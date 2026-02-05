ETV Bharat / bharat

ब्रज में होली की तैयारियों पर जोर, फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे नेचुरल हर्बल कलर और गुलाल

मथुरा में होली को लेकर फैक्ट्रियों में रंग-गुलाल तैयार किया जा रहा. ( ETV Bharat )

जनपद के आगरा-दिल्ली राजमार्ग के किनारे फैक्ट्री में हर्बल नेचुरल रंग गुलाल तैयार किया जा रहा है. मौसम साफ होने के बाद धूप निकली है. छत्तों पर रंग-गुलाल सुखाया जा रहा है. हर रोज क्विंटल की तादाद में गुलाल तैयार किया जा रहा है. वहीं कारीगर गुलाल तैयार करने में लगे हैं. जनपद में होली के पर्व पर गुलाल की अनुमानित खपत 200 टन हो जाती है.

आज ब्रज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया... इन्हीं रसिया गीतों के साथ होली का आनंद लेने के लिए दूरदराज से लाखों की संख्या मे श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिरों में जमकर होली खेली जाती है.

इस दौरान मंदिरों के साथ साधु संत के आश्रम मैं भी उमंग के साथ होली खेली जाती है. होली को लेकर फैक्ट्रियों में रंग-गुलाल तैयार किया जा रहा है. जनपद का बना हुआ रंग गुलाल अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है. यहां नेचुरल हर्बल रंग-गुलाल तैयार किया जा रहा.

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में होली रंग उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. वैसे तो बसंत पंचमी के दिन से पूरे ब्रज में होली उत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है.

मथुरा का गुलाल है फेमस

मथुरा जिले में बने हुए रंग ओर गुलाल की सप्लाई यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली मैं की जाती है. जनवरी माह से ही रंग और गुलाल बनाने का ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है. फैक्ट्री में कारीगर हर रोज तीन से चार क्वंटल गुलाल तैयार करते हैं. होली का दिन नजदीक आते ही नेचुरल हर्बल कलर सफेद अरारोट मिलाकर बारीक रूप से पीसा जाता है. इसे हाथों से मिलाने के बाद धूप में सुखाया जाता है.

उसके बाद तैयार हुए गुलाल और रंग में इत्र भी डाला जाता है, ताकि सुगंधित गुलाल का कलर त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचाए. फैक्ट्री में रंग-गुलाल की पैकिंग होने के बाद बाहर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है.

पारंपरिक और हर्षोल्लास के साथ खेली जाती है होली

भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में होली पारंपरिक और हर्षोल्लास के साथ खेली जाती है. जनपद में बसंत पंचमी के दिन से मंदिरों में और साधु-संतों के आश्रम में गुलाल की होली शुरू हो जाती है और रंग भरी एकादशी के दिन रंगों की होली शुरू होती है.

मंदिरों में लड्डुओं की होली, लठ्ठमार होली, गुलाल रंग उमंग के साथ होली खेली जाती है. होली खेलने के लिए देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां के मंदिरों में होली खेलने पहुंचते हैं. बरसाना, नंदगांव की प्रसिद्ध लठ्ठमार होली ओर दाऊजी का हुरंगा भी खेला जाता है.

शैलेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने बताया हर्बल कलर ओर सफेद आरारोट से गुलाल तैयार किया जाता है, ताकि त्वचा पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो. गुलाल में इत्र भी डाला जाता है. उसके बाद सुगंधित गुलाल तैयार हो जाता है.

चतुर्वेदी कहते हैं कि एक क्विंटल गुलाल बनाने में तीन दिन का समय लग जाता है. हर रोज कारीगर गुलाल और रंग बनाने में लगे हुए हैं. जनवरी माह से ही गुलाल और रंग बनाने का आर्डर मिल जाता है. वो कहते हैं कि उनकी वरीयता रहती है कि अच्छा रंग और गुलाल तैयार किया जाए. यहां हर्बल नेचुरल कलर गुलाल तैयार किया जाता है.

राजू कारीगर ने बताते हैं कि होली को लेकर हम फैक्ट्री में हर्बल गुलाल और रंग बना रहे हैं. तीन दिनों में दो क्विंटल गुलाल तैयार हो जाता है. वो कहते हैं कि हर्बल कलर को पहले मशीन में पीस लिया जाता है, फिर उसे हाथों से मिलाते हैं. अरारोट इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद धूप में सुखाया जाता है. इत्र डाला जाता है, ताकि गुलाल सुगंधित हो. इसके साथ ही त्वचा का विशेष ध्यान रखकर गुलाल और रंग तैयार किया जाता है.