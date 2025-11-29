ETV Bharat / bharat

धड़ाधड़ दौड़ेगी ट्रेनें! बचेगा समय और सफर होगा आसान, रेलवे की तैयारी

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: रेल यात्रियों का यात्रा समय कम होने वाला है. बहुत जल्द समय की पाबंदी में सुधार होने की उम्मीद है. फाइनेंशियल ईयर 202-27 में दक्षिणी रेलवे एरिया को बेहतर बनाने का प्लान है. रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि एक बार जब सेक्शन 130 kmph की स्पीड से चलने लायक हो जाएंगे, तो ट्रेनें ज़्यादा अच्छे से चलेंगी.

दक्षिणी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एम. सेंथमिल सेलवन ने कहा, "आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में, 711 किलोमीटर में फैले प्रमुख खंडों पर अनुभागीय गति को 110 से 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए गति वृद्धि कार्य शुरू किए जाएंगे."

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि टाइमिंग कम करने और पंक्चुएलिटी में सुधार के लिए कई सेक्शन डेवलप किए जाएंगे. जिनमें चेन्नई एग्मोर-विल्लुपुरम, विल्लुपुरम- वृद्धाचलम, वृद्धाचलम-तिरुचिरापल्ली, कोल्लम-तिरुवनंतपुरम, शोरानूर-कोझिकोड कन्नूर, कन्नूर-मंगलुरु और दूसरे सेक्शन शामिल हैं.

सेक्शन में स्पीड बढ़ाई गई:

चेन्नई सेंट्रल-गुडूर (134 किलोमीटर), चेन्नई सेंट्रल-अरकोनम- रेनिगुंटा (134.78 किलोमीटर) और अरकोनम-जोलारपेट्टई (144.54 किलोमीटर) कुल 415 किलोमीटर खंडों में गति वृद्धि कार्य (110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा) पूरा किया गया. पिछले तीन वर्षों में दक्षिणी रेलवे ने 2794 किलोमीटर में फैले सभी संभव खंडों की गति को पहले के 80/90/100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है.

286 km के लिए स्पीड ट्रायल:

महत्वपूर्ण गलियारों में अधिकतम स्वीकार्य गति को बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के अनुरूप, रेलवे ने जोलारपेट्टई- कोयम्बटूर खंड में सफलतापूर्वक उच्च गति का ट्रायल रन किया. मौजूदा 110 किमी प्रति घंटे से 130 किमी प्रति घंटे तक अनुभागीय गति को अपग्रेड करने की चल रही पहल के हिस्से के रूप में, दोनों दिशाओं में अनिवार्य ट्रायल रन की एक शृंखला शुरू की गई.