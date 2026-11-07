अयोध्या में दीपोत्सव शुरू, शोभायात्रा में झांकियां मोह रही मन; हर राज्य के लोकनृत्य की झलक
उपराष्ट्रपति और सीएम योगी आज लेंगे भाग, 56 घाटों पर एक साथ प्रज्ज्वलित होंगे 30 लाख दीपक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 10:31 AM IST
अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रीराम शोभायात्रा के साथ हो रहा है. साकेत महाविद्यालय से निकली शोभायात्रा में रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल है. शोभायात्रा अयोध्या के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामकथा पार्क पहुंचेगी. वहीं सीएम योगी आज दोपहर करीब 2:40 बजे रामकथा पार्क के निकट बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे. यहां से दीपोत्सव की भव्य झांकियों का अवलोकन करेंगे और भगवान श्रीराम के स्वागत में रथ खींचने के कार्यक्रम में शामिल होंगे.
30 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे: दीपोत्सव के 10वें संस्करण में रामनगरी को 30 लाख से अधिक दीपों से रोशन कर अविस्मरणीय बनाने की तैयारी है. राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर आज एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी.
दोपहर में पहुंचेंगे सीएम योगी: मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर अयोध्या पहुंचेगें. इसके बाद हेलीकॉप्टर से भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों के साथ अयोध्या में पुष्पवर्षा करेंगे. रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे. इस दौरान संत-महात्माओं और श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे. रामकथा पार्क से मुख्यमंत्री राम की पैड़ी पहुंचकर मां सरयू की आरती करेंगे. इसके बाद दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में शामिल होंगे.
भगवान राम की गाथा का प्रदर्शन: यहां प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए भगवान श्रीराम की गाथा का प्रदर्शन होगा. साथ ही ड्रोन और लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे. मुख्यमंत्री राम की पैड़ी स्थित मंच से संबोधित करेंगे. इसके बाद सरयू पुल पहुंचकर हरित आतिशबाजी का अवलोकन करेंगे. रात्रि में रामकथा पार्क पहुंचकर रामलीला देखेंगे। इसके बाद उनका सरयू अतिथि गृह में रात्रि विश्राम प्रस्तावित है.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, थीम आधारित सजावट, अंतरराष्ट्रीय रामलीला, दीपोत्सव मेला और प्रदर्शनी जैसे आयोजन उत्सव की छटा बढ़ाएंगे. इनके जरिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.
करीब 28 मिनट का भव्य शो: करीब 28 मिनट के भव्य शो में भारतीय परंपरा, आधुनिक तकनीक और मंचीय प्रस्तुतियों का समायोजन राम भक्तों के समक्ष रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि दीपोत्सव-2026 के दौरान रामनगरी में पांच से नौ नवंबर तक मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन और लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहेंगे.
मोबाइल पर रामायण के दृश्य: जेन-जी का तकनीक से जुड़ाव किसी से छुपा नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए रामायण के पांच 3डी दृश्य मोबाइल पर दिखाने की तैयारी है. कुल मिलाकर दीपोत्सव में दर्शकों को ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) का अनुभव भी मिलेगा. राम की पैड़ी क्षेत्र के लिए आईओएस और एंड्रॉयड ऐप तैयार किया जाएगा. मोबाइल से निर्धारित स्थान को स्कैन करने पर रामायण के पांच 3डी दृश्य वास्तविक परिवेश में दिखाई देंगे. दर्शक इन्हें रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा भी कर सकेंगे. ऐप को जियो-फेंसिंग से जोड़ा जाएगा. यह सुविधा केवल राम की पैड़ी क्षेत्र में ही काम करेगी.
भव्य लेजर-मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन शो: मुख्य प्रस्तुति के अलावा आठ मिनट का लेजर शो होगा. इसमें दीपावली और श्रीराम के अयोध्या आगमन की थीम पर दृश्यों, संगीत और वॉयस ओवर पर किया जाएगा. हजारों दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बेहतर साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है. दर्शकों की सुविधा के लिए आउटडोर एलईडी वॉल का भी प्रबंध रहेगा. इसके अलावा 20 मिनट का मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन मैपिंग शो होगा.
पश्चिम बंगाल का श्री खोल और ओडिशा का होगा मास्क डांस: प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की लोक विधाओं को भी स्थान दिया गया है. पश्चिम बंगाल के कलाकार श्री खोल, ओड़िशा के कलाकार मास्क डांस, शाही जात्रा, रणप्पा चढैय्या और शंख वादन की प्रस्तुति देंगे. झारखंड का पुरुलिया छऊ, मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा, कर्नाटक का ढोलु कुनीथा और गुजरात का तलवार रास भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा.
इसके अलावा राजस्थान का घूमर-चरी, बिहार की झिझिया, चेन्नई की कावड़ी, कड़गम और मयूर नृत्य तथा आंध्र प्रदेश का बोनालू भी दीपोत्सव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का हिस्सा होंगे. अलग-अलग राज्यों की इन लोक विधाओं के जरिए दर्शकों को देश की विविध लोक परंपराओं, वेशभूषा, संगीत और नृत्य शैलियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.
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