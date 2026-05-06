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ओडिशा में ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

ओडिशा के गंजाम जिले में एक गर्भवती महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया.

Woman hacked to death
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 12:21 PM IST

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गंजम: ओडिशा के गंजाम जिले में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम उस समय दिया गया महिला जब महिला अपनी बेटी के हक की मांग को लेकर ससुराल में घर के सामने 'धरने' पर बैठी थी. इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया.

पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी की पहचान हो गई है. आरोपी शख्स महिला का देवर है. उसे हिरासत में लिया गया. वारदात के समय महिला का पति घर पर नहीं था. उस समय महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी थी. बताया जाता है कि महिला का पति कुछ समय पहले उसे छोड़कर चला गया था. महिला अपनी बेटी के हक की मांग करते हुए अपने ससुराल घर के सामने धरना दे रही थी. पुलिस के अनुसार वह प्रेग्नेंट भी थी.

पुलिस के अनुसार मर्डर केस दर्ज कर लिया है और जुर्म में इस्तेमाल कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई है. आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. वहीं महिला के बॉडी को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक महिला का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक शख्स से प्यार हो गया था और वे पुरी भाग गए, जहाँ उन्होंने एक शिव मंदिर में शादी की और वहीं रहने लगे. उनकी एक बेटी भी थी. महिला का पति एक दिहाड़ी मजदूर था, जबकि महिला अनाथ थी. महिला अपने ससुराल जाना चाहती थी.

महिला का पति उससे पीछा छुड़ाने के लिए पिछले महीने ससुराल ले जाने का बहाना बनाकर पत्नी और बेटी को लेकर बरहमपुर रेलवे स्टेशन पहुँचा और वहां उन दोनों को छोड़कर फरार हो गया. काफी देर तक इंतजार के बाद जब वह नहीं लौटा तो महिला ने पति के खिलाफ बरहमपुर के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

महिला के पास कोई साधन नहीं था इसलिए उसे बरहमपुर शहर के वन-स्टॉप सेंटर में रहने की सुविधा दी गई. शिकायत के आधार पर हिंजिली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया और पुलिस ने घटना की जांच की. इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, सुलह कराई गई और उन्हें छोड़ दिया गया. इसके बाद महिला वहां से चली गई और अपने ससुराल वालों के घर के सामने धरने पर बैठ गई.

इस दौरान देवर ने उसकी कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी. शव खून से लथपथ पड़ा था, जबकि उसकी बेटी उसके पास बैठकर रो रही थी. ऐसी घटना ने सभी को चौंका दिया. खबर मिलते ही हिंजिली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस का ये भी कहना है कि लोकल टेलीविजन चैनलों पर उसकी कहानी दिखाए जाने के बाद महिला को मार दिया गया. उसके ससुराल वालों को शायद बेइज्जती महसूस हुई होगी और उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया होगा.

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