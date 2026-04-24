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झारखंड में 1 मई से 75000 सरकारीकर्मी शुरू करेंगे जनगणना, यहां जानिए आपको किन सवालों के देने होंगे जवाब

प्रभात कुमार से बात करते संवाददाता भुवन किशोर झा ( ETV Bharat )

रांची: देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है. झारखंड में इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का आगाज 1 मई 2026 से होगा. पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (self-enumeration) और 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर सर्वे होगा. प्रथम चरण में मकानों की सूची और हाउस लिस्टिंग होगी वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी. पहला चरण (हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे)

भारत सरकार के जनगणना निदेशालय ने राज्य में शुरू हो रहे जनगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है. इसके लिए पूरा शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है. भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है.

भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक प्रभात कुमार से बात करते संवाददाता भुवन किशोर झा (ETV Bharat)

1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (Self-Enumeration).

इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर सर्वे.

दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): फरवरी 2027 में होगा, जिसमें विस्तृत जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे.

75 हजार कर्मचारी होंगे तैनात, मिलेगा 25 हजार का मानदेय

इस कार्य में झारखंड सरकार के करीब 75,000 कर्मचारी लगाए गए हैं. इनमें अधिकांश स्कूली शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में ही तैनात किया गया है. सरकार प्रत्येक कर्मचारी को कुल 25 हजार रुपये मानदेय देगी. इसमें हाउस सर्वे के लिए 9,000 रुपये और जनसंख्या गणना के दौरान 16,000 रुपये शामिल हैं. प्रत्येक प्रगणक को अधिकतम 200 घरों की गणना करनी होगी.

स्व-गणना कैसे करें? पोर्टल और OTP की सावधानी

भारत सरकार के जनगणना निदेशालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. निदेशक प्रभात कुमार ने आम नागरिकों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है. स्व-गणना के लिए 1 मई से 15 मई 2026 तक लोग se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर घर के मुखिया के माध्यम से खुद और अपने परिवार का डेटा भर सकेंगे. इसके बाद 16 मई से 14 जून तक प्रगणक घर-घर जाकर इसकी सत्यापन करेंगे.