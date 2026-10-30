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1 नवंबर की INDIA ब्लॉक महारैली के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में, सुरक्षा की निगरानी करेंगे 250 कैमरे

रामलीला मैदान में बनाया जा रहा मंच ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. रैली में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और मैदान में मंच बनाने से लेकर बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मैदान में दो बड़े मंच तैयार किए गए हैं. वहीं देश के अलग-अलग राज्यों से कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में INDIA ब्लॉक के 19 दलों के नेता शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आएंगे. वहीं, दिल्ली पुलिस ने भीड़ को संभालने और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. इस करीब 250 सीसीटीवी कैमरों से मैदान और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाएगी.

इस महारैली के लिए रामलीला मैदान में दो मंच बनाए गए हैं. इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरीश ने बताया कि मुख्य मंच पर INDIA ब्लॉक के शीर्ष नेता बैठेंगे, जबकि दूसरे मंच पर गठबंधन में शामिल अलग-अलग राजनीतिक दलों के केंद्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे. इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग से दीर्घा बनाई गई है.