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गुजरात और ओडिशा में दो गर्भवती महिलाओं की मौत, डॉक्टर से मारपीट और भारी हंगामा

मलकानगिरी/अहमदाबाद : देश के दो अलग-अलग राज्यों से इलाज में लापरवाही और उसके बाद भड़के जनआक्रोश की दो बेहद हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं. पहला मामला ओडिशा के मलकानगिरी का है, जहां सांप काटने के बाद इलाज के दौरान आठ महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गयी. ऐसी ही एक दुखद घटना गुजरात के अहमदाबाद से भी सामने आई है, जहां डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई गर्भवती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दोनों ही जगहों पर गुस्साये परिजनों ने हंगामा और मारपीट की.

ओडिशा के मलकानगिरी जिला मुख्यालय अस्पताल में गर्भवती महिला को सांप के डसने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. परिजन उस सांप को भी मारकर अपने साथ अस्पताल ले आए थे. लेकिन, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी. महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसे सही इलाज नहीं मिला और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसके इलाज में लापरवाही बरती. इसके बाद परिजनों ने भारी हंगामा किया.

आठ महीने की गर्भवती महिला की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया. मृतक के रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करते और उन्हें गाली देते हुए देखा गया है. ग्रामीणों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. दूसरी ओर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

दूसरी ओर, डॉक्टर के मुताबिक मरीज का पूरे 3 से 4 घंटे तक इलाज किया गया था. जब महिला पूरी तरह स्वस्थ दिखी, तो उसके रिश्तेदार उसे घर ले गए. घर लौटने के बाद महिला की तबीयत फिर से बिगड़ गई. महिला को दोबारा मेडिकल सेंटर लाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज करने वाले डॉक्टर ने साफ कहा है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी.

इस संबंध में जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निहार रंजन प्रहराज ने कहा, "हम एक गर्भवती महिला की इस असामयिक मौत से बेहद दुखी हैं, लेकिन किसी डॉक्टर पर जानलेवा हमला करना ठीक नहीं है. इस बात की जांच की जाएगी कि मृतक के परिवार के आरोप किस हद तक सच हैं." जख्मी डॉक्टर ने भी न्याय की मांग की है.