ETV Bharat / bharat

परंपरा के नाम पर बरसते हैं मौत के पत्थर, छिंदवाड़ा-पांढुर्णा गोटमार मेले में गुलेल बैन, क्या रुकेगी पत्थरबाजी?

मराठी में पत्थर को 'गोट' कहा जाता है, इसी से बना है गोटमार. इसका मतलब होता है पत्थर मारना. पांढुर्णा और सावरगांव के बीच जाम नदी और है इस जाम नदी के पोला त्योहार के दूसरे दिन सुबह एक पलाश का पेड़ पूजा करने के बाद झंडे के साथ गाड़ दिया जाता है और फिर प्रतियोगिता शुरू होती है. यहां जो भी झंडे को अपने कब्जे में करता है, वह विजेता माना जाता है. लोग इस झंडे को उखाड़ने के लिए जाते हैं, तो इस झंडे की रक्षा करने के लिए दोनों तरफ से हजारों पत्थरों की बारिश एक साथ होती है. इसमें कई लोग घायल होते हैं तो कइयों की अब तक मौत भी हो चुकी है.

एक बार फिर प्रशासन गोटमार परंपरा को लेकर अपनी तैयार कर रह. पत्थरबाजी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने गोटमार में गोफन (एक तरह की गुलेल) पर प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पत्थरबाजी रोकी जा सकेगी? आईए जानते हैं कैसे होता है पत्थरबाजी का ये खूनी खेल.

छिन्दवाड़ा : परंपरा के नाम पर पत्थरबाजी का खूनी खेल इस साल फिर 11 सितंबर को खेला जाएगा. नदी के बीचों बीच लगाए झंडे को अपने कब्जे में करने के लिए दो गांव के लोग पहुंचेंगे. इस झंडे को बचाने के लिए आपस में सैकड़ों लोग एक दूसरे पर पत्थरों की भयानक बारिश करेंगे और हर साल की तरह इस बार भी परंपरा के नाम पर इस खूनी खेल में कई घायल होंगे. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा-पांढुर्ण में इस परंपरा को 'गोटमार' कहा जाता है, जिसमें अबतक कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

गोफन (गुलेल) पर प्रतिबंध, क्या रुकेगा खूनी खेल?

प्रशासन ने इस पर लगाम लगाने के लिए कई बार प्रयास किए लेकिन परंपरा के नाम पर चलने वाले इस खेल को रोका नहीं जा सका. इस बार भी गोटमार के दौरान गुलेल पर प्रतिबंध लगाया गया है. 'गोफन' रस्सी का बनाया हुआ एक गुलेल होता है, जिसमें पत्थर फंसा कर फेंकने पर वह बंदूक की रफ्तार से जाकर अटैक करता है, जिससे लोगों को गंभीर चोटें भी आती हैं.

गोटमार का खूनी खेल रोकने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की हुई बैठक (Etv bharat)

साल 2001 में तत्कालीन छिंदवाड़ा कलेक्टर मलय श्रीवास्तव ने गोटमार की इस परंपरा को बदलने का प्रयास किया था. उन्होंने पत्थर की जगह प्लास्टिक की गेंदे रखवाई थीं लेकिन लोगों ने परंपरा का नाम देते हुए प्लास्टिक की गेंदें घरों में रख ली और कुछ नदियों में फेंक दीं और फिर पत्थरों से ही खूनी खेल खेला गया.

खेल से पहले नदी के बीच लगाया जाता है झंड़ा (Etv Bharat)

धारा 144 का खुलकर उल्लंघन

प्रशासन द्वारा पांढुर्णा क्षेत्र में एक दिन पहले ही धारा 144 लागू कर दी जाती है जिससे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सके लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते. खुलकर प्रशासनिक नियमों का विरोध करते हुए हजारों की संख्या में इस खेल को खेला जाता है. कुछ लोग शराब के नशे में भी एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं इसलिए एक दिन पहले ही इलाके में शराब की दुकान बंद कर दी जाती है.

तीन सदियों से चला आ रहा खेल, 14 लोगों ने गवाई जान

पांढुर्णा के वरिष्ठ पत्रकार काशीबाल पांडे ने बताया, '' गोटमार की परंपरा करीब 300 साल पुरानी है. बुजुर्गों ने भी बताया था कि यह परंपरा करीब 17वीं सदी से शुरू हुई थी. अब तक इसमें 14 लोगों की जान जा चुकी है और हर साल सैकड़ों की संख्या में घायल होते हैं. प्रशासन ने कई बार इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की लेकिन परंपरा के नाम पर लोग आज भी पत्थर बरसाना नहीं छोड़ते हैं. कुछ लोग तो शराब के नशे में इसे दिनभर खेलते हैं और कुछ लोग परंपरा के नाम पर एक-एक पत्थर नदी में बरसाने जरूर जाते हैं. आज भी ऐसे कई लोग हैं, जिनके परिवार से इस खेल के नाम पर लोगों की मौत हो चुकी है.''

एक कहानी से शुरू हुई थी परंपरा

पांढुर्णा विधायक निलेश ऊइके ने बताया, '' गोटमार मेले की यह परंपरा एक प्रेम कहानी से जुड़ी है. यह दो गांव की दुश्मनी और प्रेम करने वाले युगल की याद में शुरू हुई थी. कहानी के मुताबिक सावरगांव की एक युवती थी और पांढुर्णा का लड़का, जो एक-दूसरे को प्रेम करते थे. एक दिन लड़का-लड़की को लेकर भाग रहा था और जाम नदी को पार करते समय लड़की पक्ष के लोगों ने देख लिया, उन्हें फिर पत्थर मारकर रोकने की कोशिश की गई. जब यह बात लड़के वालों को पता चली तो वे भी लड़की वालों पर पत्थरबाजी करने लगे और इस पत्थर बाजी में प्रेमी और प्रेमिका की मौत हो गई. तभी से यहां 'ना कोई जीता ना कोई हार' की तर्ज पर परंपरा का नाम देकर गोटमार मनाना शुरू कर दिया गया. आज भी झंडे को बचाने के लिए दोनों गांव के लोग प्रयास करते हैं. हालांकि, झंडा कोई भी तोड़े आखिर में दोनों गांव के लोग आपस में मिलकर चंडी माता के मंदिर में पूजा करने जाते हैं और यह परंपरा वर्षो से चली आ रही है.''

इस साल 11 सितंबर को खेला जाएगा गोटमार (Etv Bharat)

परंपरा जारी रहे, बस तरीका बदलना जरूरी : कलेक्टर

पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने बताया, '' गोटमार मेले के शांतिपूर्ण, सुरक्षित व व्यवस्थित आयोजन को लेकर लक्ष्मी स्मृति भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी.

गोटमार मेला 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को परंपरागत स्वरूप में आयोजित होगा, जिसमें गोफन चलाने पर रोक लगाई गई है. जो गोफन गुलेल चलाते पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मेला स्थल पर डॉक्टरों की टीम और एंबुलेंस मौजूद रहेगी. करीब 600 पुलिसकर्मियों का बल अलग-अलग जगह तैनात रहेगा.''

यह भी पढ़ें-

कलेक्टर ने आगे कहा, '' मेले में सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान मॉनिटरिंग के लिए तैनात रहेंगे, पत्थरबाजी से लोग घायल होते हैं, इसलिए धीरे-धीरे इसका स्वरूप बदलने चाहिए. यह प्रयास किया जा रहा है लेकिन लोग परंपरा के नाम पर इसे खेलते हैं. हमने लोगों से अपील की है कि सिर्फ परंपरा के नाम पर ही इसे सीमित रखा जाए और इस मेले को शांतिपूर्वक मनाया जाए जिससे परंपरा भी कायम रहे और जनहानि भी ना हो.''