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उत्तराखंड में साल पर मंडराया बड़ा खतरा, चार हजार पेड़ों को काटने की तैयारी, जानिए क्यों?

उत्तराखंड में करीब चार हजार पेड़ों को काटने की तैयारी है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. जानिए ऐसा क्यों किया जा रहा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 4:39 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के जंगलों में साल के वृक्षों पर होपलो कीट का बढ़ता हमला वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. देहरादून वन प्रभाग में हजारों पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले इस कीट के प्रभाव को रोकने के लिए अब वन विभाग और वन मुख्यालय स्तर पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. पहले चरण में जिन पेड़ों को सबसे अधिक प्रभावित माना गया था, उन्हें काटने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. वहीं अब ऐसे पेड़ों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, जिन्हें अब तक अपेक्षाकृत कम प्रभावित श्रेणी में रखा गया था.

होपलो कीट का प्रकोप देहरादून वन प्रभाग में सबसे ज्यादा: वन विभाग अब कैटेगरी तीन में शामिल चार हजार से अधिक साल के पेड़ों को काटने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है. होपलो कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देहरादून वन प्रभाग में सबसे अधिक देखने को मिला है.

33 हजार साल के पेड़ों पर होपलो कीट का असर: इसके अलावा मसूरी वन प्रभाग के कुछ क्षेत्रों में भी इस कीट की मौजूदगी दर्ज की गई है. हालांकि सबसे गंभीर स्थिति देहरादून डिवीजन में बनी हुई है, जहां बड़ी संख्या में साल के पेड़ इस कीट की चपेट में आ चुके हैं. वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 33 हजार साल के पेड़ों पर होपलो कीट का असर पाया गया है. इनमें से लगभग 19 हजार पेड़ों की स्थिति बेहद खराब मानी गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि इन पेड़ों को बचाने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है.

पेड़ों को कैटेगरी बांटा: वन विभाग ने प्रभावित पेड़ों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है. कैटेगरी एक और कैटेगरी दो में वे पेड़ शामिल हैं, जो कीट के हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हैं. इन पेड़ों में रिकवरी की संभावना बेहद कम मानी जाती है. यही वजह है कि वर्किंग प्लान के प्रावधानों के तहत इन पेड़ों को काटने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है.

विभागीय स्तर पर इन करीब 19 हजार पेड़ों को हटाने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके, अब स्थिति यह है कि कैटेगरी तीन में शामिल पेड़ों पर भी खतरा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. वन विभाग का मानना है कि यदि समय रहते इन पेड़ों पर फैसला नहीं लिया गया तो संक्रमण और तेजी से फैल सकता है, जिससे बड़ी संख्या में स्वस्थ साल के वृक्ष भी इसकी चपेट में आ सकते हैं.

चार हजार पेड़ों पर चलेगी आरी: इस विषय पर वन मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा चुकी है. बैठक में प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट, वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय पर विस्तार से चर्चा की गई. चर्चा के दौरान इस बात पर लगभग सहमति बन गई कि कैटेगरी तीन के करीब चार हजार से अधिक पेड़ों को भी काटने का प्रस्ताव तैयार किया जाए.

केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार: विभाग का तर्क है कि कुछ पेड़ों की बलि देकर बड़े वन क्षेत्र को बचाना वर्तमान परिस्थितियों में सबसे व्यावहारिक विकल्प हो सकता है. हालांकि इन पेड़ों को काटने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार अकेले नहीं ले सकती. इसके लिए भारत सरकार की रीजनल एंपावर्ड कमेटी की मंजूरी आवश्यक होगी. वन विभाग अब विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया में जुट गया है.

प्रस्ताव में प्रभावित पेड़ों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति, संक्रमण के स्तर और भविष्य में संभावित खतरों का पूरा ब्यौरा शामिल किया जाएगा. इसके बाद रीजनल एंपावर्ड कमेटी इस मामले का परीक्षण करेगी और आवश्यक अनुमति प्रदान करने या अन्य विकल्प सुझाने पर निर्णय लेगी.

साल वनों को बचाना जरूरी: होपलो कीट का प्रकोप यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह उत्तराखंड के साल वनों के लिए गंभीर संकट बन सकता है. साल के जंगल न केवल वन संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं. ऐसे में वन विभाग की प्राथमिकता संक्रमित पेड़ों को चिन्हित कर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है.

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पेड़ों की कटाई अंतिम विकल्प के रूप में अपनाई जा रही है. पहले प्रभावित पेड़ों को बचाने और संक्रमण रोकने के विभिन्न उपायों पर विचार किया गया, लेकिन जिन पेड़ों में कीट का असर अत्यधिक बढ़ चुका है, उन्हें बचा पाना संभव नहीं दिख रहा है. इसी कारण कैटेगरी एक और दो के पेड़ों को हटाने का फैसला लिया गया और अब कैटेगरी तीन के पेड़ों पर भी विचार किया जा रहा है.

फिलहाल पूरे मामले में सभी की नजर केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाले निर्णय पर टिकी हुई है. यदि रीजनल एंपावर्ड कमेटी से अनुमति मिल जाती है तो चार हजार से अधिक अतिरिक्त पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो जाएगा. वन विभाग का मानना है कि यह कदम भविष्य में लाखों स्वस्थ साल के पेड़ों को बचाने में मददगार साबित हो सकता है.

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