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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित प्रीति कुमार ने बताई अपनी जर्नी, तसर सिल्क में नवाचार से इन्होंने रचा इतिहास

रांची: झारखंड की राजधानी रांची की महिला उद्यमी प्रीति कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ग्रासरूट इनोवेटर्स का सम्मान पाकर पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. आईएफएस पति धीरेंद्र कुमार और खुद हजारीबाग में शिक्षा परियोजना में प्रोग्राम अधिकारी रहीं प्रीति कुमार अगर चाहतीं तो रिटायरमेंट के बाद मिली राशि और पेंशन से अपना जीवन बड़े आराम से जी सकती थीं, लेकिन आईएफएस पति के साथ झारखंड के कई दूरस्थ इलाकों में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों के बीच पलती गरीबी को नजदीक से देखा था. ऐसे में वह पहले से ही यह ठान चुकी थीं कि कुछ ऐसा करना है जिससे झारखंड वासियों को और खासकर महिलाओं के जीवन में बदलाव आए.

राष्ट्रपति भवन से 31 जुलाई को सम्मानित होकर लौटीं प्रीति कुमार ने अपनी अब तक की जर्नी को विस्तार से बताया. उन्होंने अपने नवाचार यानी इनोवेशन का महत्व के साथ-साथ तसर सिल्क उत्पादन के दौरान वेस्ट से वेल्थ बनाने की कला भी बताई. झारखंड में नवाचार, गुणवत्ता और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए लुगम कोकून प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुकी है. कोकून उत्पादन के साथ-साथ तसर सिल्क निर्माण, गारमेंट निर्माण के माध्यम से पांच सौ से अधिक लोगों का जीवन भी संवार रही हैं. आज उनके कंपनी का टर्नओवर करीब एक करोड़ तक पहुँच गया है. अब बढ़ती डिमांड को लेकर वह अपने उद्यम को विस्तार देना चाहती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं.

प्रीति कुमार से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ETV Bharat)

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्थापित संस्था

वर्ष 2016 में नीति आयोग, भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के अंतर्गत स्थापित संस्था “लुगम कोकून प्राइवेट लिमिटेड” ने तसर सिल्क, रेशम उद्योग में आधुनिक तकनीक, जीरो वेस्ट मॉडल और महिला सशक्तीकरण के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं. 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर से चयनित 26 ग्रासरूट इनोवेटर्स को सम्मानित किया, जिसमें झारखंड की महिला उद्यमी प्रीति कुमार शामिल थीं. समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तथा अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक दीपक सिंह भी उपस्थित थे.

रेशम उद्योग में नवाचार की नई मिसाल

संस्था के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रीति कुमार को देश में पहली बार उच्च गुणवत्ता वाले ताना ग्रेड तसर रेशम धागे के विकास के लिए सम्मानित किया गया. वर्तमान में संस्था स्वचालित तकनीक के माध्यम से ऑर्गेनिक तसर धागे का उत्पादन कर रही है, जो गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने प्रीति कुमार (Tussar silk by Preeti Kumar)

प्रीति कुमार कहती हैं कि तसर सिल्क के कपड़े के निर्माण के लिए पहले चीन से धागा मंगाया जाता था, यह बात उन्हें खटकती थी. ऐसे में उन्होंने प्रयोग शुरू किया और अपने कोकून से मजबूत तसर सिल्क धागा बनाया जो चाइनीज धागे से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण और मजबूत थे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा जीरो वेस्ट मॉडल से पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर लुगम कोकून ने उत्पादन प्रक्रिया में जीरो वेस्ट की अवधारणा को सफलतापूर्वक अपनाया और धागाकरण के दौरान निकलने वाले वेस्ट से सेरिसिन निकालकर उसका उपयोग कॉस्मेटिक एवं औषधि उद्योग में किया जाता है. यह बेहद महंगा होता है. उन्होंने कहा कि ‘सेरिसिन’ का इनोवेशन भी बड़ा रोचक रहा. कोकून से रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किये जाने वाले पानी को पहले फेंक दिया करते थे. ऐसे में एक दिन प्रीति ने देखा कि जहां यह पानी फेंकते हैं, उस जगह का रंग बदल गया है. ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए जब उस पानी को लैब में भेजा तो पता चला कि जिस पानी को वेस्टेज समझकर फेंक दिए जा रहे हैं उसमें “सेरिसिन” है. प्रीति कहती हैं कि आज देश के बड़े ख्यातिप्राप्त कॉस्मेटिक कंपनियों को “सेरिसिन” सप्लाई करती हैं.