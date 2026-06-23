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'AAP में असंतोष और टूट का सिलसिला शुरू...' BJP के प्रेम शुक्ला ने INDIA गठबंधन पर साधा निशाना

पंजाब में पार्टी की तैयारियों, आम आदमी पार्टी की संभावित टूट पर क्या बोले BJP प्रवक्ता प्रेम शुक्ला. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

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आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान, दूसरी तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला (डिजाइन इमेज) (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पंजाब में पार्टी की तैयारियों, आम आदमी पार्टी की संभावित टूट, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) में हो रही बगावत पर तीखा तंज कसा है.

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता की लालच पर टिका था, जो अब बिखर रहा है. प्रेम शुक्ला ने हालिया इंडिया ब्लॉक मीटिंग के दौरान टीएमसी में 20 सांसदों की बगावत का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की पार्टी अब रही ही नहीं, उन्हें उनके ही विधायकों ने उनकी पार्टी से अध्यक्ष पद से हटा दिया.

पंजाब समेत कई तमाम मुद्दों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से खास बातचीत (ETV Bharat)

पंजाब में भाजपा की रणनीति पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'आप' में असंतोष बढ़ रहा है और कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की जड़ें मजबूत हैं , जबकि AAP का "मॉडल" फेल हो रहा है.

उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री के ही जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे इससे पूरी पार्टी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के विधायकों में कितनी असंतुष्टता होगी. इस सवाल पर की कुछ नेता जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, पंजाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दो दिन के प्रवास के दौरान वो भी मंच पर आए. क्या पार्टी इन्हीं चेहरों को आगे बढ़ाएगी. क्या कुछ और आप के नेता भाजपा के संपर्क में हैं.

इस पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) में असंतोष और टूट का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेता खुद ही असंतुष्ट हैं और इस वजह से वो अपनी पार्टी छोड़कर आ रहें हैं,

इस सवाल पर की आने वाले मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियां लामबद्ध हो रहीं हैं और ये आरोप लगा रही है कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ रही है,जिससे आनेवाले सत्र आक्रामक हो सकता है. इस पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन है कहां, ममता पहले कांग्रेस के पास आ नहीं रही थीं. डीएमके पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है. केजरीवाल पहले से ही उनकी बैठक में नहीं जाते हैं. ऐसे में इंडिया गठबंधन रहा कहां.

प्रेम शुक्ला ने क्षेत्रीय दलों की टूट को एनडीए की मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा विकास और सुशासन पर फोकस कर रही है, जबकि विपक्ष सत्ता की लड़ाई में उलझा है.

विपक्ष पार्टियां TMC, शिवसेना (UBT) की आंतरिक कलह और उत्तर प्रदेश के मुद्दों (जैसे विकास, कानून-व्यवस्था) पर आगामी मानसून सत्र में हमलावर रह सकता है. इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन खुद बिखरा हुआ है, इसलिए उनका हमला प्रभावी नहीं होगा.

भाजपा प्रवक्ता ने जोर दिया कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विकास कार्यों के आधार पर एनडीए और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों टीएमसी, शिवसेना, आप आदि में टूट का सिलसिला भाजपा की लोकप्रियता और सुशासन का नतीजा है.

भाजपा पंजाब समेत कई राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र में बहस तेज होगी, लेकिन भाजपा अपने नेताओं को इस पर मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार कर रही है. चाहे उत्तर प्रदेश की राम मंदिर या अग्निकांड हो या फिर पार्टियों में टूट, भाजपा का कहना है कि सरकार नियम कानून के तहत काम कर रही है.

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