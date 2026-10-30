1 नवंबर की INDIA ब्लॉक महारैली के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में, सुरक्षा की निगरानी करेंगे 250 कैमरे
डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि सेंट्रल जिले की पुलिस के साथ दूसरे जिलों से भी पुलिस बल और अधिकारी बुलाए जा रहे हैं.
Published : October 30, 2026 at 5:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. रैली में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और मैदान में मंच बनाने से लेकर बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मैदान में दो बड़े मंच तैयार किए गए हैं. वहीं देश के अलग-अलग राज्यों से कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. कांग्रेस का दावा है कि इस रैली में INDIA ब्लॉक के 19 दलों के नेता शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आएंगे. वहीं, दिल्ली पुलिस ने भीड़ को संभालने और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. इस करीब 250 सीसीटीवी कैमरों से मैदान और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाएगी.
इस महारैली के लिए रामलीला मैदान में दो मंच बनाए गए हैं. इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरीश ने बताया कि मुख्य मंच पर INDIA ब्लॉक के शीर्ष नेता बैठेंगे, जबकि दूसरे मंच पर गठबंधन में शामिल अलग-अलग राजनीतिक दलों के केंद्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे. इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग से दीर्घा बनाई गई है.
बारिश के बीच चल रही तैयारियां
रामलीला मैदान में तैयारियों के दौरान बारिश ने कुछ समय के लिए काम की रफ्तार धीमी की. हालांकि, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे 1 नवंबर की रैली पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरीश ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों से कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. कुछ लोग रास्ते में हैं, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शुक्रवार रात और शनिवार तक पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार से मौसम साफ रहने की उम्मीद है. कांग्रेस का दावा है कि रैली में आने वाले लोगों की संख्या रामलीला मैदान की क्षमता से भी अधिक हो सकती है.
सीआरपीएफ भी संभालेगी मोर्चा
रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि मैदान और आसपास के इलाकों में निगरानी के लिए करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके जरिए भीड़ की गतिविधियों और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेंट्रल जिले की पुलिस के साथ दिल्ली के दूसरे जिलों से भी पुलिस बल और अधिकारी बुलाए जा रहे हैं. इसके अलावा सीआरपीएफ की टीम भी तैनात रहेगी. मैदान में आने और बाहर निकलने वाले रास्तों पर भी जांच की व्यवस्था की जाएगी.
30 से 40 हजार लोगों के लिए व्यवस्था
उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान की खाली जगह में करीब 45 से 50 हजार लोगों के आने की क्षमता है, लेकिन कुर्सियां लगाने और आने-जाने के रास्ते छोड़ने के बाद यह क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में आयोजकों के साथ करीब 30 से 40 हजार लोगों के बैठने और मौजूद रहने की व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई है. अगर इससे अधिक लोग पहुंचते हैं तो मैदान के बाहर आसपास के इलाकों में भी भीड़ को व्यवस्थित किया जाएगा. इसके लिए जेएलएन मार्ग और जेल रोड के आसपास भी इंतजाम किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि भीड़ प्रबंधन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति न बने.
अस्पतालों तक एंबुलेंस पहुंचाने के लिए रहेगा रास्ता
रैली के दौरान एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पताल में मरीजों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस विशेष इंतजाम कर रही है. डीसीपी ने बताया कि दोनों अस्पतालों तक एंबुलेंस के लिए रास्ता दिया जाएगा. हालांकि, भीड़ बढ़ने की स्थिति में सामान्य वाहनों और बसों के लिए अलग-अलग रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जा सकता है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी व्यवस्था संभालेंगे.
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इन गेट्स से होगा प्रवेश
पुलिस के मुताबिक, रैली के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी गई है. मैदान में प्रवेश के लिए गेट नंबर 2, 3, 7 और 8 के अलावा वीआईपी गेट का उपयोग किया जाएगा. अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए प्रवेश के अलग रास्ते तय किए गए हैं. आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे रैली में आने वाले लोगों के लिए पानी, प्राथमिक उपचार और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करें. साथ ही पार्टी की ओर से स्वयंसेवक तैनात किए जाएं, जिससे भीड़ को व्यवस्थित रखने में मदद मिल सके.
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दुकानदारों और स्थानीय लोगों को न हो परेशानी
डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस और आयोजकों के बीच लगातार बातचीत हो रही है. पुलिस का प्रयास है कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और आसपास रहने वाले लोगों तथा दुकानदारों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े. इसके लिए सुरक्षा, प्रवेश-निकास और ट्रैफिक व्यवस्था को अलग-अलग स्तर पर तैयार किया जा रहा है.
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