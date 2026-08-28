ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: फोन पर मिली सलाह से मेडिकल प्रक्रिया के बाद गर्भवती महिला की मौत

येर्रागोंडापालेम: आंध्र प्रदेश के मरकापुरम में अबॉर्शन करने के दौरान महिला की मौत की घटना सामने आई है. बताया जाता है कि फोन कॉल पर डॉक्टर के निर्देश पर स्टाफ द्वारा मेडिकल प्रक्रिया की गई जिससे पाँच महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई. उसकी मौत एक मेडिकल प्रक्रिया के दौरान हुई, जिसे एक कंपाउंडर और नर्स ने डॉक्टर के फोन पर दिए गए निर्देशों के आधार पर किया था, लेकिन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई.

यह दुखद घटना गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मरकापुरम इलाके में स्थित येर्रागोंडापालेम में हुई. वाई. पालेम मंडल के मुरारीपल्ले की रहने 25 वर्षीय महिला पांच महीने की गर्भवती थी. बुधवार को पेट में दर्द होने पर उसके परिवार वाले उसे वाई. पालेम में नेशनल हाईवे पर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए.

उस सेंटर पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था. सारा काम स्टाफ ने खुद ही संभाला. अबॉर्शन करने का फैसला करके स्टाफ ने गुरुवार को फोन पर एक डॉक्टर से सलाह ली. डॉक्टर के बताए अनुसार कंपाउंडर श्याम ने एक नर्स के साथ मिलकर भ्रूण को निकालने की कोशिश की. यह प्रक्रिया नाकाम रही और महिला की मौत हो गई.

दुखी होकर, उसके घरवालों ने नेशनल हाईवे पर उसकी लाश रखकर विरोध-प्रदर्शन किया. पीड़ित महिला के पहले से ही दो बच्चे थे. यह दुखद घटना तब हुई जब वह फिर से गर्भवती थी. उसके पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.