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उत्तराखंड: भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का होगा व्यापक अध्ययन, आपदा से पर्यटन तक पर फोकस

इस क्षेत्र के लिए तैयार किए गए जोनल मास्टर प्लान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा बनाने का सुझाव भी दिया गया है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. दरअसल इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 में जोनल मास्टर प्लान तैयार किया गया था, जिसके आधार पर यहां विकास और संरक्षण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाना है. लेकिन कई मामलों में इस मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में चुनौतियां सामने आई हैं. इसी कारण अब यह सुझाव दिया गया है कि यदि इसके लिए एक अलग समर्पित संरचना बनाई जाए तो योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है. -प्रशांत आर्य, उत्तरकाशी डीएम व भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के सदस्य सचिव

क्या है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन: भागीरथी इको सेंसिटिव जोन उत्तरकाशी जिले के उस हिस्से में फैला हुआ है जहां से भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ा हुआ है. यह क्षेत्र गंगोत्री धाम और गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास के पर्वतीय इलाकों को भी समेटे हुए है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.इस पूरे इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है. इस विशाल क्षेत्र में करीब 60 से 62 हजार लोगों की आबादी रहती है. खास बात यह है कि इस क्षेत्र का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा या तो रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर संरक्षित क्षेत्र, जिसमें गंगोत्री बायोस्फियर रिजर्व जैसे संरक्षित इलाके शामिल हैं. यानी कुल मिलाकर यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था.

वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए अध्ययन: इसके साथ ही इस संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों को इको सेंसिटिव जोन के नियमों के कारण किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. जाहिर है कि यह अध्ययन भविष्य की नीतियों को अधिक संतुलित और व्यावहारिक बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है. हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे विषय पर चर्चा की थी. बैठक में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मौजूदा स्थिति, पर्यावरणीय चुनौतियों और आपदा के बाद के हालातों की समीक्षा की गई. साथ ही यह भी तय किया गया कि क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कराया जाए.

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड के संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अब एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है. उत्तरकाशी जिले में स्थित Bhagirathi Eco-Sensitive Zone को लेकर एक व्यापक अध्ययन की तैयारी की जा रही है. इस अध्ययन में हाल के वर्षों में सामने आई आपदाओं के कारणों से लेकर धराली क्षेत्र में हुई आपदा के बाद की स्थितियों, पर्यटकों की बढ़ती मौजूदगी और क्षेत्र की जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत आकलन किया जाएगा.

क्यों बनाया गया था यह इको सेंसिटिव जोन: हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य, सड़क परियोजनाएं और पर्यटन गतिविधियां लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं. पर्यावरणविद् का मानना रहा है कि यदि इन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है. भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र होने के कारण यह इलाका गंगा नदी प्रणाली के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए यहां की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यहां विकास गतिविधियां पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप ही हों.

उत्तरकाशी में भारी बारिश से उफान पर आया गदेरा (Photo-ETV Bharat)

आपदाओं के कारणों की पड़ताल: हिमालयी क्षेत्रों में हाल के वर्षों में भूस्खलन, बादल फटना और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. अध्ययन में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि इन आपदाओं के पीछे कौन-कौन से प्राकृतिक और मानवजनित कारण जिम्मेदार हैं.

धराली आपदा के बाद की स्थिति: उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हाल ही में सामने आई आपदा के बाद वहां के पर्यावरण और बस्तियों पर पड़े प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि इस तरह की घटनाओं से भविष्य में कैसे निपटा जा सकता है और इसके बाद फिलहाल भागीरथी इको सेंसिटिव जोन से जुड़े इस इलाके में किस तरह के हालात बने हैं.

हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है. एक तरफ जहां इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बेहद संवेदनशील है, वहीं दूसरी ओर यहां रहने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाओं और विकास की जरूरत होती है. इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा इसी संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कई बार ऐसे नियम सामने आते हैं जिनसे स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसलिए अब होने वाले अध्ययन से यह उम्मीद की जा रही है कि इससे वास्तविक स्थिति का स्पष्ट आकलन सामने आएगा और भविष्य में ऐसी नीतियां बनाई जा सकेंगी जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी ध्यान में रखें.

-एसपी सती, जियोलॉजिस्ट-

पर्यटन का प्रभाव: गंगोत्री धाम और आसपास के क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचते हैं. अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या का इस संवेदनशील क्षेत्र के पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है.

जैव विविधता का आकलन: यह क्षेत्र हिमालयी जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. यहां कई दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं. अध्ययन में यह देखा जाएगा कि इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इसमें कोई बदलाव आया है. यही नहीं संकटग्रस्त प्रजातियां और वनस्पतियों के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी जिससे भविष्य में इसके लिए प्लान तैयार किया जा सके.

धराली आपदा में घरों के मिटे नामोनिशान (Photo-Local Resident)

स्थानीय लोगों की समस्याओं का भी होगा आकलन: इको सेंसिटिव जोन के नियमों के कारण स्थानीय लोगों को कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार छोटे-छोटे निर्माण कार्यों या विकास योजनाओं के लिए भी लंबी अनुमति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. अध्ययन में खासतौर पर नदी के किनारे बसे इलाकों और उन क्षेत्रों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा जहां इको सेंसिटिव जोन की पाबंदियों के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा उन मामलों की भी जानकारी जुटाई जाएगी जिनमें किसी कार्य की अनुमति लेने में काफी समय लग रहा है.यही नहीं ऐसे मामलों का भी विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो National Green Tribunal, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन कारणों से विवाद या कानूनी चुनौतियां सामने आती हैं.

उत्तराखंड धराली आपदा (Photo-Local Resident)

जून में फिर होगी समीक्षा बैठक: इस पूरे अध्ययन और उससे जुड़े निर्देशों को लेकर सरकार ने एक समय सीमा भी तय की है. जानकारी के अनुसार जून महीने में एक बार फिर बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें यह समीक्षा की जाएगी कि अब तक दिए गए निर्देशों पर कितना काम हुआ है और आगे की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी. इस बैठक में अध्ययन की प्रगति, स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए डाटा और विभिन्न विभागों की रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह अध्ययन: भागीरथी इको सेंसिटिव जोन हिमालयी पारिस्थितिकी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह क्षेत्र गंगा नदी के उद्गम से जुड़ा होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व रखता है. यदि यहां की पर्यावरणीय स्थिति प्रभावित होती है तो इसका असर दूर तक पड़ सकता है. इसी कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह का व्यापक अध्ययन न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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