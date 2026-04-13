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पीएम मोदी के जनसभा की तैयारी पूरी, भव्य और ऐतिहासिक बनाने पर जोर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, गढ़ी कैंट स्थित मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, देखिए तैयारी

PM Modi Public Rally
पीएम मोदी के दौरे की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 7:54 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने के बाद देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. ऐसे में इस ग्राउंड में जनसभा से संबंधित तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ है तैयारियां? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. पीएम मोदी का यह दौरा उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है. क्योंकि, इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे. करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे.

गढ़ी कैंट स्थित मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड से ग्राउंड रिपोर्ट (वीडियो- ETV Bharat)

जिसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मुख्य रूप से राज सरकार पीएम मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर अलग-अलग तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. जिसमें खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मां डाट कली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे.

DELHI DEHRADUN EXPRESSWAY
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (फोटो- NHAI)

करीब 12 किलोमीटर तक करेंगे रोड शो: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 12 किलोमीटर तक रोड शो करते हुए जनसभा ग्राउंड में पहुंचेंगे. रोड शो के दौरान उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी जगह-जगह पर किए जा रहे हैं. ताकि, पीएम मोदी के इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके.

PM Modi Public Rally
यहां जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी (फोटो- ETV Bharat)

गढ़ी कैंट में जनसभा को करेंगे संबोधित: इसी कड़ी में गढ़ी कैंट स्थित मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है. ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सोमवार को जनसभा ग्राउंड में पहुंचे. जहां उन्होंने की गई व्यवस्थाओं का न सिर्फ ज्यादा लिया. बल्कि, अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए.

PM Modi Public Rally
कार्यक्रम स्थल की जानकारी लेते सीएम धामी (फोटो- CMOUK)

मां डाट काली के मंदिर के करेंगे दर्शन: वहीं, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के गणेशपुर पहुंचेंगे. इसके बाद गणेशपुर से एलिवेटेड रोड पर चलते हुए पीएम मोदी उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मां डाट काली के मंदिर पहुंचेंगे.

फिर पीएम मोदी करीब 12 किलोमीटर रोड शो करते हुए गढ़ी कैंट स्थित मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड तक पहुंचेंगे. करीब 12:25 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में पहुंचेंगे. इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. ऐसे में इस जनसभा में प्रधानमंत्री करीब एक घंटे का वक्त बिताएंगे. साथ ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का विधिवत शुभारंभ करेंगे.

"मंगलवार का दिन राज्य और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है. क्योंकि, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है. उत्तराखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. यह उत्सव भी है. क्योंकि, देहरादून और दिल्ली के बीच की दूरी अब मात्र दो से ढाई घंटे की होने जा रही है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

"इससे सबसे बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों, व्यापारियों, उद्योग समूह के लोगों और किसानों को मिलेगा. इसके साथ ही उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होगी. पीएम मोदी के दौरे की तैयारी पूरी हो चुकी है और लोगों में काफी अधिक उत्साह है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

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