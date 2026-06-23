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'AAP में असंतोष और टूट का सिलसिला शुरू...' BJP के प्रेम शुक्ला ने INDIA गठबंधन पर साधा निशाना

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान, दूसरी तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला (डिजाइन इमेज) ( ANI and ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पंजाब में पार्टी की तैयारियों, आम आदमी पार्टी की संभावित टूट, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) में हो रही बगावत पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता की लालच पर टिका था, जो अब बिखर रहा है. प्रेम शुक्ला ने हालिया इंडिया ब्लॉक मीटिंग के दौरान टीएमसी में 20 सांसदों की बगावत का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की पार्टी अब रही ही नहीं, उन्हें उनके ही विधायकों ने उनकी पार्टी से अध्यक्ष पद से हटा दिया. पंजाब समेत कई तमाम मुद्दों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से खास बातचीत (ETV Bharat) पंजाब में भाजपा की रणनीति पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'आप' में असंतोष बढ़ रहा है और कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की जड़ें मजबूत हैं , जबकि AAP का "मॉडल" फेल हो रहा है. उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री के ही जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे इससे पूरी पार्टी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के विधायकों में कितनी असंतुष्टता होगी. इस सवाल पर की कुछ नेता जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, पंजाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दो दिन के प्रवास के दौरान वो भी मंच पर आए. क्या पार्टी इन्हीं चेहरों को आगे बढ़ाएगी. क्या कुछ और आप के नेता भाजपा के संपर्क में हैं. इस पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) में असंतोष और टूट का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेता खुद ही असंतुष्ट हैं और इस वजह से वो अपनी पार्टी छोड़कर आ रहें हैं,