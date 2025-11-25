बिहार के छात्र की ट्रेन से गिरकर मौत, कोटा में कर रहा था NEET की तैयारी
कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई.
Published : November 25, 2025 at 11:48 AM IST
बूंदी/कोटा : शहर के विज्ञान नगर इलाके में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे एक कोचिंग छात्र की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई है. छात्र सोमवार रात को दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर बूंदी जिले के केशोरायपाटन के नजदीक ट्रेन से गिर गया था. इस छात्र की जेब से जनरल का टिकट मिला है. इस पूरे मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर सीएस डावर का कहना है कि दिल्ली-इंदौर ट्रेन के ड्राइवर ने तड़के 3:20 के आसपास कंट्रोल रूम पर सूचना दी थी कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा है.
जेब से जनरल का टिकट मिला : इसके बाद उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरिओम मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में लड़के को उपचार के लिए केशोरायपाटन लेकर गए थे. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया गया था. एमबीएस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया. छात्र बेहोश था और उसकी जेब से जनरल बॉगी का टिकट मिला था. केशोरायपाटन थाना पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भेरूलाल ने बताया कि एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान लड़के की मौत हो गई है. आगे की कार्रवाई के लिए वह कोटा जा रहे हैं.
काफी दिनों से स्ट्रेस में था : दूसरी तरफ इस लड़के के संबंध में जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल संचालक राजकुमार मेघवाल एमबीएस अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने शिनाख्त करते हुए बताया कि यह लड़का दीपक कुमार बिहार के पटना का रहने वाला है. वह विज्ञान नगर इलाके की इंदिरा कॉलोनी में उनके हॉस्टल में रहता था. कोटा से ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है था और बीते कुछ दिनों से स्ट्रेस में भी था, इसीलिए उसके परिजनों को सूचना दे दी थी. हॉस्टल संचालक का कहना है कि यह देर रात 8 बजे कोटा से अपनी बहन के साथ निकल गया था. इस घटना के संबंध में उसके परिजनों को सूचना दे दी है. उसकी बहन कोटा आ रही है, जिसके बाद आगे की सारी प्रक्रिया की जाएगी.