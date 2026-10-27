देश की सभी विधानसभाओं में एकरूपता और आधुनिकीकरण की तैयारी, 1958 के पुराने नियमों को बदलने की कवायद तेज
दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद ईटीवी भारत के संवाददाता आशुतोष झा से समिति अध्यक्ष सतीश महाना ने खास बातचीत.
Published : October 27, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्ली: देश के लोकतंत्र को 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक अधिक पारदर्शी, गतिशील और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. देश के सभी विधायी निकायों (संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं तक) के कार्य संचालन नियमों में एकरूपता लाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए गठित विशेष समिति की एक अहम बैठक मंगलवार को राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई.
बैठक के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एवं इस समिति के अध्यक्ष सतीश महाना ने 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में अपनी भावी कार्ययोजना का खाका देश के सामने रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते वक्त, तकनीक और प्रशासनिक जरूरतों के बीच अब दशकों पुराने नियमों के सहारे सदन नहीं चलाए जा सकते.
'हम, भारत के लोग' और जनता के प्रति जवाबदेही
सतीश महाना ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि हमारे संविधान की शुरुआत "हम, भारत के लोग" से होती है. लोकतंत्र में सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह उसके निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं. जब तकनीक, समाज और प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक बदलाव आ चुका है, तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायी संस्थाओं के कार्य संचालन नियमों की समय-समय पर समीक्षा होना अनिवार्य है, ताकि वे आज के दौर में भी प्रासंगिक बनी रहें.
1958 के नियमों से बाहर निकल रहा तंत्र: यूपी विधानसभा का उदाहरण
सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का जीवंत उदाहरण देते हुए बताया कि जब उन्होंने वर्ष 2022 में अध्यक्ष पद संभाला, तो पाया कि वहां कार्य संचालन के नियम वर्ष 1958 के बने हुए थे. उन्होंने दो टूक कहा "वर्ष 1958 और वर्ष 2022 की परिस्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है. पुराने नियमों के तहत किसी नोटिस या प्रश्न का उत्तर देने में 90 दिन तक का समय लग जाता था. लेकिन आज के डिजिटल युग में जब सत्र चल रहा हो, तो अधिकारियों को निर्देश देकर सदन की बैठक समाप्त होने से पहले ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है."
सुझाए गए प्रमुख बदलाव: अब बचेंगे दिन, बढ़ेगी रफ्तार
समिति ने चर्चा के दौरान कई क्रांतिकारी बदलावों का सुझाव दिया है उन्होंने बताया कि पहले सत्र बुलाने के लिए 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी, क्योंकि पारंपरिक संचार माध्यमों से दूर-दराज के विधायकों तक खबर पहुंचने में वक्त लगता था. डिजिटल संचार को देखते हुए अब इस नोटिस अवधि को घटाकर मात्र 3 दिन करने का सुझाव है. सत्र समाप्त होने के बाद नए प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 1 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ता था. अब सत्रावसान के 15 दिन बाद ही प्रश्न स्वीकार किए जाने की सिफारिश की गई है.
'नेवा' (NeVA) से जुड़ रहीं सभी विधानसभाएं
प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के विजन का जिक्र करते हुए सतीश महाना ने कहा कि 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन' (नेवा) के जरिए देश की सभी राज्य विधानसभाओं को संसद (लोकसभा-राज्यसभा) की तर्ज पर एक साझा डिजिटल मंच पर लाया जा रहा है. आज अधिकांश विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं, जिससे यह ट्रैक करना भी आसान हो गया है कि कोई संदेश या नोटिस अपने गंतव्य तक पहुंचा है या नहीं.
अंतिम रिपोर्ट के लिए होगी एक और बैठक
मैसूर के बाद दिल्ली में हुई इस दूसरी बैठक में शुरुआत में यह सहमति थी कि आज ही नियमों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. हालांकि, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों की ओर से कई बेहद महत्वपूर्ण और रचनात्मक सुझाव सामने आए. इन सभी बहुमूल्य सुझावों को समाहित करने के लिए समिति ने अब एक और बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके तुरंत बाद विस्तृत और सर्वसमावेशी संस्तुतियां लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएंगी.
एक राष्ट्र, एक नियमावली ढांचा बनाने की राह
वर्तमान में हर राज्य की विधानसभा के नियमों की क्रम संख्या और संरचना अलग होने के कारण अंतर-राज्यीय विधायी संदर्भों को समझना कठिन हो जाता है. समिति का यह प्रयास देश के सभी विधायी निकायों में एक ऐसा एकरूप और आधुनिक ढांचा तैयार करना है, जिससे देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत, पारदर्शी व प्रभावी बन सके.
बैठक में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य
वहीं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने भारत की विधायी संस्थाओं में कार्य संचालन और प्रक्रिया की एकरूपता के लिए मॉडल नियम बनाने संबंधी समिति की बैठक में दिल्ली की ओर से सुझाव दिए. व्यापक संसदीय सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि विधायी नियमों में महिला और पुरुष दोनों के लिए समानता पर आधारित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 से जुड़ी पुरानी परंपराओं के कारण नियमों में प्रचलित पुरुषवाचक शब्दों के स्थान पर ऐसी भाषा अपनाई जानी चाहिए, जो आज के लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाए.
उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के नियमों में भी दिखाई देना चाहिए. इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने की तो वहीं बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष जी.एस. पाटिल सहित वरिष्ठ विधायी अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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