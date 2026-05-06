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ओडिशा में ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

गंजम: ओडिशा के गंजाम जिले में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम उस समय दिया गया महिला जब महिला अपनी बेटी के हक की मांग को लेकर ससुराल में घर के सामने 'धरने' पर बैठी थी. इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी की पहचान हो गई है. आरोपी शख्स महिला का देवर है. उसे हिरासत में लिया गया. वारदात के समय महिला का पति घर पर नहीं था. उस समय महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी थी. बताया जाता है कि महिला का पति कुछ समय पहले उसे छोड़कर चला गया था. महिला अपनी बेटी के हक की मांग करते हुए अपने ससुराल घर के सामने धरना दे रही थी. पुलिस के अनुसार वह प्रेग्नेंट भी थी. पुलिस के अनुसार मर्डर केस दर्ज कर लिया है और जुर्म में इस्तेमाल कुल्हाड़ी जब्त कर ली गई है. आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. वहीं महिला के बॉडी को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक महिला का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक शख्स से प्यार हो गया था और वे पुरी भाग गए, जहाँ उन्होंने एक शिव मंदिर में शादी की और वहीं रहने लगे. उनकी एक बेटी भी थी. महिला का पति एक दिहाड़ी मजदूर था, जबकि महिला अनाथ थी. महिला अपने ससुराल जाना चाहती थी.