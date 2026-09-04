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महिला आरक्षण बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी! क्या BJP के निशाने पर है UP विधानसभा चुनाव?

महिला आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ देने के बाद यह देश के संघीय ढांचे और चुनावी गणित का एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सीटें बढ़ना और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय होना, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की टिकट वितरण रणनीति को पूरी तरह बदल देगा.

उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में खत्म हो रहा है. चुनाव आयोग पहले ही यह पूरी तरह साफ कर चुका है कि जनगणना में हो रही देरी की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं टाले जाएंगे. फरवरी-मार्च 2027 में समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे. यूपी में भाजपा लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बचाने की तैयारी में है. समाजवादी पार्टी उसे मुख्य चुनौती दे रही है. ऐसे में महिला आरक्षण का एजेंडा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा चुनावी संदेश भी है. बीजेपी इसे 'नारी शक्ति' का मुद्दा बनाकर महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है.

भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी परीक्षा आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं. साल 2027 की शुरुआत में गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. बाद में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होंगे. आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा इस विधेयक को अपने लिए बेहद जरूरी मान रही है.

संसद के इस विशेष सत्र का समय अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सितंबर के तीसरे हफ्ते को इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है. संभावित तिथियां 18 से 19 सितंबर बताई जा रही हैं. सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह प्रस्तावित बैठक तीन से चार दिनों तक चल सकती है. इस सत्र का मुख्य एजेंडा परिसीमन से जुड़े महिला कोटा कानून (महिला आरक्षण विधेयक) को नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा.

आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की बैठकें खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस सत्र के औपचारिक समापन (सत्रवासन) का ऐलान नहीं हुआ है. तकनीकी रूप से सत्र के जीवित होने के कारण सरकार बिना नया समन जारी किए किसी भी समय सदन की बैठक दोबारा बुला सकती है.

नई दिल्लीः महिला आरक्षण और परिसीमन का मामला देश की राजनीति में एक बार फिर गरमाने वाला है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार सितंबर महीने में संसद का एक विशेष सत्र बुलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. माना जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण सत्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल से ठीक पहले आयोजित किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव मौजूदा 403 सीटों के ढांचे पर ही होने की संभावना है. यानी अगर परिसीमन और महिला आरक्षण का नया ढांचा संसद से पास भी हो जाता है, तो वह बाद में लागू होगा और 2027 के यूपी चुनाव में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं दिखेंगी. इसके बावजूद भाजपा इसका राजनीतिक संदेश अभी से जनता के बीच ले जाना चाहती है.

सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महिला आरक्षण और परिसीमन पर आने वाला यह नया विधेयक सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई माना जा रहा है. इससे पहले साल 2023 में संसद से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास हुआ था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था. लेकिन उस कानून में यह शर्त जोड़ी गई थी कि देश में नई जनगणना और उसके बाद सीटों का परिसीमन पूरा होने के बाद ही यह आरक्षण जमीन पर लागू हो पाएगा. जनगणना में लगातार हो रही देरी की वजह से यह आशंका जताई जा रही थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलने में 2029 या कुछ अनुमानों के मुताबिक 2034 तक का लंबा वक्त लग सकता है.

इसी देरी को खत्म करने के लिए सरकार ने अप्रैल 2026 में भी एक विशेष सत्र बुलाकर तीन महत्वपूर्ण बिल पेश किए थे. हालांकि, तब इस संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था. बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े थे, जिसके कारण बिल गिर गया था और सरकार को बाकी जुड़े हुए बिल भी वापस लेने पड़े थे.

अब सूत्रों की मानें तो सरकार एक बार फिर पूरी तैयारी और रणनीति के साथ संशोधित बिल लाने की तैयारी में है. इस नए ड्राफ्ट में ऐसी व्यवस्था रखने की कोशिश हो सकती है जिससे परिसीमन के बाद भी राज्यों की मौजूदा सीटों की हिस्सेदारी पर ज्यादा फर्क न पड़े और क्षेत्रीय असंतुलन का कोई नया विवाद खड़ा न हो. अंदरखाने से मिल रही खबरों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पास कराने के लिए संसद में जरूरी संख्या बल जुटाने की कोशिशों में सक्रिय हो गए हैं.

विपक्ष का रुख और दक्षिण के राज्यों की चिंता

कांग्रेस और कई प्रमुख विपक्षी दल महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनका असली विरोध परिसीमन के तरीके और उसकी शर्तों से है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को अगले 25 सालों के लिए और 'फ्रीज' रखा जाना चाहिए. दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में बेहतर काम किया है, ऐसे में सीटें कम करके उन्हें इस अच्छे काम की सजा क्यों दी जा रही है.

विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि उत्तर के बड़े राज्यों का राजनीतिक वजन और अधिक बढ़ाया जा सके.

गौरतलब है कि साल 1971 की जनगणना के बाद से लोकसभा की सीटें लंबे समय से फ्रीज हैं. इस दौरान दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है. अब यदि विशुद्ध रूप से आबादी के आधार पर सीटें बांटी गईं, तो देश का राजनीतिक और सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होगा, यह पूरी तरह सरकार की रणनीति पर निर्भर करता है. फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार संसद का विशेष सत्र तभी बुलाएगी जब उसे सदन में दो-तिहाई बहुमत का पूरा भरोसा हो जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस मुद्दे पर पहले ही 'सर्वदलीय बैठक' बुलाने की मांग कर चुके हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या विपक्ष की सहमति के बिना सरकार अप्रैल जैसी स्थिति दोहराने का जोखिम उठाएगी?

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