धड़ाधड़ दौड़ेगी ट्रेनें! बचेगा समय और सफर होगा आसान, रेलवे की तैयारी
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि टाइमिंग कम करने और पंक्चुएलिटी में सुधार के लिए कई सेक्शन डेवलप किए जाएंगे.
Published : November 29, 2025 at 6:46 PM IST
चंचल मुखर्जी.
नई दिल्ली: रेल यात्रियों का यात्रा समय कम होने वाला है. बहुत जल्द समय की पाबंदी में सुधार होने की उम्मीद है. फाइनेंशियल ईयर 202-27 में दक्षिणी रेलवे एरिया को बेहतर बनाने का प्लान है. रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि एक बार जब सेक्शन 130 kmph की स्पीड से चलने लायक हो जाएंगे, तो ट्रेनें ज़्यादा अच्छे से चलेंगी.
दक्षिणी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एम. सेंथमिल सेलवन ने कहा, "आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में, 711 किलोमीटर में फैले प्रमुख खंडों पर अनुभागीय गति को 110 से 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए गति वृद्धि कार्य शुरू किए जाएंगे."
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि टाइमिंग कम करने और पंक्चुएलिटी में सुधार के लिए कई सेक्शन डेवलप किए जाएंगे. जिनमें चेन्नई एग्मोर-विल्लुपुरम, विल्लुपुरम- वृद्धाचलम, वृद्धाचलम-तिरुचिरापल्ली, कोल्लम-तिरुवनंतपुरम, शोरानूर-कोझिकोड कन्नूर, कन्नूर-मंगलुरु और दूसरे सेक्शन शामिल हैं.
सेक्शन में स्पीड बढ़ाई गई:
चेन्नई सेंट्रल-गुडूर (134 किलोमीटर), चेन्नई सेंट्रल-अरकोनम- रेनिगुंटा (134.78 किलोमीटर) और अरकोनम-जोलारपेट्टई (144.54 किलोमीटर) कुल 415 किलोमीटर खंडों में गति वृद्धि कार्य (110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा) पूरा किया गया. पिछले तीन वर्षों में दक्षिणी रेलवे ने 2794 किलोमीटर में फैले सभी संभव खंडों की गति को पहले के 80/90/100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है.
286 km के लिए स्पीड ट्रायल:
महत्वपूर्ण गलियारों में अधिकतम स्वीकार्य गति को बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के अनुरूप, रेलवे ने जोलारपेट्टई- कोयम्बटूर खंड में सफलतापूर्वक उच्च गति का ट्रायल रन किया. मौजूदा 110 किमी प्रति घंटे से 130 किमी प्रति घंटे तक अनुभागीय गति को अपग्रेड करने की चल रही पहल के हिस्से के रूप में, दोनों दिशाओं में अनिवार्य ट्रायल रन की एक शृंखला शुरू की गई.
स्पीड ट्रायल प्रोसेस कैसे काम करता है:
- प्रारंभिक तैयारी: इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल और दूरसंचार और ट्रैक्शन वितरण विभाग सभी आवश्यक मजबूती, टैंपिंग, संरेखण और सुरक्षा जांच पूरी करते हैं.
- रेलवे द्वारा संचालित ट्रायल रन: एक्सेलेरोमीटर और दोलन निगरानी उपकरण का उपयोग करके दोलन, त्वरण स्तर और ट्रैक व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए रेलवे द्वारा कई उच्च गति के ट्रायल रन आयोजित किए जाते हैं.
- तकनीकी डेटा का संकलन: ट्रैक रिकॉर्डिंग कार चार्ट, ओएचई पैरामीटर, लोको और कोच व्यवहार, और त्वरण पीक मूल्यों का विश्लेषण निर्धारित सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है.
- प्राधिकरण: संतोषजनक प्रदर्शन और रिपोर्ट के सावधानीपूर्वक विचार/विश्लेषण के बाद, खंड पर अधिकतम स्वीकार्य गति (एमपीएस) को बढ़ाने की अनुमति दी जाती है.
हाई स्पीड के लिए रेलवे का अपग्रेडेशन:
रेलवे के अनुसार, पिछले 10 सालों में स्पीड की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे पर रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन और सुधार बड़े पैमाने पर किया गया है. ट्रैक अपग्रेडेशन के उपायों में चौड़े बेस वाले कंक्रीट स्लीपर, मोटे वेब स्विच, लंबे रेल पैनल, H बीम स्लीपर, मॉडर्न ट्रैक रिन्यूअल और मेंटेनेंस मशीनें शामिल हैं.
सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सर्विस:
इंडियन रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनें सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सर्विस हैं, जिनकी डिज़ाइन स्पीड 180 kmph और मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 160 kmph है. रेल मंत्रालय ने पहले कहा था कि ट्रेन की एवरेज स्पीड ट्रैक की ज्योमेट्री, रास्ते में स्टॉपेज और सेक्शन में मेंटेनेंस के काम पर निर्भर करती है.
स्पीड पोटेंशियल में काफी बढ़ोतरी:
रेलवे ट्रैक के स्पीड पोटेंशियल में 2014 के मुकाबले 2025 के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है. रेलवे के डेटा के मुताबिक, सेक्शनल स्पीड 110-130 kmph के तौर पर 2014 में 33.3 परसेंट और 2025 में 56.6 परसेंट बढ़ाई गई है और 130 kmph और उससे ज़्यादा स्पीड 2014 में 6.3 परसेंट और 2025 में 21.8 परसेंट बढ़ाई गई है.
