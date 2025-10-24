ETV Bharat / bharat

लद्दाख-हिमाचल के बाद उत्तराखंड के आदि कैलाश पर होगा अल्ट्रा मैराथन, जानें क्या अभी भी ले सकते हैं हिस्सा?

उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होने जा रहा है. जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

Adi Kailash Ultra Marathon
आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन (Photo-Uttarakhand Tourism Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2025 at 5:58 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 6:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

किरनकांत शर्मा

देहरादून (उत्तराखंड): दो नवंबर को सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में आयोजित आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन की तैयारियां तेज हैं. भारत में अब तक सबसे ऊंची चोटी पर मैराथन अगर कहीं हुई है तो वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के सुमदो में करीब 17000 फीट से अधिक ऊंचाई पर आयोजित हो चुकी है. जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी 14000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मैराथन आयोजित होने जा रहा है. मैराथन उच्च हिमालयी क्षेत्र गूंजी में होने जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के करीब 800 से अधिक धावक प्रतिभाग करेंगे.

आदि कैलाश के चरणों से होगा शुरू: इस मैराथन की खास बात यह है कि इसमें 20 साल से लेकर 65 साल तक के लोग हिस्सा ले रहे हैं. आदि कैलाश के चरणों से शुरू होने वाली इस अल्ट्रा मैराथन में बहुत कुछ खास होने वाला है. उत्तराखंड सरकार यहां आने वाले प्रतिभागियों को एक खास माहौल देकर कुमाऊं के पर्वतों की ब्रांडिंग की कोशिश कर रही है. खास बात यह है कि अगले साल मई और जून के महीने में इसी तरह की मैराथन नीति माणा बॉर्डर पर भी आयोजित की जाएगी.

अल्ट्रा मैराथन की प्रशासन ने की तैयारियां पूरी (Video-ETV Bharat)

फिलहाल रजिस्ट्रेशन किए बंद: कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या अभी भी किसी माध्यम से इस मैराथन में वो हिस्सा ले सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं है. पिथौरागढ़ प्रशासन ने ईटीवी भारत से साफ कहा है कि अब प्रतिभागियों की संख्या अधिक हो जाने की वजह से फिलहाल रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो रहे थे और 800 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो जाने की वजह से अब पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है.

Adi Kailash Ultra Marathon
अल्ट्रा मैराथन की तैयारियों का जायजा लेते अधिकारी (Photo-ETV Bharat)

मैराथन को लेकर जिस तरह से लोगों का उत्साह दिख रहा है, उससे प्रशासन बेहद खुश हैं. उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलने वाला है. इस मैराथन के बाद आदि कैलाश और आसपास के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह का मैराथन पहली बार आयोजित हो रहा है. बर्फबारी और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच लोग मैराथन करते हुए नजर आएंगे. सभी प्रतिभागियों की मेडिकल जांच होगी, जिसके बाद ही उन्हें आयोजन में प्रतिभाग करने दिया जाएगा.
दीपक सैनी, पिथौरागढ़ सीडीओ

क्या होगा मेहमानों के लिए खास: पर्यटन विभाग और इस मैराथन के नोडल अधिकारी उत्कर्ष बताते हैं कि मैराथन में आने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लगभग 22 राज्यों से आने वाले लोग एक यादगार और खूबसूरत पल यहां बिताए, इसके लिए इंतजाम बड़े स्तर पर किए गए हैं. जितने भी प्रतिभागी यहां पर आ रहे हैं उन्हें विशेष उपहार दिया जाएगा. इस उपहार में भगवान आदि कैलाश की मिट्टी, वहां का पत्थर, पार्वती कुंड की और आदि कैलाश की एक खूबसूरत पेंटिंग के अलावा स्थानीय उत्पादन भी भेंट किए जाएंगे.

Adi Kailash Ultra Marathon
प्रतिभागियों के लिए बने हट (Photo-ETV Bharat)

मिट्ठी से बनी पेंटिंग और परोसा जाएगा पहाड़ी व्यंजन: खास बात यह है कि उपहार में कार्यक्रम में आने वाले लोगों को एक खास तरह की पेंटिंग दी जाएगी. इस पेंटिंग को आदि कैलाश की मिट्टी और पार्वती कुंड के जल से बनाया गया है. इसके साथ ही इस बड़े आयोजन में आने वाले लोगों को स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे. रजिस्ट्रेशन बंद हो जाने के बाद भी लगातार अलग-अलग माध्यमों से लोग संपर्क कर रहे हैं.

Adi Kailash Ultra Marathon
अल्ट्रा मैराथन को लेकर तैयारियां तेज (Photo-ETV Bharat)

आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन जैसे आयोजन न केवल जनपद के पर्यटन को नई पहचान देगा, बल्कि यहां की स्थानीय आजीविका, होमस्टे व्यवसाय, परिवहन एवं हस्तशिल्प को भी सशक्त बनाएंगे. प्रशासन का लक्ष्य है कि इस आयोजन के माध्यम से पर्यावरण संतुलन साहसिक पर्यटन और स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा मिले.
आशीष कुमार भटगांई, जिलाधिकारी पिथौरागढ़

सेना व पर्यटन विभाग का कार्य सराहनीय: जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने आगे कहा कि इस आयोजन के सफल संचालन से आदि कैलाश क्षेत्र एवं व्यास घाटी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में सहायता मिलेगी. देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले धावकों के ठहरने, भोजन, चिकित्सा एवं सुरक्षा की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया है. सेना एवं पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियां सराहनीय है. प्रतिभागियों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है.

Adi Kailash Ultra Marathon
आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन (Photo-Uttarakhand Tourism Department)

नीति माणा बॉर्डर पर भी होगा मैराथन: केदारनाथ से भी ऊपर यानी चीन भारत बॉर्डर पर भी इस तरह की मैराथन का आयोजन किया जा रहा है ये अल्ट्रा मैराथन नीति माणा बॉर्डर पर आयोजित होगा. आयोजन अगले साल मई और जून में रखा गया है. कुमाऊं के बाद गढ़वाल में ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर मैराथन होने वाला है. लिहाजा आप अगर आदि कैलाश मैरथन से चूक गए हैं तो आपको अगली साल नीति माणा बॉर्डर मैराथन में भाग ले सकते हैं.

पढ़ें-

Last Updated : October 24, 2025 at 6:13 PM IST

TAGGED:

ADI KAILASH ULTRA MARATHON
आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन
ADI KAILASH MARATHON REGISTRATION
UTTARAKHAND LATEST NEWS
UTTARAKHAND ADI KAILASH MARATHON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.