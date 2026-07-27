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NEET के बाद E20 पर बवाल? अरविंद केजरीवाल ने बुलाया 'नेशनल टाउन हॉल', बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं लोग

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टाउन हॉल में E20 से जुड़े विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञ, वाहन मालिक, तकनीकी जानकार और इस नीति से प्रभावित लोग अपने अनुभव साझा करेंगे. उन्होंने कहा कि इस चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि सरकार पर E20 नीति वापस लेने या उसमें बदलाव के लिए किस तरह दबाव बनाया जाए. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आम जनता से जुड़ा मुद्दा है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सरकार को E20 के मुद्दे पर भी लोगों की चिंता सुननी चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 मिश्रित ईंधन के कारण उनकी गाड़ियों के इंजन प्रभावित हो रहे हैं और माइलेज में भी गिरावट आई है. उन्होंने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20' आयोजित किया जाएगा. दिल्ली और आसपास के लोग इसमें सीधे शामिल हो सकेंगे, जबकि देशभर के लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे. इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर (+91 85888 33212) जारी किया गया है, जिस पर संदेश भेजने के बाद प्रतिभागियों को कार्यक्रम का ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. विशेषज्ञों और प्रभावित लोगों को मिलेगा मंच

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि यह मुद्दा और बड़ा बनने से पहले सरकार खुद आगे बढ़कर इसका समाधान निकाले. इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20' आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें विशेषज्ञों, प्रभावित वाहन मालिकों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाया जाएगा.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र सरकार से E20 ईंधन नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि E20 के कारण लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं माइलेज घट रहा है और आम लोग परेशान हैं.

ऑनलाइन अभियान भी जारी रहेगा

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि E20 के विरोध में शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर अब तक दो लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिल चुका है. उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह वह इस याचिका को लेकर प्रधानमंत्री आवास भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि शनिवार का टाउन हॉल इस अभियान का अगला बड़ा चरण होगा, जिसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जाएगी.



छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना

प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर विभिन्न राज्यों में हो रही पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठा. इस पर केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही वादे से पीछे हट रही है और छात्रों के साथ किया गया व्यवहार उचित नहीं है.



पेपर लीक कानून से पहले नीयत जरूरी-केजरीवाल

पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून लाने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार कड़े कानून होने की बात कह चुकी है, लेकिन यदि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो नए कानून भी बेअसर साबित होंगे. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो मौजूदा कानूनों के तहत भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि और कड़े कानून बनाए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करेगी.



पंजाब में पेपर लीक के आरोपों को बताया झूठा

पंजाब में कथित पेपर लीक के आरोपों पर केजरीवाल ने कहा कि यह मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि परीक्षा में नकल की कोशिश का था. उन्होंने बताया कि कुछ छात्र स्मार्ट पेन के जरिए प्रश्नपत्र की तस्वीर बाहर भेजने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें परीक्षा केंद्र पर ही पकड़ लिया गया था. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 वर्षों और पंजाब में पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई. साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है और इसी वजह से विपक्ष निराधार आरोप लगा रहा है.

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