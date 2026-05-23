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ट्विशा शर्मा केस में दूसरे पोस्टमार्टम की तैयारी, एम्स दिल्ली की फॉरेंसिक टीम करेगी जांच

नई दिल्ली: ट्विशा शर्मा डेथ केस में दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर दिल्ली एम्स ने बड़ा बयान जारी किया है. एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा है कि संस्थान को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कोर्ट के उस आदेश की जानकारी मिली है, जिसमें ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल शव एम्स भोपाल की मोर्चरी में रखा हुआ है.

आधिकारिक आदेश का इंंतजार

डॉ. सुधीर गुप्ता के मुताबिक, जैसे ही एम्स दिल्ली को आधिकारिक आदेश प्राप्त होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि या तो एम्स दिल्ली की डॉक्टरों की टीम भोपाल जाकर पोस्टमार्टम करेगी या फिर अगर शव को दिल्ली लाने की व्यवस्था होती है तो पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में किया जाएगा.

नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें