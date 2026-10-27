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देश की सभी विधानसभाओं में एकरूपता और आधुनिकीकरण की तैयारी, 1958 के पुराने नियमों को बदलने की कवायद तेज

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश के लोकतंत्र को 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक अधिक पारदर्शी, गतिशील और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. देश के सभी विधायी निकायों (संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं तक) के कार्य संचालन नियमों में एकरूपता लाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए गठित विशेष समिति की एक अहम बैठक मंगलवार को राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई.

बैठक के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एवं इस समिति के अध्यक्ष सतीश महाना ने 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में अपनी भावी कार्ययोजना का खाका देश के सामने रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते वक्त, तकनीक और प्रशासनिक जरूरतों के बीच अब दशकों पुराने नियमों के सहारे सदन नहीं चलाए जा सकते.