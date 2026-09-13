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चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में सुरक्षा की अग्निपरीक्षा! सड़कों को 15 अक्टूबर तक दुरुस्त करने की डेडलाइन

उत्तराखंड चारधाम यात्रा का दूसरा चरण 15 सितंबर से होगा शुरू, सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक सुरक्षित यात्रा की तैयारी तेज

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
चारधाम यात्रा (फोटो सोर्स- Police Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2026 at 3:59 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मानसून के बाद एक बार फिर चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई है. इस दौरान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं को सड़क और हवाई मार्ग से सुरक्षित यात्रा कराने की है. ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, जिसमें सभी चारों धाम की सड़कों को ठीक करने के लिए कहा गया है.

दरअसल, मानसून सीजन के दौरान चारों धाम के यात्रा रूट पर सड़कों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. ऐसे में इनके निर्माण और इन्हें पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय तय किया गया है. मानसून के दौरान भी चारधाम यात्रा पूरी तरह बंद नहीं हुई, लेकिन बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा मार्गों पर लगातार चुनौती बनी रही.

गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat)

अब मानसून की रफ्तार कम होने के साथ ही सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यात्रा मार्गों को सुरक्षित करने एवं श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव को संभालने की है. आंकड़ों के मुताबिक, चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है. सरकार को इस बार यात्रा समाप्त होने तक यह आंकड़ा करीब 60 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है.

कब खुले थे चारधाम के कपाट? गौर हो कि इस साल चारधाम यात्रा 2026 की औपचारिक शुरुआत 19 अप्रैल को हुई थी. अक्षय तृतीया के अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए थे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ चारों धामों की यात्रा पूरी तरह शुरू हो गई थी.

इस लिहाज से देखा जाए तो 15 सितंबर से शुरू होने वाला चरण यात्रा के करीब पांच महीने पूरे होने के बाद आ रहा है. सामान्य तौर पर मानसून का दौर चारधाम यात्रा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है. बारिश के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, जगह-जगह मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं होती हैं और भूस्खलन जोन में यातायात प्रभावित होता है. यही वजह है कि मानसून के बाद यात्रा के दूसरे चरण को लेकर सरकार का फोकस सड़क सुरक्षा पर सबसे ज्यादा है.

बदरीनाथ पहुंचे सबसे ज्यादा श्रद्धालु: श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इस साल अब तक बदरीनाथ धाम सबसे आगे रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, बदरीनाथ में 17 लाख 28 हजार 578 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इसके बाद केदारनाथ में 14 लाख 93 हजार 161, गंगोत्री में 7 लाख 84 हजार 321 और यमुनोत्री में 7 लाख 3 हजार 302 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं. इसी अवधि में हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख 19 हजार 135 है.

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चारधाम यात्रियों की संख्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

इससे साफ है कि चारों धामों में सबसे ज्यादा दबाव बदरीनाथ और केदारनाथ धाम पर है. वहीं, यमुनोत्री धाम ने भी इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है. आंकड़ों में बताया गया है कि यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख के पार पहुंची है. यानी अगस्त के मुकाबले सितंबर में यात्रा का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और अब 12 सितंबर तक यह संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है.

सड़कों की होगी असली परीक्षा: दूसरे चरण में सबसे बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा मार्गों की होगी. मानसून में कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और भूस्खलन जोन सक्रिय रहे हैं. खासतौर पर बदरीनाथ और केदारनाथ मार्गों पर कई संवेदनशील हिस्से प्रशासन के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं.

बदरीनाथ मार्ग पर कमेड़ा, पर्थाटी, मैठाणा, बांजपुर, विरही, भनेरपानी और हाथी पहाड़ जैसे इलाकों में भूस्खलन की चुनौती सामने आई है. इन जगहों पर तत्काल मलबा हटाने और यातायात बहाल रखने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मलबा हटाना पर्याप्त नहीं होगा. क्योंकि, दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ इन स्थानों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ेगा.

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बरसात में टूटी सड़क (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इसी वजह से लोक निर्माण विभाग को 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है. लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर मानसून के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी की जाए और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित बनाया जाए. ताकि, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो.

फिर शुरू होगी केदारनाथ की हेली सेवा: दूसरे चरण में केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मानसून के दौरान हेली सेवाएं बंद रहने के बाद 15 सितंबर से इनके फिर शुरू होने की तैयारी है. दूसरे चरण में सड़क मार्ग के साथ हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने की संभावना है.

ऐसे में हेलीपैड, उड़ान संचालन, मौसम और सुरक्षा मानकों को लेकर संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केदारनाथ तक पहुंचने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मौसम में अचानक बदलाव, कम विजिबिलिटी और पहाड़ी क्षेत्र की परिस्थितियां हेली सेवा के संचालन के लिए बड़ी चुनौती रहती हैं.

14 सितंबर को मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण से पहले सरकार भी तैयारियों की अंतिम समीक्षा करने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 सितंबर को यात्रा से जुड़े विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में सड़क, हेली सेवा, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी.

इससे पहले गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और यात्रा मार्गों को समय पर बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि 15 सितंबर के बाद बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की संख्या के बावजूद कहीं भी यातायात, सड़क या सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी का कारण न बने.

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चारधाम हेली सेवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस बार चारधाम यात्रा रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है. पिछले साल पूरे यात्रा सीजन में करीब 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम दर्शन किए थे. इस साल 13 सितंबर तक ही आंकड़ा 50 लाख पार कर चुका है. यह आंकड़ा दूसरे चरण की यात्रा में काफी बढ़ने की संभावना है.

ऐसे में अगर दूसरे चरण में यात्रा ने रफ्तार पकड़ी तो नवंबर में यात्रा समाप्त होने तक 60 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार होना संभव है, लेकिन इसके साथ सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि बढ़ती भीड़ के बीच पहाड़ों की संवेदनशील सड़कों और मौसम की चुनौती से श्रद्धालुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए.

"चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तैयारियो को अंतिम रूप दिया जा रहा है. खास बात ये है कि यात्रा में 15 सितंबर के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है. ऐसे में अभी से ही काफी हद तक तैयारी पूरी की जा चुकी है. जबकि, 15 अक्टूबर तक चारधाम यात्रा मार्ग को पूरी तरह से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं."- आनंद स्वरूप, गढ़वाल कमिश्नर, उत्तराखंड

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