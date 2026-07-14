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जंतर-मंतर से संसद तक हुंकार की तैयारी, CJP ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 17वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 25वें दिन भी जारी,वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का 17वां दिन,बिगड़ती सेहत ने बढ़ाई चिंता

17वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक,तेजी से बिगड़ रहा स्वास्थ्य
17वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक,तेजी से बिगड़ रहा स्वास्थ्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 11:31 AM IST

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नई दिल्ली: परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन मंगलवार को 25वें दिन भी जारी है. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 17वें दिन में प्रवेश कर गया है.

इस बीच आंदोलनकारियों ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च की तैयारियां तेज करते हुए इसमें शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

17वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक, सरकार ने अब तक नहीं ली सुध (ETV Bharat)

सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर जताई चिंता: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अनशन के 17वें दिन उनकी शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. अब उनके शरीर में मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगी हैं और उन्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ रहा है.

सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करने से इनकार: दीपके ने बताया कि आंदोलन से जुड़े कई लोगों की तरह उन्होंने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने का आग्रह किया. लेकिन वांगचुक ने शांत स्वर में जवाब दिया, "मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वह बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं है." उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का यह संदेश केवल उनके व्यक्तिगत संकल्प को नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों की उस मांग को भी दर्शाता है, जिसमें वह सरकार से संवाद और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ठोस कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं.

20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी तेज: अभिजीत दीपके ने बताया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मार्च केवल किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि देशभर के छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा सुधार की मांग करने वाले सभी लोगों की भागीदारी का प्रयास है. उन्होंने कहा कि संसद मार्च का उद्देश्य सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाना और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग को मजबूती से उठाना है.

भागीदारी दर्ज कराने के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर: संसद मार्च की तैयारियों के तहत कॉकरोच जनता पार्टी ने 7011670115 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अभिजीत दीपके ने बताया कि जो लोग 20 जुलाई के मार्च में शामिल होना चाहते हैं, वे इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह जानना है कि देशभर से कितने छात्र, युवा और नागरिक इस आंदोलन के समर्थन में दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं. इससे मार्च की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने में भी मदद मिलेगी.

देशभर के लोगों से जुड़ने की अपील: दीपके ने कहा कि यह आंदोलन केवल कुछ छात्रों का नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान में जुड़ने और 20 जुलाई के संसद मार्च में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में छात्र और युवा अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से संसद तक पहुंचाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को और मजबूती मिलेगी.

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