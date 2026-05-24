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खंडित मूर्तियों की 'मर्यादा' वापस लौटा रही हैं प्रीति सिंह, वर्षों से निस्वार्थ भाव से जारी है अभियान, अब दिल्ली सरकार अपनाएगी मुहिम

प्रीति सिंह के पति और इस कार्य में लगे योगेंद्र सिन्हा ने बताया कि पहले प्रतिमाएं प्राकृतिक पदार्थ की बनती थी. पहले सजावट के लिए देव प्रतिमाओं का प्रयोग कभी नहीं होता था. प्रतिमाओं पर जब पूजा प्रक्रिया बंद करने का समय आता तो सभी प्रतिमाओं का प्रार्थना विसर्जन जिस स्थान पर है वहीं होता था. प्रार्थना विसर्जन करने का मूल भाव विग्रह से निरंतर आशीर्वाद का आभार और उनके दिव्य स्थान के पास जाने की प्रार्थना इष्ट देवों से की जाती थी. इसके बाद मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाओं को धारा में जल प्रवाहित किया जाता था.

प्रीति सिंह ने बताया, ''हमने लोगों को बताना शुरू किया कि कोई भी अगर खंडित मूर्तियों को अपने घर से निकाल रहा है तो वह उनको इधर-उधर ना फेंके. वह हमें खंडित मूर्तियों को दे दे और फिर हम उनका सनातन परंपरा से विसर्जन और निस्तारण करेंगे. मैं और मेरे पति दिन-दिन भर अपनी गाड़ी से इस तरह की मूर्तियों को कलेक्ट करने के लिए घूमने लगे. धीरे-धीरे लोगों ने सलाह दी कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको एक संस्था बनाकर इसको एक प्लेटफार्म दे दो, ताकि आपकी मुहिम से और लोग भी जुड़ें. इसके बाद हमने एक संस्था बनाई.''

प्रीति सिंह ने बताया कि पहले इस काम में वह खुद लगी. जगह-जगह जाकर खंडित मूर्तियों को उठाने लगी और उसके बाद फिर उनको धोकर और ब्राह्मण भोज करा कर पूजा पाठ कराके फिर उनका विसर्जन और निस्तारण कराने लगी. धीरे-धीरे इस काम में उनकी रुचि बढ़ती चली गई. फिर उनको देखकर इस काम में उनके पति को भी इंटरेस्ट आने लगा. फिर पति योगेंद्र सिन्हा भी उनके साथ इस काम में लग गए. धीरे-धीरे और लोग भी जुड़ने लगे. उन्होंने बताया कि वो जगह-जगह बाजारों में कॉलोनियों में जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना भी शुरू किया.

प्रीति सिंह ने बताया कि जब जगह-जगह हम कूड़े में, यमुना के किनारे, पीपल के नीचे या पार्कों में खंडित मूर्तियों को पड़ा हुआ देखते थे तो मन बहुत दुखी होता था कि हमारे भगवान हमारे इष्ट देव को लोगों ने इस तरह से गंदी जगह पर फेंक दिया है. इनको इस तरह से नहीं फेंका जाना चाहिए. मूर्तियों के लिए कोई ऐसी जगह बनें, जहां पर उनका सनातन परंपरा से सम्मानजनक तरीके से विसर्जन व निस्तारण हों.

दरअसल, दिल्ली में जगह-जगह सड़कों पर, कूड़े के ढेरों में या पेड़ों के नीचे जो भगवान की खंडित मूर्तियां पड़ी रहती हैं. सरकार अब उनके लिए स्पेशल कलेक्शन सेंटर बनाने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इसका एलान किया है और दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं कि ये सेंटर कहां-कहां बनाए जाने चाहिए. सरकार के इस फैसले के बाद 'समस उत्थान' संस्था चलाने वाली प्रीति सिंह ने सरकार को धन्यवाद दिया है. असल में जो काम दिल्ली सरकार अब करने की प्लानिंग कर रही है, वो काम प्रीति सिंह पिछले कई सालों से करती आ रही हैं. उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत उन्होंने वर्ष 2004 में अकेले ही की थी.

नई दिल्ली: कई लोग घरों में वर्षों तक पूजी जाने वाली देव प्रतिमाओं के खंडित होने पर पेड़ों के नीचे, पार्कों में या सड़क किनारे छोड़ देते हैं. कई लोग इन्हें नदी, झील या तालाब में प्रवाहित कर देते हैं. यह देवी-देवताओं का अनादर है. इस अपमान को रोकने के लिए वर्षों पहले दिल्ली की एक महिला ने ऐसी मूर्तियों को एकत्रित कर पवित्र स्थानों पर विसर्जित करने का बीड़ा उठाया. वहीं, अब दिल्ली सरकार उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगी.

खंडित मूर्तियों के कलेक्शन से विसर्जन तक की प्रक्रिया (ETV Bharat GFX)

लेकिन, अब लोगों को इन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है. इसलिए वह इन मूर्तियों को कहीं भी रख देते हैं. इस तरह के चलन को रोकने की जरूरत है. इसी मुहिम में हम निरंतर लगे हुए हैं. योगेंद्र सिन्हा ने बताया कि हम जगह-जगह पर मूर्तियां जहां से उठाते हैं वहां पर अपना एक पंपलेट फोन नंबर और अपने एक संदेश के साथ चिपका देते हैं, ताकि लोग जागरुक हों और खंडित मूर्तियों को हमें देने के लिए संपर्क भी कर सकें.

देव-प्रतिमाओं की रक्षक बनीं प्रीति सिंह (ETV Bharat GFX)

प्रीति सिंह ने महिपालपुर में बनाया है खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर

प्रीति सिंह ने बताया कि अभी दिल्ली के महिपालपुर में एक जगह पर एक हॉल किराए पर ले रखा है, जिसे अपना कलेक्शन सेंटर बना रखा है. इसके अलावा, दिल्ली के छतरपुर में भी हमने एक छोटा सा क्लेक्शन सेंटर है. हमारा फोकस इस समय साउथ दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर तक है. उस एरिया में लगातार जागरूकता अभियान और मूर्तियों का कलेक्शन करते हैं. कई जगह लोग कूड़ा और गंदगी होने से रोकने के लिए जगह-जगह देवी देवताओं के चित्र बनी हुई टाइल्स भी लगा देते हैं, हम इसके भी खिलाफ हैं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ऐसी जगह पर भगवान की टाइल्स नहीं लगानी चाहिए.

खंडित मूर्तियों के कलेक्शन के साथ लोगों को देते हैं संदेश- प्रीति सिंह (ETV Bharat)

शादी के कार्ड और निमंत्रण पत्रों पर भी देवताओं की तस्वीरें छपवाना गलत

अक्सर लोग शादी के कार्ड और अन्य तरह के पंपलेट पर भी भगवान की तस्वीरों को छपवा देते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वह कार्ड कहीं भी फेंक देते हैं. कई बार उन पर पैर भी पड़ते हैं. इसलिए शादी के कार्ड या अन्य निमंत्रण पत्रों पर भगवान के चित्रों की जगह सिर्फ नाम लिखवाएं. प्रीति सिंह ने कहा कि हमें इस तरह की टाइल्स लगी हुई दिखती हैं तो हम उनको साफ करके उनके ऊपर अपना पंपलेट लगा देते हैं, जिसमें संदेश लिखा होता है कि जिस किसी को भी खंडित मूर्तियां देनी है वह सीधे हमारी नंबर पर कॉल करके हमें दे दें.

समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव (ETV Bharat GFX)

हर तरह की खंडित मूर्तियों, तस्वीरों और टाइल्स का करते हैं विसर्जन

प्रीति सिंह ने कहा कि वह हर तरह के पदार्थ की बनी हुई खंडित मूर्तियों को इकट्ठा करके कलेक्शन सेंटर पर लाती हैं उसके बाद उनकी छंटनी होती है. मिट्टी की मूर्तियां एक तरफ, प्लास्टिक व कपड़े वाली मूर्तियां व तस्वीरें अलग, कागज वाली अलग की जाती हैं और क्रिस्टल या अन्य धातुओं से बनी हुई प्रतिमाओं को अलग किया जाता है. इस दौरान पूरा फोकस इस बात पर होता है कि मूर्तियों का जो भी विसर्जन और निस्तारण हो वह बैक टू सोर्स हो यानी वह जिस पदार्थ से बनी हुई है वापस उसी पदार्थ में मिल जाए.

खंडित मूर्तियों के विसर्जन के नियम (ETV Bharat GFX)

प्रीति सिंह ने बताया कि हर तरह की मूर्तियों और तस्वीरों को पहले इकट्ठा करके उनको साफ कराकर विधि विधान पूर्वक ब्राह्मण भोज करके उनका पूजन करते हैं और फिर उसके बाद विसर्जन करते हैं. उन्होंने बताया कि मिट्टी की मूर्तियों को तोड़कर उनको वापस मिट्टी बना दी जाती है. फिर उस मिट्टी से ध्वज लगाने के स्टैंड और मंदिरों के बाहर दरवाजों पर उसका इस्तेमाल शुरू किया, ताकि वह सही जगह पर काम आ सके.

वर्षों से खंडित मूर्तियों के कलेक्शन और विसर्जन के काम में निस्वार्थ भाव से लगी हैं प्रीति सिंह (ETV Bharat)

पूरी तरह बैक टू सोर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है विसर्जन प्रक्रिया

कागज की जो तस्वीरें होती हैं उनको पानी में डाल करके गला देते हैं जब कागज फूल जाता है तो फिर उसका भूमि विसर्जन कर देते हैं, ताकि वह भी गल कर मिट्टी में मिल जाए. इसके अलावा, जो पीओपी और क्रिस्टल की बनी मूर्तियां होती हैं उनको मशीन से ग्राइंड करके वापस रॉ मैटेरियल बना देते हैं और उसको फिर ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर किसी का पैर ना पड़े और उनकी गरिमा बनी रहे. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जो पत्थरों की मूर्तियां हमारे पास आती हैं हम उनको भी पूजन करने के बाद दूर पहाड़ों से आने वाले तेज बहाव के पानी में उनको बहा देते हैं, ताकि पत्थरों के साथ वह बह जाती हैं और बाद में उनकी फिर बालू बन जाती है.

खंडित मूर्तियों, तस्वीरों और टाइल्स का विसर्जन करते प्रीति सिंह व उनके साथी (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर मुहिम को आगे बढ़ाने की करी थी अपील

प्रीति सिंह ने बताया, ''दिल्ली सरकार तक अपनी इस मुहिम को पहुंचाने के लिए भाजपा मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और शकूर बस्ती के विधायक करनैल सिंह के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भिजवाया था. उसके बाद दिल्ली सरकार ने इस कार्य को देखकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. इसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा खंडित मूर्तियों के लिए कलेक्शन सेंटर खोलने की घोषणा करते हुए सुझाव मांगे. उन्होंने बताया कि करनैल सिंह ने बताया कि उनका पत्र दिल्ली सरकार तक पहुंचने के बाद सरकार ने उनके इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि इस घोषणा के बाद करनैल सिंह ने उन्हें अपने कार्यालय पर बुलाकर सम्मानित भी किया.

दिल्ली सरकार मदद करे तो पूरी दिल्ली में कर सकते हैं काम: प्रीति सिंह

प्रीति सिंह ने कहा कि इस काम को पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर वह करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं. अब सरकार इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार से अपील है कि वो इस काम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें. अगर सरकार उन्हें कोई जगह देती है और संसाधन देती है तो वह इस कार्य को और बड़े स्तर तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी इस मुहिम का तीन दिन पहले संज्ञान लिया और इस तरह के कलेक्शन सेंटरों की आवश्यकता को समझा इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं.

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