गुजरात और ओडिशा में दो गर्भवती महिलाओं की मौत, डॉक्टर से मारपीट और भारी हंगामा
ओडिशा के मलकानगिरी और गुजरात के अहमदाबाद से इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Published : June 18, 2026 at 5:16 PM IST
मलकानगिरी/अहमदाबाद : देश के दो अलग-अलग राज्यों से इलाज में लापरवाही और उसके बाद भड़के जनआक्रोश की दो बेहद हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं. पहला मामला ओडिशा के मलकानगिरी का है, जहां सांप काटने के बाद इलाज के दौरान आठ महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गयी. ऐसी ही एक दुखद घटना गुजरात के अहमदाबाद से भी सामने आई है, जहां डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई गर्भवती महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दोनों ही जगहों पर गुस्साये परिजनों ने हंगामा और मारपीट की.
ओडिशा के मलकानगिरी जिला मुख्यालय अस्पताल में गर्भवती महिला को सांप के डसने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. परिजन उस सांप को भी मारकर अपने साथ अस्पताल ले आए थे. लेकिन, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी. महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसे सही इलाज नहीं मिला और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसके इलाज में लापरवाही बरती. इसके बाद परिजनों ने भारी हंगामा किया.
आठ महीने की गर्भवती महिला की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया. मृतक के रिश्तेदारों को डॉक्टर पर हमला करते और उन्हें गाली देते हुए देखा गया है. ग्रामीणों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. दूसरी ओर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.
दूसरी ओर, डॉक्टर के मुताबिक मरीज का पूरे 3 से 4 घंटे तक इलाज किया गया था. जब महिला पूरी तरह स्वस्थ दिखी, तो उसके रिश्तेदार उसे घर ले गए. घर लौटने के बाद महिला की तबीयत फिर से बिगड़ गई. महिला को दोबारा मेडिकल सेंटर लाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज करने वाले डॉक्टर ने साफ कहा है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी.
इस संबंध में जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निहार रंजन प्रहराज ने कहा, "हम एक गर्भवती महिला की इस असामयिक मौत से बेहद दुखी हैं, लेकिन किसी डॉक्टर पर जानलेवा हमला करना ठीक नहीं है. इस बात की जांच की जाएगी कि मृतक के परिवार के आरोप किस हद तक सच हैं." जख्मी डॉक्टर ने भी न्याय की मांग की है.
अहमदाबाद में गर्भवती की मौत
अहमदाबाद में डिलीवरी के लिए अस्पताल लाई गई एक गर्भवती महिला की मौत हो गई. इसके बाद अस्पताल में बड़ी संख्या में परिवार के लोग जमा हो गए और हंगामा करने लगे.परिवार वालों का आरोप था कि यह घटना डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मांग की है.
मृत महिला के पिता ने कहा कि बुधवार 17 जून की दोपहर 12:00 बजे अस्पताल लाए थे. उन्होंने उनकी जांच की और भर्ती करने को कहा. वहां लेबर पेन (प्रसव पीड़ा) शुरू होने के बाद भी डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया. रात 2:00 बजे महिला की हालत बिगड़ गई. उल्टी होने लगी. जब वहां मौजूद डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कु सुबह बड़े डॉक्टर आएंगे, तो वे देखेंगे. परिजनों ने महिला को वहां से ले जाने देने की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. फिर सुबह 4 बजे उनकी मौत हो गई.
इस बाबत अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉ. हेतल वोरा ने कहा कि कल दोपहर करीब 12:30 बजे 35 वर्षीय महिला पेट दर्द के साथ आई थीं. यह उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी थी, इसलिए हमारे लिए दोनों ही मामले 'हाई रिस्क' वाले थे. उनकी लगातार निगरानी की जा रही थी. लेकिन सुबह 3:30 बजे उनकी पानी की थैली फट गई और वह घबरा गईं. तुरंत उन पर ध्यान दिया गया, लेकिन उनकी सांस लेने की गति और दिल की धड़कन कम हो गई थी. तुरंत उन्हें वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और बच्चे की भी गर्भ में ही मौत हो गई. जब उनसे पूछा गया कि परिवार वालों का कहना है कि मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई है तो इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताया.
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