ़ी को इस लुप्त होती विरासत से फिर से जोड़ने के प्रयास में गुवाहाटी के नारेंगी हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले रिटायर पुलिस अधिकारी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य सचिव सोमेश्वर दत्ता ने एक पहल शुरू की है. शहर के मध्य में रहने के बावजूद दत्ता अपने घर में पारंपरिक कृषि और मछली पकड़ने के औजारों को एकत्रित और संरक्षित कर रहे हैं.

लेकिन आधुनिकीकरण और तकनीक के उदय के साथ ये औजार धीरे-धीरे दैनिक जीवन से गायब हो गए. आज के युवाओं इनमें से कई वस्तुए से अपरिचित हैं. केवल कुछ ही लोग इनको पहचान सकते हैं या बता सकते हैं कि इनका पहले कैसे उपयोग किया जाता था.

गुवाहाटी: एक समय था जब असमिया जीवन कृषि और मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक औजारों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था.नांगल (हल), जुवोली (योक), जापी (टोपी), बैलगाड़ियां, मछली पकड़ने के टोल जैसी वस्तुएं कभी हर घर के लिए जरूरी थीं और असम के कृषि जीवन की रीढ़ थीं.

उन्होंने 50 से अधिक प्रकार की पारंपरिक वस्तुओं को संरक्षित किया है. इनमें बैलगाड़ी, हल, जुआ, जापी, जाकोई, खलोई, बांस का पानी का कलसा, पावड़ी, पोल, मेन्थॉल लाइट, डिंगोरा, ओभोती, मोखोरा, कोरिया और मछली पकड़ने के कांटे शामिल हैं. दत्ता ने बताया कि विजिटर्स अक्सर इस कलेक्शन को देखने आते हैं और दिलचस्प बात यह है कि कई फिल्म और धारावाहिक निर्माण यूनिट भी शूटिंग के लिए इन वस्तुओं को उधार लेती हैं.

यह सब कैसे शुरू हुआ?

दत्ता अपनी यात्रा की शुरुआत 2008 से मानते हैं. उनके बेटे ने स्कूल में एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में किसान की पोशाक पहनी थी. दत्ता ने उसके लिए एक छोटा हल और जुआ खुद बनाया. कार्यक्रम के बाद उन्होंने औजारों का यह सेट अपने आंगन में एक पेड़ पर लटका दिया. वे याद करते हैं, "कुछ लोगों ने इसे पहचाना, लेकिन कुछ ने नहीं. तब मुझे एहसास हुआ कि हल, जो कभी असमिया पहचान का केंद्र था, अब लोगों की यादों से ओझल होता जा रहा है."

उन्होंने कहा कि इस एहसास ने उन्हें लखीमपुर और अन्य इलाकों से खेती और मछली पकड़ने के औजार इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया.उन्होंने कुछ औजार खुद खरीदे, कुछ उन्होंने खुद बनाए. यहां तक कि उन्होंने कोकराझार से एक बैलगाड़ी के पहिये भी मंगवाए और अपने घर के आंगन में बैलगाड़ी बनाई.

पर्सनल म्यूजियम में असम की लुप्त होती ग्रामीण विरासत का संरक्षण (ETV Bharat)

गमलों में चावल की खेती

कंक्रीट से बने शहर में खेती की जमीन मिलना लगभग नामुमकिन है. फिर भी, कई शहरी निवासी आज भी अपनी ग्रामीण जड़ों और खेती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं. सोमेश्वर दत्ता उनमें से एक हैं. खेती की भावना को जीवित रखने के लिए, उन्होंने अपने आंगन में ही गमलों में चावल उगाने का प्रयोग किया है.

वह बताते हैं, “इस साल मैंने सब्जियों के साथ-साथ प्रयोग के तौर पर गमलों में चावल भी लगाया. मैंने लखीमपुर से शोलपोना धान के बीज लाए और उन्हें असमिया महीने सावन में 101 गमलों में रोपा. पौधे अच्छी तरह उग आए हैं. मेहनत से, गमलों में भी चावल उगाया जा सकता है—भले ही सिर्फ़ अपनी संतुष्टि के लिए ही सही.”

पर्सनल म्यूजियम में असम की लुप्त होती ग्रामीण विरासत का संरक्षण (ETV Bharat)

अगली पीढ़ी को शिक्षा

दत्ता अपने घर पर संस्कृति केंद्र नाम से एक संडे स्कूल भी चलाते हैं, जहां आस-पड़ोस के बच्चों को नैतिक मूल्यों और प्रकृति संरक्षण पर मुफ़्त शिक्षा मिलती है. वे आगे कहते हैं, "इस साल, मैंने उन्हें दिखाया कि चावल की खेती कैसे की जाती है, पौधों की रोपाई से लेकर फसल के पकने तक. वे यह भी देखेंगे कि धान की कटाई कैसे की जाती है. यह जरूरी है कि वे इन बातों को समझें."

अपनी व्यक्तिगत पहल के जरिए सोमेश्वर दत्ता ने ग्रामीण असम का एक जीवंत संग्रह तैयार किया है, जो यह सुनिश्चित करने का एक शांत लेकिन सशक्त प्रयास है कि पारंपरिक असमिया जीवन के औजार, यादें और पहचान आधुनिकता की भागदौड़ में लुप्त न हो जाएं.

