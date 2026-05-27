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दिल्ली में SIR की तैयारी: घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे बीएलओ, मतदाता सूची से इन पांच कारणों से कटेगा नाम

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने SIR के लिए सभी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है.

दिल्ली में SIR की तैयारी
दिल्ली में SIR की तैयारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 1:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने इस महत्वपूर्ण कवायद के लिए पूरी मशीनरी को अलर्ट मोड पर डाल दिया है. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 के मतदाताओं का डेटा तैयार करना और उसे वर्ष 2002 के डेटा के साथ मैप (मिलान) करना है. यदि किसी मतदाता का फॉर्म वापस नहीं मिलता है, तो बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट जैसे संभावित पांच ( एबसेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट, विदेशी नागरिक) कारणों का पता लगाने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ की जाएगी. इस आधार पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा.

बीएलओ चलाएंगे घर-घर अभियान

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीईओ अशोक कुमार ने बताया कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना करेंगे. प्रक्रिया के अनुसार, जिस मतदाता का नाम मौजूदा मतदाता सूची में है, उन्हें बीएलओ द्वारा एक 'एन्यूमरेशन फॉर्म' उपलब्ध कराया जाएगा. यह फॉर्म दो प्रतियों में होगा, जिसे भरकर मतदाता को एक प्रति वापस बीएलओ को सौंपनी होगी. यदि गणना के दौरान किसी घर पर ताला मिलता है या कोई बीएलओ से नहीं मिल पाता, तो बीएलओ को उस घर में फॉर्म डालने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, निर्धारित जानकारी एकत्र करने के लिए बीएलओ को उस घर में कम से कम तीन बार दौरा करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है.

डेटा मिलान का कार्य प्रगति पर

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, एक पूर्व-पुनरीक्षण गतिविधि के रूप में, फिलहाल वर्ष 2025 के मतदाताओं का मिलान वर्ष 2002 के मतदाताओं के साथ किया जा रहा है. 26 मई 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,46,82,523 मतदाताओं में से 62,44,045 मतदाताओं (यानी 42.53%) की मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है.

मतदाता ऐसे जांचें अपना विवरण

नागरिकों की सुविधा के लिए वर्ष 2002 की मतदाता सूची को सीईओ दिल्ली की वेबसाइट(ceodelhi.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है. दिल्ली में 2002 से स्थायी रूप से रह रहे नागरिक वहां से अपने विवरण देख सकते हैं.

वहीं, जो मतदाता 2002 के बाद अन्य राज्यों से दिल्ली आकर बसे हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर अपना नाम खोज सकते हैं. निर्वाचन विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपना नाम, संबंधित व्यक्ति का नाम, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर, भाग संख्या और क्रम संख्या (Sr No.) को नोट करके रखें. यह जानकारी बीएलओ को एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय देने में काम आएगी.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म के साथ किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है. यदि किसी वर्तमान मतदाता का नाम सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2002 की सूची में है, तो वे अपने रिश्तेदारों का विवरण फॉर्म में भरकर अपनी पात्रता सिद्ध कर सकते हैं.

अशोक कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन करने का निर्णय लिया है. अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1500 मतदाताओं के बजाय केवल 1200 मतदाता ही होंगे. इससे पोलिंग बूथ पर भीड़ कम होगी और मतदान की गति बढ़ेगी.

राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक

इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की गई है. उन्होंने बताया कि 19 मई को हुई इस बैठक में सीईओ, दिल्ली ने कानून और प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और सभी दलों से पूर्ण सहयोग का आग्रह किया. सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया में पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है. कहा कि आम जनता की सहायता के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं. साथ ही, चुनाव विभाग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैला रहा है.

मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के तरीके को लेकर वीडियो जारी किए गए हैं और जल्द ही एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझाने वाले वीडियो भी जारी किए जाएंगे. यदि किसी मतदाता का फॉर्म वापस नहीं मिलता है, तो बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट जैसे संभावित कारणों का पता लगाने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ की जाएगी.

बुधवार को सीईओ कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए दिल्ली में इस अभियान के तहत 13,033 बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए जाएंगे. इन अधिकारियों की सहायता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 29,758 बूथ लेवल एजेंट भी मैदान में होंगे.

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