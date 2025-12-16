ETV Bharat / bharat

रांची में हॉकी इंडिया लीग की तैयारी तेज, 28 दिसंबर से 16 जनवरी तक खेले जाएंगे मुकाबले, देखें पूरा शेड्यूल

रांची का मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2025–26 को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है. स्टेडियम में रंग-रोगन, दर्शक दीर्घा की मरम्मत, मैदान की फिनिशिंग और तकनीकी व्यवस्था को तेजी से पूरा किया जा रहा है.

इस बड़े आयोजन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी रांची के खेलप्रेमियों के लिए खास आकर्षण होंगी. महिला हॉकी इंडिया लीग के सभी मुकाबले रांची में ही खेले जाएंगे, जिससे शहर में हॉकी का उत्साह चरम पर है.

एचआईएल की तैयारी के संबंध में जानकारी देते हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान

आयोजकों द्वारा स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. प्रवेश द्वार, दर्शक दीर्घा और खिलाड़ियों के मूवमेंट एरिया में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. दर्शकों के लिए निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है, जिससे बड़ी संख्या में हॉकी प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है.

टीमों का आगमन और अभ्यास सत्र शुरू

रांची रॉयल्स की महिला टीम जल्द ही रांची पहुंचेगी. टीम का नियमित अभ्यास शिविर 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगा. महिला टीम में झारखंड की चार स्टार खिलाड़ी संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगी और दीपिका सोरेन शामिल हैं, जो अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन को लेकर उत्साहित हैं.

रांची का मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम. (फोटो-ईटीवी भारत)

अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों का दल 20 और 21 दिसंबर को रांची पहुंचेगा. जिसके बाद टीम संयोजन को अंतिम रूप दिया जाएगा. खास बात यह है कि झारखंड की अंतरराष्ट्रीय स्टार सलीमा टेटे इस सत्र में रांची रॉयल्स के खिलाफ खेलती नजर आएंगी. वहीं निक्की प्रधान वर्तमान में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का हिस्सा हैं.

पुरुष टीम 25 दिसंबर को पहुंचेगी रांची